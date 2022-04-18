تتم مقاضاة شخصين بتهمة إساءة معاملة الحيوانات في ريسارالدا وبوغوتا

هذا الأحد، 17 أبريل، قام مكتب المدعي العام بمقاضاة شخصين كانا سيسببان في وفاة كلبين. الأحداث ليست مترابطة؛ حدث الأول في أربيا وريسارالدا والآخر تم الإبلاغ عنه في بوغوتا.

وفقًا لهيئة التحقيق، تم عرض القضية في ريسارالدا في 26 مايو 2021. وأوضح مكتب المدعي العام في بيان صحفي أن «لويس ألبرتو دورانجو - أول من يحاكم - كان سيلقي طعامًا مسمومًا على كلب يدعى كارباتي». تم تسجيل الحقائق على كاميرا أمنية، وهو دليل، لأنه بعد دقائق من تناول الحيوان قطعة الطعام، بدأ الكلاب في التشنج.

أجرى مدع عام من المجموعة الخاصة لمكافحة إساءة معاملة الحيوانات (GELMA) تحقيقًا يثبت أن دورانجو هاجم الكلب لأنه يُزعم أنه «ينبح كثيرًا» وأنه تسبب في مشاكل مع مقدم رعاية الكلب. وقالت الهيئة القضائية «بهذا المعنى، اتهم لويس ألبرتو دورانجو بجريمة إساءة معاملة الحيوانات».

الحالة التي حدثت في بوغوتا متشابهة تمامًا. لم يكن لدى ميريام باتريشيا هيريديا، الراعية لكلب يدعى لونا، حيوانها الأليف في الظروف المثلى. لهذا السبب تم اتهامها بجريمة إساءة معاملة الحيوانات.

وفقًا لتحقيقات مكتب المدعي العام، تم رفع القضية في 17 نوفمبر 2018 بعد أن قام معهد المقاطعة لحماية الحيوان ورفاهه بزيارة تفقدية إلى منزل في بلدة إنغاتيفا، في الجزء الغربي من العاصمة. وقال الكيان في الوثيقة: «في المكان الذي وجدوا فيه لونا في سوء التغذية والظروف الصحية، ومع تغييرات واضحة في سلوكها».

تم نقل الحيوان إلى مركز رعاية بيطرية، حيث تم الكشف عن نزيف داخلي لم يعالج في الوقت المناسب. واضاف مكتب المدعي العام «نظرا لخطورة حالته، قتل المتخصصون به».

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هذه هي العواقب القانونية لإساءة معاملة الحيوانات في كولومبيا

الحيوانات، سواء كانت منزلية أو برية، تخضع لانتهاكات حقوقها في كولومبيا. وفي مواجهة ذلك، يتعرض أولئك الذين يرتكبون هذه الهجمات من قبل مكتب المدعي العام لعواقب قانونية متعددة تثبط هذه الممارسة.

وأوضحت الهيئة القضائية أن استئناف القانون 1774 المؤرخ 6 يناير 2016 متاح. تضمن هذه اللائحة أن الموقف بين البشر والحيوانات يقوم على «الاحترام، والتضامن، والرحمة، والأخلاق، والعدالة، والرعاية، ومنع المعاناة، والقضاء على الأسر والهجر»، كما تشير الوثيقة.

من ناحية أخرى، تكمن رفاهية الكائنات الحية، بدورها، في أن صاحبها يجب أن يمتثل لخمسة مبادئ دنيا: ألا يعانون من الجوع أو العطش أو الانزعاج الجسدي أو الألم؛ وأنهم لا يسببون الإهمال أو الإهمال، وأنهم لا يتعرضون للخوف أو الإجهاد و أنها يمكن أن تظهر سلوكهم الطبيعي.

أولئك الذين يتسببون في الوفاة أو الإصابة التي تضعف بشكل خطير صحة الحيوان أو سلامته الجسدية قد يواجهون السجن بين 12 و 36 شهرًا. بالإضافة إلى ذلك، سيواجهون إعاقة خاصة تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات لممارسة المهنة أو التجارة أو التجارة أو الحيازة المتعلقة بالحيوانات.

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