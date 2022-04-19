قم بشراء بطاقة الاقتراع عبر الإنترنت وغيرها من التوصيات لحضور FIlBo 2022

بعد عامين من الانتقال إلى الافتراضية، سيعود جمهور القراءة إلى كورفيرياس والمراكز الثقافية الأخرى في المدينة لتجربة معرض بوغوتا الدولي للكتاب 2022 شخصيًا. لقد تغير الكثير في غضون عامين ومن المهم أن تكون مستعدًا للعيش في هذه العطلة الثقافية بأمان.

سيكون هذا أول FilBo في خضم جائحة covid-19. شكل الفيروس تهديدًا خطيرًا للحياة عندما هبط في كولومبيا في مارس 2020. لذلك، كان على طبعة ذلك العام إلغاء أحداثها وجهًا لوجه بعد أيام فقط من فتح أبوابها وتم تقديمها بعد أشهر تقريبًا.

أصبح من الممكن الآن لم شمل آمن بين القراء والمؤلفين والناشرين، وذلك بفضل تدابير الأمن البيولوجي والتطعيم الجماعي. يحتوي أرض المعارض على مساحات ذات تهوية جيدة ويحتوي على بروتوكول تنظيف وتطهير.

يجب على الزوار فقط اتباع بعض القواعد البسيطة للدخول: ارتداء القناع بشكل صحيح - فوق الأنف والفم -, الحفاظ على التباعد الاجتماعي مع الأشخاص خارج الدائرة الشخصية, احترم السعة وحمل وثيقة الهوية بالإضافة إلى شهادة التطعيم بجرعتين على الأقل. إنه يخدم بطاقة الأوراق المالية أو البطاقة الرقمية وهو إلزامي لجميع الزوار الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا.

بالإضافة إلى هذه القواعد، هناك بعض التوصيات التي قد تكون مفيدة للزوار: قم بزيارة https://feriadellibro.com/ لمراجعة الأحداث التي ترغب في حضورها مسبقًا وشراء التذاكر الخاصة بك من خلال القنوات الرقمية، حتى لا قف في الطابور وتأكد من دخولك.

بعض الأشياء لم تتغير في ديناميكيات FilBo ومن الجدير تذكرها لجعل الزيارة أكثر راحة. الأول هو عدم إحضار الحيوانات الأليفة أو الطعام: ستجد داخل أرض المعارض مجموعة واسعة من الوجبات الخفيفة والأطعمة والمشروبات لجميع الأذواق.

من ناحية أخرى، يجدر حمل بعض النقود: على الرغم من أن بعض العارضين والمطاعم لديهم هواتف بيانات أو مدفوعات من خلال محافظ رقمية، مثل Nequi أو Daviblata، إلا أن النقود ستكون مفيدة لك للشراء من العارضين الصغار FIlBo الذين ليس لديهم أي من هذه الوسائط. سيتم حفظ الخطوط إذا كنت مبكرًا لسحب الأموال مقدمًا.

أرض المعارض كبيرة جدًا ومشغولة. ضع في اعتبارك ارتداء أحذية مريحة وعدم حمل الأشياء التي لا تحتاجها أو تريد أن تفقدها - يمكنك استخدام خدمة الطرود عند تسجيل الوصول. بالإضافة إلى ذلك، يجدر وضع نقطة التقاء مع رفاقك، خاصة إذا كنت ذاهبًا مع الأطفال.

إذا كان من الضروري للغاية حمل المعدات الإلكترونية، مثل الكمبيوتر أو الكاميرا، فستكون هناك نقاط تسجيل عند مدخل أرض المعارض. من أجل السلامة، يجدر أخذ دقيقة وتسجيل هذه الأشياء الثمينة.

إذا كان جدولك يسمح بذلك، ففكر في زيارة المعرض في أيام الأسبوع. هناك أحداث كل يوم وستجد عددًا أقل من الحشود.

ستقدم لك Infobae Colombia ملخصًا لجدول أعمال FIlBo لكل يوم، لذلك لا تفوتك أي نشاط يثير اهتمامك خلال الأيام التي تحضر فيها. ومع ذلك، يمكنك التخطيط لزيارتك مسبقًا.

في قسم جدول الأعمال في موقع FilBo، يمكنك التخطيط لكل يوم من أيامك مع مئات الأحداث المنظمة حول الأدب والتحرير والإبداع. تحتاج فقط إلى العثور على الحدث الذي يهمك والنقر فوق «إضافة إلى جدول أعمالي».

بمجرد اختيار الأحداث التي تهمك، انقر فوق «تنزيل جدول أعمالي» وسيتم تنظيم خط سير الرحلة الخاص بك مع التواريخ والأوقات والمواقع.

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