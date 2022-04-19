سيزار هيلدبراندت حول الأزمة السياسية: «المشكلة هي أن كاستيلو مدين لفلاديمير سيرون»

الأزمة التي تمر بها حكومة بيدرو كاستيلو هي بطل الرواية للعديد من التقارير الإخبارية، بالإضافة إلى برامج مثل أن الصحفي قيصر هيلدبرانت. من خلال برنامجه المتدفق، أشار إلى اللحظة المعقدة التي تمر بها الحكومة الحالية وإمكانية إعادة تشكيل مجلس الوزراء الذي يقوده حاليا رئيس الوزراء أنيبل توريس. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى التأثير الذي يمارسه فلاديمير سيرون على رأس الدولة.

خلال البودكاست الخاص به، شكك هيلدبرانت في إعلان رئيس أساقفة هوانكايو، الكاردينال بيدرو باريتو، حول تجديد محتمل لمجلس الوزراء. وقال باريتو «قريبا جدا سيعلن الرئيس التغييرات التي تمر من خلال مجلس الوزراء الجديد ورئيس الوزراء الذي لم يعد يعتمد على حزب بيرو ليبري أو الجماعات حول الرئيس كاستيلو، وهذا واضح جدا»، وقال باريتو، الذي رد عليه الصحفي بتسليط الضوء على وجود شخصية رئيسية.

Cardenal Barreto asegura que muchos se sienten defraudados del gobierno de Pedro Castillo

«المونسنيور بيدرو باريتو يتجاهل أن المشكلة ليست أن كاستيلو يعده بالذهب. المشكلة هي أن السيد بيدرو كاستيلو مدين بها لفلاديمير سيرون (...) دعونا نرى ما إذا كان السيد سيرون يعطيه الإذن بأن يكون لديه حكومة جديدة ومختلفة بنفس القدر»، قال هيلدبراندت عن النفوذ الذي كان يمكن أن يعطيه الحاكم السابق لجونين أنه شخصية مهمة داخل الحزب الذي قاد بيدرو كاستيلو إلى الحكومة.

«أنا لا أؤمن بأي كلمة في إعلان مجلس الوزراء الجديد. المشكلة هي أنها عديمة الوزن. هذا ما يريده فلاديمير سيرون، للتسلل إلى الدولة مع شعبها الذين هم عمومًا ذليل للغاية من وجهة نظرهم»، أضاف سيزار هيلدبرانت.

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«المونسنيور بيدرو باريتو يقول أن البلاد على وشك الموت، وهو بيان يؤكد مرة أخرى أن رجال الدين يؤيدون المؤامرة ضد الرئيس»، كتب فلاديمير سيرون على شبكاته الاجتماعية ردًا على الكاردينال لذكره بيرو ليبري في انتقاده لما كانت الأشهر الأولى من حكومة بيدرو كاستيلو.

«الانقلاب الكنسي؟ إذا لم يكتشف الكاهن بعد، فهناك حزب واحد فاز في الانتخابات والباقي سيكون اغتصابًا. إن تدخل رجال الدين لانتخاب رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء أمر غير مقبول على الإطلاق. وأضاف الحاكم السابق قيد التحقيق أن مجلس الوزراء باريتو سيضمن فقط التعايش المرؤوس للشعب مع مستغليهم، معتقدين أنه طبيعي وضروري».

وقد ذكرت السلطة التنفيذية إمكانية حدوث تغيير في مجلس الوزراء، ولكن تم رفضه لاحقًا من قبل أحد أعضائه. ومع ذلك، في ليلة الاثنين 18 أبريل، أعلن رئيس مجلس الوزراء، أنيبال توريس، إمكانية التغيير. وقال من كوسكو، وهى منطقة سجلت فيها البطالة بعد رفع الاسعار «حسنا، يمكن اعادة تشكيل مجلس الوزراء».

Premier Aníbal Torres anuncia la posible recomposición del gabinete

قبل أكثر من أسبوع بقليل، في 11 أبريل، استبعد أنيبال توريس إمكانية رحيله وحتى وصف مجموعة العمل التي يقودها بأنها صلبة. «أبلغكم أنني لم أقدم استقالتي، ومجلس الوزراء قوي للغاية. أنا سعيد جدا مع هذا الفريق الذي كان يعمل من أجل مصلحة البلاد»، وقال للصحافة حيث كانت هناك احتجاجات وطلبات لاستقالة أعضاء السلطة التنفيذية من قبل السكان.

من الطرف الآخر، أشارت عضوة الكونغرس باتريشيا شيرينوس إلى أن التغيير في مجلس الوزراء لن يكون الشيء الصحيح الذي يجب القيام به. «لقد حددت موقفي بالفعل، لا أعتقد أن أي تغيير في مجلس الوزراء سيعني تغييرًا إيجابيًا للبلاد. ستكون هذه هي المرة الخامسة. لقد رأينا ان كل انتخابات للرئيس هي للاسوأ». وقد اكدت عضوة الكونجرس التى روجت لمحاولة الشغور الاولى ضد بيدرو كاستيلو ان رحيلها سيكون الاجراء المناسب لنائبة الرئيس دينا بولوارتي لتولي اعلى منصب سياسى.

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