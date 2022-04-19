65 مليون يورو أقل، سقوط جيمس رودريغيز في السوق

Soccer Football - Emir Cup - Final - Al Sadd v Al Rayyan - Al Thumama Stadium, Al Thumama, Qatar - October 22, 2021 Al Rayyan's James Rodriguez REUTERS/Ibraheem Al Omari

مع الحنين إلى الماضي، يتذكر الكولومبيون كأس العالم 2014 في البرازيل عندما لمس جيمس رودريغيز قمة السماء، وأخذ الغنائم الذهبية وكولومبيا ختمت أفضل أداء له في كأس العالم.

بعد أدائه المتميز في كاريوكاس، أصبح Cucuteño أحد أكثر اللاعبين رواجًا في الوقت الحالي، لدرجة أن ريال مدريد وضع نصب عينيه عليه، والذي دفع مقابله رقمًا قريبًا من 80 مليون يورو لموناكو، والذي كان قد وصل إليه في موسم سابق.

كانت سنته الأولى في البيت الأبيض حلما، وعرض كل موهبته، وسجل ما مجموعه 17 هدفا ووزع 18 مساعدة مع نادي ميرينجو، حيث كان حجر الزاوية لكارلو أنشيلوتي.

بعد ثماني سنوات، جيمس رودريغيز أبعد ما يكون عن أفضل لحظاته، تلك التي دفعته إلى اعتباره أحد أفضل لاعبي كرة القدم على هذا الكوكب. وبالمثل، تم تخفيض سعر السوق بشكل كبير.

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حاليًا، تبلغ قيمة سجل Envigado، وفقًا لـ Transfermarkt، 15 مليون يورو، وهو أقل بكثير مما دفعه ريال مدريد في ذلك الوقت مقابل «10 ′ من المنتخب الوطني الكولومبي.

الحقيقة هي أن كل من الإصابات وبعض المواقف الرياضية الإضافية أثرت على جيمس، الذي فقد بروزه في ريال مدريد مع وصول رافا بينيتز والذي لم يحب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي على الرغم من مديحه للكولومبي في المؤتمرات الصحفية، أثبتت قراراته في المحكمة كل شيء على عكس ذلك.

بالنسبة لموسم 2017/2018، تم إعارة البرتغالي ExPorto إلى بايرن ميونيخ في ألمانيا حيث كان الإيطالي كارلو أنشيلوتي قد هبط للتو، الذي طلب ذلك وأظهر الجودة مرة أخرى، لكن صورته تغيرت عندما غادر المدرب منصبه ووصل الكرواتي نيكو كوفاتش، الذي فقد معه أهميته في الفريق البافاري.

بعد موسمين في البوندسليجا، عاد جيمس إلى مدريد على الرغم من نوايا البايرن لجعل خيار الشراء فعالاً، ورفضه الكولومبي، الذي أعرب عن انزعاجه من مناخ الدولة الأوروبية.

بعد محاولته الفاشلة لكسب مكان في ريال مدريد، وقع جيمس من قبل إيفرتون من الدوري الممتاز بفضل طلب كارلو أنشيلوتي الصريح مرة أخرى، وفي موسمه الوحيد مع توفس سجل ستة أهداف وقدم ستة تمريرات مساعدة.

ومع ذلك، لم تسمح له الإصابات بالحصول على تسديدة أفضل في الدوري الإنجليزي وعلى الرغم من رغبته في الاستمرار مع فريق ليفربول، لم يكن لدى رافا بينيتز ذلك من بين خططه، لذلك كان عليه أن يبحث عن آفاق جديدة.

وأخيراً انتهى لاعب القهوة بالهبوط في دوري قطر ليلعب مع الريان الذي لعب معه ما مجموعه 15 مباراة وسجل خمسة أهداف وقدم ستة تمريرات مساعدة. ومع ذلك، أعرب جيمس في أكثر من مناسبة عن اهتمامه بالعودة إلى القارة القديمة.

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