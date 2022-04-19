70 ورشة عمل مجانية يمكنك أخذها في CDMX: اليوجا والرقص والعشبية والإبداع الأدبي والمزيد

تدعوك حكومة مكسيكو سيتي، مع وزارة الثقافة، للتسجيل في أكثر من 70 ورشة عمل مجانية في Faro Indios Verdes، يهدف هذا المكان إلى توفير التدريب الفني من خلال الدورات المجانية والسلع والخدمات الثقافية مجانًا. الفنون البصرية والفنون المسرحية والفنون الشعبية والمسرح والموسيقى واللغة والحرف اليدوية والأدب والصحة والعافية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي بعض الدورات التي يمكنك التقدم إليها عن طريق ملء نموذج Google هذا https://t.co/zk6C9pjNdX، سيكون الرابط متاحًا من الاثنين إلى الأحد من الساعة 10 صباحًا حتى 6 مساءً.

من الممكن فقط التسجيل في ثلاث ورش عمل، شريطة ألا تكون الجداول مختلطة. التسجيل من 11 أبريل وينتهي في 20 أبريل 2022. تنتهي فترة ورش العمل في 17 يوليو 2022. وتدعو شبكة المنارة التابعة لوزارة الثقافة في مكسيكو سيتي البالغين والأطفال إلى المشاركة في هذه الأنشطة، التي تهدف إلى تعزيز التنمية المجتمعية وممارسة الحقوق الثقافية.

El interior de Faro Indios Verdes, donde se encuentran las aulas para tomar los distintos talleres. Foto de https://www.cultura.cdmx.gob.mx/https://www.cultura.cdmx.gob.mx/

يقع المكان في Avenida Huitzilihuitl رقم 51، في حي سانتا إيزابيل تولا في غوستافو إيه ماديرو. مكتب العمدة. إذا لم تتمكن لسبب ما من التسجيل افتراضيًا، فهناك خيار أن تحضر المكان بالوثائق التالية: صورة أطفال بالأبيض والأسود أو ملونة، ونسخة من هويتك الرسمية (إذا كنت قاصرًا، فستكون هناك حاجة إلى نسخة من هوية الوالد أو الوصي)، يمكنك أيضًا الاتصال بهذا الهاتف للحصول على مزيد من المعلومات 55 57816900.

عززت Faro Indios Verdes نفسها في عشر سنوات باعتبارها أهم مساحة ثقافية في الشمال. «أولويتنا هي تقديم مجموعة متنوعة من ورش العمل، حيث أن مجتمعنا متنوع أيضًا في العمر والخلفية والذوق. قال كريستيان لوبيز فيغا، المنسق التعليمي: «هذا التنوع هو ما يعطي الثروة والحياة للمكان ».

Entrada principal de Faro Indios Verdes. Foto: https://www.somoselmedio.com/

بعض ورش العمل وجهًا لوجه: رسم الأطفال، اللعب بإعادة التدوير، السيراميك، الموسيقى والحركة، إنشاء المحتوى للشبكات الاجتماعية. الرقص الشعبي, الدبلجة وخلق الشخصية, الغيتار الكلاسيكي, كسر, بيانو, الرفاه العقلي, الإبداع الأدبي, اليوغا, الطب التقليدي والأعشاب, الإنتاج السمعي البصري المجتمعي.

بعض ورش العمل الافتراضية: الفنون التشكيلية، الإبداع الأدبي، الفن مع المواد المعاد تدويرها، اليوغا في المنزل، الغناء الشعبي، الكرتوني، الرقص المعاصر، الإنتاج السمعي البصري للموسيقى، صنع مقاطع الفيديو الموسيقية، الدمى مع المواد المعاد تدويرها، الرسم، لغة الإشارة المكسيكية.

Fuente en el patio dentro de las instalaciones de Faro Indios Verdes. Foto: https://media.timeout.com/

توصيات

يمكن أن تكون ورش العمل افتراضية أو وجهًا لوجه.

ستكون تلك الافتراضية من خلال منصات Jitsi و Google Meet و Classroom و Zoom و Facebook.

بالنسبة لورش العمل الشخصية، يجب عليك حضور الفصول الدراسية في Faro Indios Verdes.

إذا كنت قد سجلت بالفعل فعليًا، فلن يكون من الضروري إحضار وثائقك شخصيًا.

إذا لم تظهر ورشة العمل التي تهتم بها في القائمة، فذلك بسبب عدم وجود مساحة أكبر.

بمجرد دخولك إلى السجل، تحتاج إلى التحقق من جميع بياناتك قبل إرسال النموذج.

المساحة محدودة لذا يجب إدخال البريد الإلكتروني بشكل صحيح لتجنب مشاكل التسجيل.

عن طريق البريد الإلكتروني سوف تتلقى التأكيد والتفاصيل الإضافية لورشة العمل.

يجب أن يكون القاصرون برفقة شخص بالغ خلال الجلسات.

يمكنك متابعة Faro Indios Verdes على تويتر، حيث ينشرون باستمرار دعوات للدورات، الثقافية الأنشطة وأيضًا لمعرفة أي تحديثات حول ورش العمل هذه.

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