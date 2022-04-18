المشي والمهرجانات والمعارض: بعض الهروب داخل أوروبا

نزهة على أسطح المنازل في روتردام

يمكن استكشاف مدينة ميناء روتردام الهولندية من منظور جديد. أفاد مكتب السياحة الهولندي أنه من 26 مايو إلى 24 يونيو ستتمكن من المشي فوق أسطح المنازل في المدينة.

من خلال الجسور، سيربط «ممشى روتردام على السطح» أسطح وتراسات المباني في الشارع الرئيسي لوسط المدينة، Coolsingel.

أفاد المكتب أن البالغين يدفعون «مبلغًا صغيرًا»، بينما يمكن للأطفال تسلق الأسطح مجانًا.

مهرجان Wallenstein في فرانكونيا

من نهاية يونيو، يمكن إحياء عصر حرب الثلاثين عامًا في مدينة Altdorf، في جنوب ألمانيا.

خلال مهرجان Wallenstein, سيتم تحويل بلدة Altdorf القديمة إلى معسكر حرب من القرن السابع عشر مع مئات الأبطال يرتدون زي الخدم, المشعوذون أو الفلاحون.

في الفترة

من 25 يونيو إلى 24 يوليو، سيتم تقديم مسرحيات في الهواء الطلق في عطلات نهاية الأسبوع التي تدور حول حياة والنشتاين (1583-1634)، القائد العام لجيوش الإمبراطور الروماني المقدس خلال حرب الثلاثين عامًا.

يقام المهرجان (www.wallensteinfestspiele.de) كل ثلاث سنوات. يبدأ سعر التذكرة من 12 يورو (13 دولارًا).

المشي لمسافات طويلة عبر أرخبيل جوتنبرج

يتيح لك مسار المشي الجديد الآن استكشاف أجزاء من أرخبيل غوتنبرغ في السويد.

يبلغ طول الأرخبيل 27 كيلومترًا ويمر عبر جزر هالسو، أوكيرو، وفوتو وهونو، التي ترتبط بالجسور.

وفقًا لبوابة «زيارة السويد»، سيتم الانتهاء من المسار الجديد في الأسابيع المقبلة ومن المقرر الافتتاح الرسمي في 14 مايو. في ذلك اليوم، سيتم أيضًا عقد «10 Island Trailrun». يتم التسجيل للمشاركة في السباق عبر الإنترنت.

يمكن الوصول إلى Hönö من غوتنبرغ بالحافلة وركوب العبارة القصيرة. الأرخبيل هو مجموعة من الجزر السويدية التي تقع في بحر الشمال، مقابل منطقة غوتنبرغ.

المزيد من العبارات إلى Sylt

الطريق بين List, في جزيرة سيلت الألمانية, وجزيرة رومو الدنماركية أضافت وصلات عبارات جديدة.

قامت شركة الشحن FRS Syltfähre بتمديد جداولها لبداية الموسم وتعمل مرة أخرى بعبارتين، تغادر كل ساعة من كلا الموانئ من الصباح إلى الليل.

بالإضافة إلى السيارات، يمكن للعبارات أيضًا نقل القوافل. ترتبط جزيرة سيلت بالبر الرئيسي الدنماركي عن طريق يبلغ طوله حوالي عشرة كيلومترات ويمكن استخدامه مجانًا.

لوثر وقوة الكلمات في قلعة وارتبورغ إن ترجمة

العهد الجديد إلى الألمانية في أحد عشر أسبوعًا فقط، بين عامي 1521 و 1522، هي واحدة من الإنجازات العظيمة لمارتن لوثر.

معرض «لوثر يترجم. على قوة الكلمات» في قلعة Wartburg، في مدينة Eisenach، مكرسة لهذا الحدث التاريخي.

المعرض الخاص (www.wartburg.de/de/sonderaustellung)، الذي يمكن زيارته بين 4 مايو و 6 نوفمبر، يرسم أوجه تشابه مع الحاضر، على سبيل المثال، مع مسألة قوة الكلمات في القرن السادس عشر والقوة التي يمتلكانها في يومنا هذا.

dpa