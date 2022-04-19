ألمحت أنجيلا أغيلار إلى الانفصال عن Gussy Lau: «يسار واحد»

أمضت ما يسمى بسلالة أغيلار بضعة أيام في إجازة في باريس, حيث انتقلت للاستمتاع بالمدينة الأوروبية, ولكن أيضًا لوضع الأرض في المنتصف بعد إطلاق الفضيحة بعد تسريب بعض الصور حيث يُنظر إلى أنجيلا أغيلار حنون جدًا مع Gussy Lau.

كشفت الصور الفيروسية المعنية أن أصغر أفراد الأسرة سيكون على علاقة رومانسية مع الملحن، الذي عزز بالفعل مهنة مهمة كمنتج موسيقي للفنانين البارزين من المنطقة المكسيكية، مثل خوليون ألفاريز وكريستيان نودال و كاليبر 50.

كان الملحن المولود في سونورا هو الذي أكد في بث مباشر أنه بالفعل على علاقة مع الشابة، تسمى «أميرة المنطقة المكسيكية»، وعلى الرغم من أنه لم يعط تفاصيل، إلا أنه قال إن الخطوبة ظلت سرية حتى ظهرت الصور التي أصبحت على الفور. شعبية على الإنترنت.

Fotos: CUARTOSCURO

ولكن مما لا شك فيه أن ما أثار أكبر ضجة بين الجمهور هو الاختلاف في أعمار العروس والعريس، لأنه بينما تبلغ أنجيلا 18 عامًا، فإن ملحن أغنيتها هناك حيث يرونني، هو 33 عامًا، وهي حقيقة أثارت الجدل وحتى تسببت في تكهنات بأن Gussy Lau كان تظاهرت لها منذ أن كانت قاصرة.

الآن، بعد فترة من الصمت، وربما لتجنب الأسئلة حول علاقتهما الرومانسية، عادت أنجيلا أغيلار إلى الظهور يوم الأحد 17 أبريل، في ختام مهرجان زاكاتيكاس الثقافي في خضم السرية التامة مع الصحافة.

في الواقع، تم إدخال الفنان إلى المبنى من خلال مدخل خاص في شارع مجاور حتى لا يتم القبض عليه من قبل الصحفيين. ولكن حتى مشاركتها في الحدث أصدرت في الأداء الكامل بضع كلمات تشير إلى أنها الآن عازبة وبدون التزام.

Instagram: pepeaguilar_oficial | angela_aguilaroficial

«ألبومي يسمى Mexicana enamorada، جميع الأغاني حزينة، يجب أن يطلق عليه المكسيكي، حزين ووحيد أو مكسيكانا، يسار واحد... شيء من هذا القبيل،» قالت.

كما كرست ابنة بيبي أغيلار أدائها لـ «lloronas»، التي غنت لها الأغنية الكلاسيكية للذخيرة المكسيكية: «لقد رشحت لجائزة غرامي أمريكية وفقدت تلك الأغنية أيضًا. هذه الأغنية مخصصة لجميع الفتيات البكاء «، أعلن أن يغني Llorona، التي شاعت من قبل Chavela Vargas.

بهذه الكلمات، كانت أنجيلا ستلمح إلى حياتها الشخصية، لذلك لم يكن هناك نقص في التعليقات التي تقول إن المغني و Gussy Lau أنهيا علاقتهما بعد الضجة الناجمة عن الصور حيث يُرى الملحن وهو يمسح شفاه أنجيلا بلسانه.

Los Aguilar se encuentran en Francia, en medio del escándalo que atraviesa Ángela por su mediático romance con el compositor Gussy Lau (Foto: Instagram)

بالإضافة إلى ذلك، ألمحت تعليقات خوسيه مانويل فيغيروا، وهو صديق عظيم لـ Gussy، إلى أن الزوجين عانوا من الانفصال، قائلين إنهما يريدان «حب الانتصار»، وهي كلمات فسرها المعجبون على أنها تأكيد للانفصال.

في برنامج Despierta América، قال ابن جوان سيباستيان المتذكر أنه «أحب العلاقة»، مما يدل على أنها ربما انتهت بالفعل بعد إثارة وسائل الإعلام.

«أتمنى انتصارات الحب، في النهاية، هذا هو الواقع، أحببت الزوجين، جعلوني زوجين مختلفين. كنت أعرف بالفعل، كنت قد اكتشفت بالفعل، بين الملحنين نحن ثرثرة جدا،» قال، لأنه بسبب قربه من غوسي، كان خوسيه مانويل يعرف عن الخطوبة.

Ángela Aguilar compartió historias de su viaje familiar, donde se le vio tranquila (Foto: Instagram)

عن الشاب، الذي لديه مهنة مهمة في المنطقة المكسيكية، قال خوسيه مانويل إنه معجب بعمله: «أنت الملحن الوحيد الذي أحسد عليه اليوم، أنت ملحن عظيم، وهذا يجب أن يخدمك أخي حتى تكتب المزيد من أغاني ch*ngonas، أغاني أفضل، أغاني أفضل بكثير، أحبك، أنا أحبك، أنا أرسل لك عناقًا».