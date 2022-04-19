مقتل نقيب في الجيش في هجوم قناص في كاتاتومبو (نورتي دي سانتاندر)

وجاء في تقرير صادر عن السلطات ان هجوما على قوات الامن وقع في كاتاتومبو بشرق كولومبيا اسفر عن مقتل جندي عسكري على يد قناص تابع لجيش التحرير الوطني.

تم التعرف على الدري بونيلا روشا، قام قائد الجيش الوطني بمهام الدوريات والبحث والمراقبة في منطقة الأحداث. كان الكابتن بونيلا من سكان بلدية فلاندرز في مقاطعة توليما.

وبالإضافة إلى هذا الهجوم، أبلغت القوات العسكرية عن عمليتين عنيفين آخرين في المنطقة، أحدهما ضد الشرطة والآخر ضد الجيش الوطني.

تم الإعلان عن خطة Gun من قبل Gaitanistas للدفاع عن النفس في سانتاندر

Plan pistola en Colombia. Foto de referencia.

في 18 أبريل، ندد الزعيم الاجتماعي أوسكار سامبايو على حسابه على تويتر بتهديد جديد من القوات شبه العسكرية ضد العديد من مواطني بارانكابيرميخا، سانتاندر. أظهر عالم السياسة الكتيب الذي يتم تداوله بالفعل في شوارع المنطقة وأعلن عن خطة لنشر الإرهاب.

وفقا لكتيب التهديد، تعلن قوات الدفاع الذاتي Gaitanista في كولومبيا عن خطة مسدس ضد تجار المخدرات و «اللصوص الفنزويليين» والأشخاص الذين يُزعم أنهم متعاونون مع عصابات إجرامية أخرى.

تلقي تحية ودية من القائد ألكسندر إتشيفاريس، الذي، كعلامة على المرسوم والالتزام بالإقليم، نشر ما يلي وإنفاذه. يمتد هذا العدد رسميًا ليشمل جميع سكان Barrancabermeja ويترك الصحيفة أنه اعتبارًا من اليوم نعلن «خطة PISTOL» لجميع تجار المخدرات, الذين يتلقون أوامر مباشرة من «ALIAS MARIHUANO», اللصوص الفنزويليين «والموضوعات المختلفة التي تنتمي إلى العصابة السابقة الذين هم مسؤولة مباشرة عن مختلف أعمال العنف التي حدثت

يحتوي النص على قائمة طويلة من الأشخاص الذين تهددهم الجماعة شبه العسكرية والإرهابية بالموت وتتهمهم بارتكاب أعمال عنف في بارانكابيرميخا.

ولكن ليس فقط أنها تهدد المجرمين الآخرين، ولكن AGC أعلنت الحرب على الشرطة، وخدم سيجين وCTI. وبسبب خطورة الادعاءات، بدأت شرطة ماجدالينا ميديو البحث عن الأشخاص الذين نشروا البيان، وفقًا لراديو RCN.

وفي هذا الكتيب، تمنح القوات شبه العسكرية 48 ساعة لأولئك الذين هددوا بمغادرة بارانكابيرميخا، لأنهم اعتبروا هدفا عسكريا.

وبالمثل، فإن الأرباع الشرطة التي تسيطر داخلها لتمويل أنفسهم في التحالف، مثل الخوادم التالية: SR مارتينيز (SUIN)، السيد توريس (SUIN)، السيد أندرسون بارا برادا (CTI)، السيد موريسيو (SINN)، عقيد شرطة مقاطعة بارانكابيرميخا، نطالب كالسيطرة على الأغنام الخاصة بك. لكل ما سبق، نعطي فترة 48 ساعة لجميع هؤلاء البائعين واللصوص الفنزويليين وأولئك الذين ينتمون في الغالب إلى فرقة «Alias Marihuano» لمغادرة المنطقة، وقد تم تحديدهم بالكامل والوظائف التي يؤديها كل واحد، ويتم إعلانهم الهدف العسكري.

القادة الاجتماعيون، قلقون بشأن التهديدات

وفي بيان، رفضت لجنة المشاركة والتشاور الاجتماعية والبيئية في ماجدالينا وأدانت أعمال العنف التي وقعت في بارانكابيرميخا.

نطلب التوضيح والعثور على المسؤولين عن قتل البروفيسور خورخي بولغارين والشباب ميغيل بينو. ولا تزال السيطرة الإقليمية والاقتصادية والسياسية في ماغدالينا ميديو وبارانكابيرميخا من جانب الجماعات شبه العسكرية منذ عام 2005، على النحو الذي أبرزته عدة تقارير لمنظمات إقليمية ووطنية لحقوق الإنسان، تخضع لإجراءات أو إغفال من جانب الدولة الكولومبية.

وتقول المنظمات الموقعة إن هناك قلقًا بشأن زيادة جرائم القتل في بلديات ماغدالينا ميديو المختلفة.





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