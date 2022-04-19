أبجديات «FilBo Ciudad»: ما هو، لماذا هو مهم جدا وما هي مستجدات في معرض الكتاب

"La Filbo es un nuevo rostro en este árbol de relaciones entre los dos países", manifestó la embajadora en la presentación de la Feria del Libro, que se celebrará del 6 al 22 de agosto y que será digital debido a las restricciones a las que obliga la pandemia de covid-19. EFE/Alejandro Bolívar

قبل الدخول إلى الكون الداخلي الذي تمثله مدينة FilBo، من الضروري فهم معنى هذا المفهوم، وهو أحد المستجدات العظيمة في هذه الطبعة من معرض بوغوتا الدولي للكتاب.

بادئ ذي بدء، يعود أكبر مهرجان أدبي في أمريكا اللاتينية إلى وجها لوجه بعد المرور بطبعتين متتاليتين تميزت بالافتراضية؛ ومن هنا شعارها: عد من أجلك للعودة. ولكن لن يذهب الحضور فقط إلى كورفيرياس للاستمتاع، من جناح ضيف شرف البلد (جمهورية كوريا) إلى الإطلاق الأدبية؛ يقام المعرض أيضا في جميع أنحاء بوغوتا وهذا هو بالضبط جوهر هذه المبادرة.

ستتاح الفرصة للطلاب والأكاديميين والمؤلفين المبتدئين والمؤلفين من «الكالس على الأصابع» للاستمتاع بـ FIlBo في مساحات مختلفة من المدينة، مثل المكتبات العامة والجامعات والمكتبات، وتوسيع الحدث ليشمل جماهير جديدة لإثارة الاهتمام بالقراءة والكتابة.

بالإضافة إلى ذلك، لن يتم فقط رؤية الرسائل الكولومبية في هذا الشريط، ولكن هناك أيضًا مساحة مخصصة لضيف الشرف القطري: سلسلة الأفلام والمستجدات الأدبية في ذلك البلد ستكون في متناول الآلاف من المتفرجين في أماكن مثل مركز غابرييل غارسيا ماركيز الثقافي، كارو ذ معهد كويرفو ومتحف ميغيل للفنون أوروتيا -MAMU-، من بين سيناريوهات أخرى.

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توصيات Infobae كولومبيا بشأن FilBo Ciudad

على الرغم من أن البرنامج واسع النطاق، إلا أن هناك العديد من الاقتراحات لتجنب فقدان المشهد الثقافي الكوري الجنوبي، ناهيك عن المشهد الكولومبي، الذي تحميه أمانة المقاطعة للثقافة، إحدى المؤسسات التي تروج لهذه المبادرة التي تتضمن لقاءات موسيقية وقصص صراع، الحقيقة والذاكرة، وأفضل الفن السابع من كلا البلدين.

كما يسلط الضوء على صياغة جدول الأعمال هذا مع شبكة مقاطعة بوغوتا للمكتبات العامة - BibloRed - من أجل تطوير اجتماعات مختلفة، وإطلاق النصوص والعروض التقديمية في نقاط مثل مكتبة فيرجيليو باركو، El Tintal و La Marichuela، الواقعة في غرب وجنوب البلاد رأس المال.

فيما يلي بعض النقاط البارزة في FilBo Ciudad:

- عرض الكتب لماذا نعتمد على التنوع البيولوجي؟ الفرصة التي لا يمكننا تفويتها، والإدراك: رحلة عبر الحواس. خوان أرماندو سانشيز وفيليبي رينوسو - كارفاليو.

التاريخ: الأربعاء، 20 أبريل. الوقت: 6:00 مساءً - 7:00 مساءً

المكان: مركز غابرييل غارسيا ماركيز الثقافي (كالي 11 # 5-60)

- 10 سنوات منذ نشر الطيور ليس لها حدود: أساطير وأساطير أمريكا اللاتينية

المؤلف: إدنا إيتورالدي

التاريخ والوقت: الخميس 21 أبريل 4:30 مساءً - 5:30 مساءً

المكان: لا ليبرريا دي آنا (كالي 134 # 55 - 30، مركز باسيو سان رافائيل للتسوق)

- فيلم سينمائي: سلسلة أفلام كورية

فيلم قصير: الأخ الأكبر

التاريخ والوقت: الجمعة 22 أبريل 3:00 مساءً

المكان: قاعة بورفيريو باربا جاكوب، مركز غابرييل غارسيا ماركيز الثقافي (شارع 11 رقم 5-60).

- توقيع كتاب مع المؤلف جي جي بينيتز وأنطونيو إيرازو

التاريخ والوقت: الجمعة 22 أبريل 4:00 مساءً - 5:00 مساءً

المكان: مكتبة يونيسنترو الوطنية (سباق 15 # 124-30 محلي 1-146)

- المحادثات التي ستغير حياتك: القراءة كفعل حب

ميغان كوكس جوردون ويولاندا رييس. موديرا: ليليانا مورينو

التاريخ والوقت: الجمعة 22 أبريل 6:00 مساءً - 7:00 مساءً

الموقع: مودرن جيم (سباق 9 #74 -99)

- أصوات من أجل إرث لجنة الحقيقة: وجهات نظر جديدة حول الصراع في الأدب

لورا أورتز وليوناردو جيل ولورا آسيرو. المعتدلين: لينا كاستانيو

التاريخ: السبت 23 أبريل 10:00 صباحًا - 10:45 صباحًا

المكان: ساحة متحف ميغيل أوروتيا للفنون (MAMU، شارع 11 # 4-21)

بالشراكة مع معهد المقاطعة للفنون (IDARTES) ولجنة توضيح الحقيقة والتعايش وعدم التكرار.

- التنوع بين الجنسين والهويات المنشقة: بريجيت بابتيست وكاميلا سوسا فيلادا

مدير الجلسة: سيمون أوريبي

التاريخ: السبت 23 أبريل 4:00 مساءً - 5:00 مساءً

المكان: مكتبة فيرجيليو باركو العامة (شارع كاريرا 60 #57 -60)

بالشراكة مع سفارة الأرجنتين.

- المحادثات التي من شأنها أن تغير حياتك: J J. Benitez: لم شمل مع قرائه

تحدث إلى أنطونيو إيرازو

التاريخ: الاثنين 25 أبريل 5:30 مساءً - 7:00 مساءً

المكان: مكتبة ليرنر، كالي 93 (سباق 11 # 93 A-43)

- سلسلة أفلام فيلبو سينمائية كولومبية - فيلم وثائقي «كوندور لا تدفن كل يوم»، 50 عامًا

التاريخ: الأربعاء 27 أبريل 6:30 مساءً - 8:00 مساءً

المكان: قاعة بورفيريو باربا جاكوب، مركز غابرييل غارسيا ماركيز الثقافي (شارع 11 # 5-60)

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