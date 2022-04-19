الإخصاء الكيميائي، اقتراح السلطة التنفيذية الذي يولد جدلاً آخر في مجلس الوزراء المتصدع توريس

منذ خبر حالة اختطاف واغتصاب فتاة تبلغ من العمر 3 سنوات, الذي حدث في مدينة تشيكلايو والتي صدمت البلاد، أعلن الرئيس بيدرو كاستيلو أن الحكومة تقوم بتقييم تدابير جذرية مثل تنفيذ الإخصاء الكيميائي الإجباري لمغتصبي القصر و المراهقين و النساء, كما يحدث بالفعل في بلدان أخرى من العالم.

«بما يكفي من الكثير من العنف، لن تتسامح هذه الحكومة مع جرائم العنف الجنسي ضد الأطفال، ولن تمر دون عقاب. إن آلام هذه العائلة هي أيضا لنا، وأنا غاضب من مثل هذه القسوة».

لقد فتحت هذه الحقيقة نقاشًا سياسيًا كاملاً. وقد تركت المزيد من الشقوق في خزانة ضائعة بالفعل، مع شائعات عن استبدال يبدو بصوت عالٍ بشكل متزايد. قال رئيس الوزراء أنيبال توريس يوم الاثنين إن مشروع قانون الإخصاء الكيميائي للمغتصبين سيتم مناقشته في مجلس الوزراء وفي وقت لاحق البرلمان. وأكد أن هذه طريقة لمكافحة الجرائم البشعة.

وعندما سئل رئيس مجلس الوزراء الوزاري عن إمكانية تنفيذ عقوبة الإعدام، حدد أنه لا يمكن تنفيذ ذلك لأن «محكمة سان خوسيه لا تسمح بذلك».

ومع ذلك, أفاد المحامي الجنائي رومي تشانغ أن تنفيذ الإخصاء الكيميائي سيتطلب مسارًا قانونيًا مرهقًا, لأن الدستور ينص على أنه يجب السعي لإعادة التنشئة الاجتماعية للسجين, لكن هذه عقوبة مدى الحياة. و بالإضافة إلى ذلك, يرى أنه ينبغي التنديد بميثاق سان خوسيه, لأنه لا يوجد بلد عضو آخر يطبق مثل هذه العقوبات. هذه العملية ليست سهلة، فهي تنطوي على شكاوى وعقوبات اقتصادية.

بعد ما أعلنه توريس، كان رئيس وزارة العدل وحقوق الإنسان (Minjus)، Felix Chero، مقتنعًا بأن مجلس الوزراء سيدعم مشروع التشريع الذي أعده الفريق الفني لـ قطاع العدالة.

وأكد أنه سيحضر الجلسة العامة لكونغرس الجمهورية لدعم والدفاع عن مشروع قانون الإخصاء الكيميائي «للدفاع عن موقفنا، للدفاع عن مشروعنا لأنني أعتقد أن الأساس والأفكار تصلح للنقاش الديمقراطي الذي سيتعين علينا فيه الدفاع عن موقفنا, قال الوزير لقناة N.

«يجب على [أعضاء الكونغرس] أن يفهموا أن المشاريع التي تقدمها السلطة التنفيذية يجب أن تكون موضوع تحليل، متأكد من النقاش والمناقشة، ولكن اختيار تلك التي تستجيب بدقة للتوقعات الاجتماعية. واذا لم يتم ذلك، فاننا للاسف لا نؤدي وظيفتنا الدستورية ».

ومع ذلك، كما أعلنت لاتينا، تحدثت ستة مقاعد ضد مشروع كاستيلو.

وزير ضد

كان وزير الداخلية، ألفونسو شافاري، ضد اقتراح المواد الكيميائية الإخصاء، لأنه يعتبر أنه يجب أن يمر من خلال الدراسات ومعرفة ما إذا كان يعمل أم لا.

وفي الوقت نفسه، كان وزير التجارة الخارجية والسياحة، روبرتو سانشيز، أكثر حذرا. وأشار إلى أنه كل ساعتين يتعرض صبي أو فتاة للاغتصاب في بيرو. «لو كان طفلنا سنكون مجانين. لكن هذا لا يمكن أن يكون قرارًا بالضرر والموت. علينا ان نعقد اتفاقا بيننا جميعا».

كطبيب نفساني، جادل بأن العنف يبدأ بشيء لا نلاحظه، مثل عندما يخبر الأب ابنه أن يفعل ما يقوله له لأنه والده. «إذا لم نعتبرهم أشخاصًا، سيكونون مثل الأشياء. يجب على الدولة والمجتمع أن يفهما أن الأطفال هم أقدس شيء لدينا» .

فيما يتعلق بما قاله الوزير شافاري، قال سانشيز: «إنه ليس نقصًا في التنسيق، فهناك نهج، لكن الأدلة العلمية، التكلفة والفوائد، والسياسة مقارنة بالدول الأخرى ستعطينا عناصر أكبر».

أمثلة أخرى

ويجري حالياً تطبيق الإخصاء الكيميائي كتدبير تكميلي للأطفال المغتصبين في حوالي 10 بلدان. من بينها الولايات المتحدة، حيث تم تطبيقها منذ عام 1966؛ بولندا وروسيا والمملكة المتحدة وأستراليا وفرنسا. في مندوزا، تنطبق الأرجنتين أيضًا.

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