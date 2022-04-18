هذا هو فريق «لاس فيلاميزار»، الرواية الجديدة لكاراكول Televisión

سيضرب إنتاج جديد Caracol Televisión الليلة، كما أعلنت القناة قبل عدة أسابيع. هذا هو «Las Villamizar», مسلسل تلفزيوني لفترة يحكي قصة ثلاث أخوات, قتلت أمهم وهذا يحفزهم على أن يصبحوا جواسيس للجيش التحرر, من أجل الانتقام من العقيد مونتينيغرو, المسؤول عن القتل.

يتميز المشروع، الذي أخرجه ماتيو ستيفيلبرغ، بمشاهد درامية للمغامرة والتشويق والحركة، مسجلة في مواقع في كولومبيا، مثل سانتاندير وفيلا دي ليفا وبوغوتا.

أما بالنسبة للممثلين، فقد كان الرهان أيضًا طموحًا للغاية، حيث تبرز أسماء مثل أسماء شاني نادان وإستيفانيا بينيريس وماريا خوسيه فارغاس، الذين سيضحون الحياة لأخوات فيلاميزار الشجعان.

من جانبه، قال نادان إنه من بين تحديات هذه المسلسلات، يسلطون الضوء على حقيقة أنه كان عليه أن يتعلم ارتداء الرؤوس والفساتين والملابس القتالية، بالإضافة إلى تعليم نفسه كيفية التعامل مع السيوف والسكاكين والبنادق التي تم استخدامها في إعادة الفتح الإسبانية (1816).

اتفق «ماجو» فارغاس مع زميله، مشيرا إلى أن استخدام الأسلحة يمثل أحد أكبر التحديات التمثيلية التي واجهها في حياته المهنية.

روبرتو كانو، بريان مورينو، لويس ميزا، خيمينا دوران، كلاوديو كاتانيو ورافائيل زيا، هم ممثلون آخرون سيكونون في «لاس فيلاميزار»، الذي سيكون عرضه الأول في الساعة التاسعة مساء، بعد «التحدي: الصندوق».

من ناحية أخرى، أخبر ستيفلبرغ إل إسبيكتادور أنه من أجل تحقيق «لاس فيلاميزار»، اعتمد على تجربته كأصغر العديد من الأشقاء وعلى رؤية كيفية عمل الديناميكيات بين العائلات. بالإضافة إلى ذلك، أخذ في الاعتبار أن الأبوة والأمومة مع شخصية الأب مختلفة وليست شائعة جدًا، خاصة في ذلك الوقت، لذلك كان بناء الشخصيات مختلفًا.