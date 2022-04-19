بعد القضاء على كأس العالم في قطر، دافع رامون جيسورون عن إدارته وتحدث عن استبدال رينالدو رويدا

Fotografía de archivo en la que se registró al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún. EFE/Mauricio Dueñas

تحدث رامون جيسورون في الساعة 6 صباحًا هوي بور هوي من راديو كاركول لأول مرة بعد استبعاد كولومبيا من كأس العالم قطر 2022 بعد أن احتلت المركز السادس في تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 23 نقطة. أشار رئيس الاتحاد الكولومبي لكرة القدم إلى رحيل رينالدو رويدا واستبداله، ودافع عن إدارته وإدارة بقية مجلس الإدارة والمباريات الودية المحتملة للمنتخب الوطني الكولومبي.

وأكد القائد أن عقد المدرب يخضع للتأهل لكأس العالم، بمجرد تأكيد الإقصاء، انتهت العلاقة التعاقدية. بالإضافة إلى ذلك، وصف الدورة الثانية لرينالدو رويدا بأنها «غير ناجحة» وأن المدرب نفسه هو الذي قرر التنحي:

حول استبدال رينالدو رويدا، أوضح جيسورون أن أي اسم تم اختياره سيكون مثيرًا للجدل. إنهم يدركون أيضًا أنه من الملح الحصول على بديل للعمل من أجل كأس أمريكا وعملية التأهل القادمة، لكن هذه الرغبة لا يمكن أن تقودهم إلى اتخاذ قرارات غير صحيحة.

أشار رئيس FCF إلى تلك الأسماء التي ظهرت في الساعة الأخيرة مثل غوستافو ألفارو (مدرب الإكوادور) وريكاردو غاريكا (مدرب بيرو) ومارسيلو بيلسا، التي انفصلت مؤخرًا عن ليدز يونايتد من الدوري الإنجليزي الممتاز:

تصبح مسألة تعيين مدرب جديد مهمة في مواعيد الفيفا القادمة حيث تصبح كولومبيا جذابة للفرق من أوروبا وأفريقيا، المؤهلة لكأس العالم، تستعد لمشاركتها في قطر 2022. ومع ذلك، قد لا تتحقق المباريات الودية لأن الاختيار ليس لديه مدير فني:

أخيرًا، دافع رامون جيسورون عن الإدارة التي قام بها القادة في السنوات الأخيرة، وسلط الضوء على التأهل لكأس العالم في روسيا 2018. بالإضافة إلى ذلك، طلب تحليل الإنجازات الأخرى للمنتخبات الوطنية الكولومبية وسلط الضوء على إعادة انتخابه من قبل «المالكين الحقيقيين لكرة القدم» لمدة أربع سنوات أخرى:

استمر في القراءة: