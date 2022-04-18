كان هذا العرض التقديمي لكارول جي في كواتشيلا: «أشعر بالسعادة والفخر الشديد لتمثيل بلدي»

Singer Karol G attends the Billboard Women in Music Awards at YouTube Theater in Inglewood, California, U.S., March 2, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni





عرضت الكولومبية كارول جي قبالة هذا الأحد في مهرجان كواتشيلا 2022، في إنديو، كاليفورنيا، وترك الآلاف من الحاضرين الذين استمتعوا أغانيها مفتوحة الفم، فضلا عن تحية غير متوقعة من قبل الكولومبي للعديد من الفنانين الأيقونيين من الموسيقى اللاتينية، بما في ذلك ريكي مارتن ومواطنه شاكيرا.

بدأت الكولومبية عرضها من خلال أداء 'El makinón' و 'Mi cama'، وهما ضربتان ميزتا مسيرتها الغنائية وجعلتها معروفة للجماهير الدولية. في وقت لاحق، كان مسرورًا بـ «Bichota» و «Hora me lama»، وهي أغنية تعاون من أجلها مع Bad Bunny، أحد أهم الفنانين في الوقت الحالي.

ومع ذلك، بدأت درجة حرارة المهرجان في الارتفاع عندما ظهر DJ Tiësto على خشبة المسرح بطريقة مفاجئة ورافق زميله مع «Dont 'be shay»، وهو تعاون أطلقوه قبل شهرين.

مفاجأة أخرى أعدتها كارول جي لكواتشيلا كانت دعوة بيكي جي، التي لعبت معها أغنية «مامي»، وهي أغنية أصبحت نشيدًا للعديد من النساء، وفي الواقع، أصدرت قبل ساعات قليلة الفيديو الموسيقي الرسمي لها على YouTube، مع ميا خليفة كبطلة.

في ذلك الوقت جاءت تلك الليلة وأخذ عرض «Bichota» منعطفًا كاملاً، لأنه يرتدي ألوان العلم الكولومبي، وبدأ تكريمًا صادقًا ضم فيه فنانين مهمين للموسيقى اللاتينية.

كما استعرض ضربات أخرى، مثل «ماريا» لريكي مارتن، «لا ماكارينا» من قبل لوس ديل ريو، «الحياة كرنفال» لسيليا كروز، 'البنزين 'من قبل دادي يانكي، 'الوركين لا تكذب 'لشاكيرا، 'ديسباسيتو' من قبل لويس فونسي و 'مي جينت' من قبل J بالفين.

كارول جي مغلق كواتشيلا مع أغنية شاكيرا

بينما في ختام عرضهم، قام كارول جي ومعجبيه، الذين حضروا بشعر مستعار أزرق، بغناء أغنية «توسا» إلى «إصابة الصراخ»، الضربة التي وضعت أنتيوكيا بين نخبة صناعة الموسيقى، لأنه حتى خلع مايكل جاكسون مع عدد من الجوائز له.

تكريم كارول جي لسيليا كروز

منذ نسختها الأولى في عام 1999، أصبحت Coachella واحدة من أهم الأحداث في صناعة الموسيقى. على عكس العروض الأخرى، فهي لا تجمع النجوم من الولايات المتحدة أو أوروبا فحسب، بل تشمل أيضًا مطربين أمريكا اللاتينية في قائمتهم.

بالنسبة لأحدث إصدار لها، استمتع الحاضرون والمعجبون أيضًا بممثلين آخرين من المنطقة، مثل بابلو فيتار وأنيتا ونيكي نيكول والملحن الكولومبي إيلا مينوس.

ومع ذلك, جاءت الغالبية العظمى من الفنانين من أصل إسباني من المكسيك, بما في ذلك Grupo Firme, ناتانايل كانو, فرقة MS, شيكانو باتمان, ألينا كاستيلو, إد مافريك, إيلا مينس, جيسي رييز, عمر أبولو, باكو أوسونا والأخوة مارتينيز.

على الرغم من التصفيق, لم يكن كل شيء وردية بالنسبة لللاتينيين في كواتشيلا, حيث ندد العديد من المعجبين بـ «Latinofobia» ضد «Grupo Firme», الذين أسهروا الحاضرين في المهرجان على خشبة المسرح, ولكن لم يتم بثها على أي من القنوات الثلاث.