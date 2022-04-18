فانيسا تيركيس وجورج فورسيث: قصة الحب العابرة التي انتهت بشكوى من العنف

فانيسا تيركيس و كان جورج فورسيث أحد الأزواج الأكثر إثارة للجدل في عرض بيرو. الأعمال بين عامي 2017 و 2019. كلاهما مسرور بقصة حبهما التي وصلت إلى المذبح بعد وقت قصير من الوقوع في الحب. ومع ذلك, لم يكن كل السعادة وأعلنوا انفصالهم بعد وقت قصير من زواجهما, والتي تضمنت مزاعم العنف الأسري.

في الوقت الحاضر، كلاهما سعيد بشركائهما. ومع ذلك، فقد تميز انفصالهم الفاضح في ذكرى الآلاف من البيروفيين وفي أرشيف وسائل الإعلام.

كيف وقعوا في الحب ومتى تزوجوا؟

شاهدت الممثلة ولاعب كرة القدم السابق بعضهما البعض لأول مرة في عام 2017 في برنامج الواقع الشهير «El Dorado» الذي تم بثه على Latina Televisión. على الرغم من أنهم ينتمون إلى فرق مختلفة، إلا أن هذا لم يمنعهم من التعرف على بعضهم البعض والبدء حتى الآن. بدأت شائعات عن قصة حب محتملة وفي نوفمبر من نفس العام تم القبض عليهما معًا بشكل رومانسي للغاية في كوسكو.

على الرغم من تسجيله، لم يؤكد أي منهما أي شيء حتى منتصف يناير 2018 عندما أعلن عمدة لا فيكتوريا أنه على علاقة بالفنان الوطني. أصبح هذا معروفًا من خلال شبكاتهم الاجتماعية مع صورة لكل من التقبيل على شاطئ تولوم، المكسيك.

Vanessa Terkes y George Forsayth en 2018. (Foto: Instagram)

على الرغم من حقيقة أن فانيسا تيركيس أمضت عدة أشهر في بلد الأزتك, الاضطرار إلى الوفاء بالتزاماتها المتفق عليها مع Televisa, لم يكن الحب لمسافات طويلة عائقًا أمام رغبة الاثنين في الانخراط والانتقال إلى قائمة الانتظار المتزوجة.

هذه هي الطريقة التي تزوجا بها في 25 أغسطس 2018 كمدني في بلدية لا فيكتوريا، عندما كان آرتشر السابق يترشح ليكون عمدة تلك المنطقة. كانت فانيسا نفسها هي التي شاركت اللحظة الدقيقة حيث تقول التقليدية «نعم، أنا أفعل». تم التصفيق للزوجين السعداء من قبل جميع الحاضرين.

تم استجواب هذا الزفاف من قبل الكثيرين، حيث قيل إنه كان سيقام من أجل المصالح السياسية من أجل الحصول على المزيد من الأصوات من مواطني تلك البلدية. ومع ذلك، تجاهلوا وادعوا أنهم «كانوا حبًا خالصًا».

لهذا السبب، في 15 سبتمبر، حدث «نعم» الذي طال انتظاره مرة أخرى في زواجهما الديني الذي احتفل به في كنيسة القديس بطرس، في وسط ليما، بصحبة عائلتهم وأصدقائهم وأتباعهم للزوجين.

Vanessa Terkes y George Forsyth en la puerta de la Basílica de San Pedro en el 2018. (Foto: Captura)

كيف انتهى زواجك?

بدأ كل شيء عندما تولى جورج فورسايث منصبه العام كعمدة لمنطقة لا فيكتوريا في يناير 2019. كانت هناك تكهنات بوجود انفصال محتمل، لكن كلاهما نفى الشائعات على شبكاتهم الاجتماعية.

ومع ذلك، في 8 مايو من نفس العام نشرت فانيسا تيركيس بيانًا يؤكد نهاية زواجها من السياسي. «أريد أن أخبرك أنه في زواجي كما هو الحال مع زوجي، كنت دائمًا أعطي الحب والوقت والاحترام لمصلحة رعاية منزلنا. لسوء الحظ، فإن الشؤون الداخلية والخاصة للزوجين، تجعلني اليوم أتخذ قرارًا حزينًا بالانفصال عن راحة البال العاطفية».

بالإضافة إلى ذلك، في يوم الجمعة 31 مايو، ذهبت الممثلة إلى الوزارة العامة لإضفاء الطابع الرسمي على شكواها ضد رئيس البلدية آنذاك بسبب العنف الأسري. وفي حديثها إلى الصحافة، كشفت محامية الفنانة أنها عانت من سوء المعاملة النفسية في الأيام الأولى لزواجها.

أصبحت القضية إعلامية منذ أن أجرت ميلاغروس ليفا مقابلة مع تيركيس وقدمت تفاصيل عن الشكوى التي قدمتها لشريكها السابق. وفقا له ومن بين اعترافاته الأكثر تذكرا، أخبره فورسيث أنه «لا قيمة له وأنه كان حماقة لشخص».

من جانبه، لم يكن اللاعب السابق صامتًا ومع رسالة على حسابه على تويتر رفض إساءة معاملة النساء. استمر زواج فانيسا تيركيز من جورج فورسيث 8 أشهر فقط وتم طلاقهما رسميًا في أغسطس 2021.

Vanessa Terkes y George Forsyth. (Foto: Instagram)

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