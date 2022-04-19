Apple، ضد تثبيت التطبيقات من خارج متجر التطبيقات

أصدر الرئيس التنفيذي لشركة Apple Tim Cook تحذيرًا عاجلاً ضد الفتح القسري لنظام برامج iPhone للتطبيقات من مصادر أخرى.

يمكن لمستخدمي هاتف Apple الذكي حتى الآن تثبيت تطبيقاتهم فقط من خلال المتجر الرسمي للعلامة التجارية، App Store، ولكن هذا سيتغير لتنظيم جديد للاتحاد الأوروبي (EU).

حذر كوك خلال قمة الخصوصية العالمية الأخيرة للرابطة الدولية لمحترفي الخصوصية (IAPP) التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن أن هذا القرار سيوفر فرصة لأغراض ضارة لتجاوز الإجراءات الأمنية الشاملة لشركة Apple.

وبالتالي، عارض الرئيس التنفيذي لشركة Apple تشريعات الاتحاد الأوروبي بشأن الأسواق الرقمية، والمعروفة باسم قانون الأسواق الرقمية (DMA)، والتي توصل مفاوضون من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق بشأنها في نهاية مارس.

وشدد كوك على أن شركة آبل تؤيد تنظيم حماية البيانات، وفي هذا الصدد، رحبت باللائحة العامة لحماية البيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي (GDPR).

واضاف «لكننا نشعر بقلق عميق ازاء اللوائح التى تقوض الخصوصية والامن فى خدمة الاهداف الاخرى».

وأكد كوك: «هنا، في واشنطن وأماكن أخرى، يتخذ صناع السياسات إجراءات باسم المنافسة من شأنها أن تجبر Apple على السماح للتطبيقات بدخول أجهزة iPhone التي تتجاوز متجر التطبيقات من خلال عملية تسمى «التحميل الجانبي».

أشار الرئيس التنفيذي لشركة Apple إلى التهديد الذي تشكله لمستخدمي الأنظمة الأساسية الأخرى، حيث يمكن تثبيت التطبيقات خارج متجر تطبيقات Google.

في بداية جائحة الفيروس التاجي، أشار كوك إلى ظهور تقارير عن أشخاص يقومون بتنزيل ما يبدو أنه تطبيقات تتبع شرعية لـ covid-19 ونتيجة لذلك أصيبت أجهزتهم ببرامج الفدية.

وقال: «هؤلاء الضحايا لم يكونوا من مستخدمي iPhone لأن النظام كان يستهدف مباشرة أولئك الذين يمكنهم تثبيت التطبيقات من مواقع الويب التي تتجاوز حماية متجر التطبيقات».

يقول مؤيدو DMA إن فتح سوق التطبيقات يساهم أيضًا في الحد من قوة شركات الإنترنت الكبيرة ويضمن منافسة أكثر عدلاً.

لم يتم تأكيد الاتفاق بعد من قبل مجلس دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، والذي يعتبر إجراء شكلي.

dpa