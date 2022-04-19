أصدرت Apple TV+المقطع الدعائي لفيلم «الآن ثم»، فيلم الإثارة من بطولة مانولو كاردونا ومارينا دي تافيرا والمزيد

خمسة أصدقاء يواجهون ماضيهم المظلم. بعد 20 عامًا، هل سيظهر سره أخيرًا؟ (أبل تي في )

سيتم إصدار فيلم الإثارة المرتقب على مستوى العالم بثلاث حلقات في 20 مايو 2022. سيأتي الإنتاج الحصري لخدمة البث مع حلقات أسبوعية جديدة كل يوم جمعة حتى 24 يونيو.

تم تعيين المسلسل في ميامي وتم تصويره باللغتين الإسبانية والإنجليزية. الآن ثم نجوم فريق عمل استثنائي، بما في ذلك المرشحين لجائزة الأكاديمية البحرية من تافيرا وروزي بيريز، الحائز على جائزة أرييل خوسيه ماريا يازبيك، الفائز بالعديد من جوائز غويا، ماريبيل فيردو؛ مانولو كاردونا؛ الفائز بجائزة غويا، سوليداد فيلاميل؛ جيليكو إيفانيك الحائز على جائزة إيمي؛ وخورخي لوبيز، وأليسيا جايز، وداريو يازبيك برنال، وأليسيا سانز، وجاك دوارتي، وميراندا دي لا سيرنا. كيف يمكنك أن ترى، معظمهم من الممثلين من أصل لاتيني، من الدرجة الأولى!

تدور القصة حول حياة مجموعة من أفضل الأصدقاء من الكلية، والتي تتغير إلى الأبد، بعد عطلة نهاية الأسبوع من الاحتفال انتهت بموت واحد منهم. الآن، بعد 20 عامًا، تم جمع شمل الخمسة الباقين على مضض بسبب تهديد يعرض عوالمهم المثالية على ما يبدو في خطر.

تأتي السلسلة من Bambú Producciones، والمبدعون هم رامون كامبوس وجيما آر نيرا. يعمل كامبوس كعرض، والمسلسل كتبه نيرا إي كامبوس مع فريقه. تيريزا فرنانديز فالديز وجدعون راف منتجان تنفيذيان للعرض ويدير راف أيضًا.

ينضم الإنتاج إلى عدد متزايد من Apple Originals لرواة القصص العالميين الحائزين على جوائز , بما في ذلك سلسلة Slow Horses التي تم إصدارها مؤخرًا والتي تم استحسانها على نطاق واسع, فيلم تجسس دولي من بطولة غاري أولدمان الحائز على جائزة الأوسكار; باتشينكو, على أساس على الرواية المشهود لها, كتبها وأنتجها سو هيو; والكوميديا الناجحة التي تم تجديدها مؤخرًا أكابولكو, بطولة وإنتاج يوجينيو ديربيز.

Now & ثم سيتم إصداره أيضًا جنبًا إلى جنب مع المسلسلات القادمة بما في ذلك Echo 3، وهو فيلم إثارة جديد تدور أحداثه بين أمريكا الجنوبية والولايات المتحدة، كتبه المنتج والكاتب الحائز على جائزة الأوسكار مارك بوال؛ قصص جديدة من المخرج والكاتب والمنتج والمصور السينمائي والمحرر الفائز العديد من جوائز الأوسكار وجوائز بافتا، ألفونسو كوارون، الذي لديه حاليًا اتفاقية عامة لتطوير مشاريع تلفزيونية حصريًا لـ Apple TV+ من خلال شركته الإنتاجية Esperanto Filmoj؛ و Midnight Family، وهي دراما طبية باللغة الإسبانية مرصعة بالنجوم، تنفيذية من إنتاج بابلو لارين وخوان دي ديوس لارين.

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