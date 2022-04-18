الجامعة: ألفارو غوتيريز وما هو معروف عن استمراريته في قيادة «الكريمات»

عانى Universitario de Deportes من هزيمة ثقيلة أمام أليانزا ليما في ملعب Monumental. كانت كرة القدم البيروفية الكلاسيكية ولا يمكن أن تنتهي بأفضل طريقة لـ «الكريمات». لهذا السبب، بدأت شائعة تنتشر حول الرحيل المحتمل للمدرب ألفارو غوتيريز. في هذا الصدد، سنخبرك في هذه المذكرة بما هو معروف حتى الآن.

أوضح غوستافو بيرالتا، الصحفي في ESPN Peru، في برنامج «Equipo F» النسخة التي تمكن من جمعها حول هذا الموضوع. بادئ ذي بدء، نفى النسخ التي زعموا فيها أن DT قد تم فصلها بالفعل. «لقد قيل في الساعات الأخيرة على مختلف الجوانب أن ألفارو غوتيريز كان قد أبلغ بالفعل عن رحيله من 'يو' وهذا ليس صحيحا. لقد تمكنا من الاتصال بالناس في أقرب بيئتهم ولم يخبره أحد بأي شيء. لم يتم استدعاؤه من قبل جان فيراري، أو أي شخص في الإدارة. لم يخبره أحد بأي شيء عن الخروج المحتمل».

ومع ذلك، أعلن أن المدرب يعرف عن الوضع المحيط به، وفي يوم الاثنين 18 أبريل، سيعقد اجتماعًا مع مدير النادي، جان فيراري. « يدرك مدرب أوروغواي ويدرك جميع الشائعات التي تشير إلى أنه سيتم استدعاؤه غدا (اليوم) للتحدث والالتقاء، وبالتأكيد، إنهاء العقد الذي أعتقد أنه قرار يأخذ قوة أكبر بكثير في 'U'. ومن شبه المؤكد ان ذلك يمكن ان يحدث ما لم يغير جان فيرارى رأيه».

علاوة على ذلك، لن يكون هذا قرارًا فقط للاعب السابق «merengue»، ولكن أيضًا للأشخاص الآخرين الذين يشكلون قيادة المؤسسة والذين يعتبرون أنه سيكون من الأفضل أن يتم فصل مساراتهم. وأضاف: « اليوم في بيئة النادي يشعرون أن الطريق والقرار بشأن غوتيريز سيذهبان على هذا النحو، فقط انتظر حتى يتصلوا به لمعرفة التفاصيل».

أخبر الصحفي عن النسخة التي يديرها حول مستقبل DT الأوروغواي في اللوحة «كريم» | فيديو: ESPN Perú

ومنذ وصوله إلى كيان آيت في بداية فبراير، لم يتمكن غوتيريز من العثور على مقبض الفريق للعمل بأفضل طريقة. باستثناء البريق الذي قدمه بييرو كيسبي، وأحيانًا، من قبل هيرنان نوفيك أو ألبرتو كوينتيرو، لم يجد طريقة لأخذ «الكريمات» على الطريق إلى العنوان.

بدا أن وصول رودريغو فيلكا يعطي الفريق قفزة في الجودة بحيث ينضم إلى لاعبين آخرين على القدم اليمنى مثل كيسبي أو نوفيك نفسه، بدعم من جيرسون باريتو وأنجيل كايتانو. ومع ذلك، في العديد من المباريات، خسر هؤلاء اللاعبون بعضهم البعض وحتى المسارات المتقاطعة. كما لو لم يكن لديهم استراتيجية للهجوم، بل منتج مبتكر للحظة أو الظروف.

المركز في الدوري الإسباني 1

الآن، في البطولة المحلية ليسوا بعيدين جدًا عن المراكز الأولى. في الواقع، يحتلون المركز السادس برصيد 16 نقطة، 5 خلف الزعيمين سينسيانو وسبورت هوانكايو. ومع ذلك، غالبًا ما تكون الأشكال مهمة ولن تكون هذه أفضل الطرق للفريق للحفاظ على انتظام النتائج. وذلك لأنه منذ وصول الخبير الاستراتيجي البالغ من العمر 53 عامًا إلى Universitario de Deportes، يكون الرصيد كما يلي: 11 مباراة بقيادة، فاز فيها بـ 4 انتصارات وتعادل واحد و 6 خسائر (بما في ذلك 2 بحلول السابق مرحلة كأس ليبرتادوريس ضد برشلونة SC في غواياكيل) .

روكاوت التاريخي

وبالمثل، فإن ما قد يثير هذا القرار الجذري من قبل قادة «merengues» هو الهزيمة التي تعرضت لها أليانزا ليما وفي الملعب الضخم. لكل ذلك يعني التزامًا بهذا الحجم له سنوات عديدة من التاريخ.

وتجدر الإشارة إلى أن ألفارو جوتيريز وصل إلى كيان «الطالب» في فبراير من هذا العام بعد رحيل غريغوريو بيريز للمشاكل الصحية. في الواقع، كان «غويو» هو الذي شكل الفريق ولم يتمكن خليفته من العثور على أفضل أداء للفريق. في الوقت الحالي، من المتوقع المزيد من الأخبار في الساعات أو الأيام القادمة.

أليانزا ليما 4-1 Universitario: ملخص الكلاسيكية البيروفية في الدوري الإسباني 1 2022. (فيديو: انقلاب بيرو).

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