تألق نبيل: نظف الباركيه بالعامل الرطب المناسب

تتعرض أرضية الباركيه للبلى اليومي الثقيل ويجب أن تستمر في التألق بأكبر قدر ممكن من اللمعة، وهو أمر ممكن فقط مع العناية المنتظمة.

الأوساخ الخشنة تخدش الخشب. لإزالته من الأرض، استخدم مكنسة ناعمة أو مرفق باركيه من المكنسة الكهربائية. ثم نظف باستخدام ممسحة رطبة، على النحو الموصى به من قبل جمعية صناعة الباركيه الألمانية (vdp).

ماذا لو كانت الأرضية مطلية أو مشمعة؟ في هذه الحالة، يجب اختيار عامل التنظيف المناسب، حيث لا يمكن استخدام المنتج المستخدم للخشب المطلي في الباركيه المشمع.

يمكن للمنظفات العالمية أن تلحق الضرر بالسطح، بدلاً من تنظيفه.

إذا كان من الضروري إعادة تطبيق الشمع أو الطلاء بعد فترة، فيمكن القيام بذلك بسهولة تامة في حالة الباركيه المشمع مباشرة بعد التنظيف.

بالنسبة للأرضيات المطلية، عادة ما يتطلب هذا الكثير من التفاني، ولكنه عادة ليس ضروريًا كما هو الحال في حالة الشمع.

وأخيرًا، فإن نصيحة الخبراء لإعادة لمس العلامات الصغيرة هي أنه يمكن إخفاؤها بشموع صلبة، متوفرة بجميع درجات الألوان الخشبية الممكنة.

dpa