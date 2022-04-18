فيديو: شيتشو أرانجو يسجل هدفًا مرة أخرى مع نادي لوس أنجلوس

سجل اللاعب الكولومبي كريستيان «شيتشو» أرانغو في فوز فريقه في لوس أنجلوس ضد سبورتينغ كانساس سيتي, للموعد السابع للمؤتمر الغربي للدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS).

مع هذا الانتصار، وصل فريق لوس أنجلوس إلى المركز الأول في ترتيب منطقته بعد التعادل السلبي لوس أنجلوس غالاكسي ضد شيكاغو فاير كزائر السبت الماضي 16.

تعافى أولئك الذين قادهم ستيفن شيروندولو بعد الهزيمة التي عانت منها في آخر نزهة لهم في لوس أنجلوس الكلاسيكية في اليوم السابق. من جانبها، جاء اكتشاف مدينة كانساس سيتي من السقوط في المنزل إلى Nasville SC.

وتجدر الإشارة إلى أن انتصار لوس أنجلوس لكرة القدم حضره خيسوس موريلو البالغ من العمر 28 عامًا، وكان يرتدي ألوان Independiente Medelín و Deportivo Pasto و Patriotas Boyacá في كولومبيا.

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على مدى 44 دقيقة ظهر شيتشو أرانغو بعد صليب من قبل دييغو بالاسيوس من القطاع الأيسر لمامادو فال، الذي قاد المليونير السابق الذي تغلب بنفس الوسائل على مقاومة تيموثي ميدليا.

مع هذه النتيجة، وصل المهاجم paisa إلى هدفين ويضيف إلى نفس العدد من المباريات المتتالية التي تقدم تقارير على الشبكة المتعارضة. منذ وصوله إلى كرة القدم في أمريكا الشمالية، سجل أرانغو 16 هدفًا بعد تسجيله 14 هدفًا في الموسم الماضي، ليغلق كأحد هدافي فريقه في عام 2021.

وسجل اللبناني إسماعيل تاجوري شريدي الأهداف المتبقية في الدقيقة 70، وبعد ثماني دقائق سجل الإكوادوري خوسيه سيفوينتس الثالث النهائي. كان خصم كانساس سيتي هدفًا خاصًا لزميله الإكوادوري دييغو بالاسيوس.

في التاريخ التالي لوس أنجلوس لكرة القدم, سيزورون FC Cincinannati, ولكن خلال الأسبوع سيلعبون على أرضه لكأس الولايات المتحدة المفتوحة ضد Orange Country DC.

التكوينات:

لوس أنجلوس إف سي: ماكسيم كريبو; ريان هولينجسهيد, خيسوس موريلو, مامادو مباكي, دييغو بالاسيوس; إيلي, كارلوس فيلا, لطيف بليسدينغ, كيلين أكوستا, كوادو أوبوكو; كريستيان أرانجو.

سبورتينغ كانساس سيتي: تيموثي ميليا؛ غراهام زوسي، نيكولاس إيسيمات - ميرين، أندريو فونتاس، لوغان ندينبي؛ ريمي والتر، روجر إسبينوزا، جوني راسل، مارينوس تسيونيس، دانيال سالوي؛ خيري شيلتون.

المؤتمر الغربي

1. نادي لوس أنجلوس - 16 نقطة

2. أوستن إف سي - 14 نقطة

3. لوس أنجلوس جالاكسي - 13 نقطة

4. نادي دالاس - 12 نقطة

5. هيوستن دينامو - 12 نقطة

6. ريال سولت ليك — 12 النقاط

7. مينيسوتا يونايتد - 11 نقطة

8. ناسفيل SC - 11 نقطة

9. بورتلاند تيمبرز - 10 نقاط

10. كولورادو رابيدز - 8 نقاط

11. سياتل سوندرز - 7 puntos

12. سبورتينغ كانساس سيتي - 6 نقاط

13. فانكوفر وايتكابس - 4 نقاط

14. سان خوسيه الزلازل - 3 نقاط

المؤتمر الشرقي

1. اتحاد فيلادلفيا - 16 نقطة

2. أورلاندو سيتي SC - 14 النقاط

3. نيويورك ريد بولز - 11 نقطة

4. أتلانتا يونايتد - 11 نقطة

5. نادي تورونتو لكرة القدم - 11 نقطة

6. شيكاغو فاير - 10 نقاط

7. سي إف مونتريال - 10 نقاط

8. شارلوت إف سي - 9 نقاط

9. كولومبوس كرو - 8 نقاط

10. نادي مدينة نيويورك — 7 نقطة

11. ثورة نيو إنجلاند - 7 نقاط

12. نادي سينسيناتي - 7 نقاط

13. إنتر ميامي - 7 نقاط

14. دي سي يونايتد - 6 نقاط

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