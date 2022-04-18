«هذه هي حربي الثالثة»: كبار السن، المنسيين العظماء للغزو الروسي لأوكرانيا

Aleksandra Vassilchenko (L) from Kramatorsk recounts her story as she sits with her grandson, Roman (R), outisde a shelter for internally displaced people, in Dnipro on April 16, 2022. - The elderly are "often forgotten, very vulnerable" during conflicts, says Federico Dessi, the director for Ukraine of the NGO Handicap International, which is providing equipment and financial support to the Dnipro shelter. (Photo by Ed JONES / AFP)

«في 21 مارس، غادرت منزلي للتدخين. سقطت قذيفة. لقد فقدت ذراعي». يجسد فلاديمير لينوف، 71 عامًا، المصير المأساوي للشيوخ الأوكرانيين، الضحايا غير المرئيين للحرب التي تدمر بلدهم.

يمشي الرجل، وهو سائق قطار سابق، ببطء في ممر مركز استقبال في دنيبرو، وهي مدينة في وسط أوكرانيا أصبحت واحدة من المراكز الإنسانية الرئيسية في البلاد.

Personas desplazadas por la guerra en Ucrania reciben cortes de pelo y manicura en un antiguo hospital de maternidad convertido en refugio para desplazados en Dnipro (Ed JONES / AFP) ED JONES | AFP

الأكمام اليسرى من سترتها الرمادية مطوية في ذروة الإبط. لديه صعوبة في شرح ما حدث له. إنه لا يعرف أي حرب هو ضحية لها، ولا من أطلق القذيفة في أفدييفكا، وهي مركز صناعي في منطقة دونيتسك جعلت موسكو إحدى أولوياتها.

«أنا لا أفهم ما يجري. في غضون أسبوع أحتاج إلى تغيير ضمادي في المستشفى في ميرنوهراد [في وسط منطقة الصراع، حيث تم بتره]. لكنهم أخبروني أنه يجب علي المغادرة في غضون ثلاثة أيام»، يكرر مرة بعد مرة.

«ربما من الأفضل الذهاب إلى المقبرة. لا أريد أن أعيش بعد الآن, "تتنهد, كرجل عجوز يعرج ويرتدي قبعة مخططة باللونين الأزرق والأحمر يمر بجانبها.

El sufrimiento físico y mental es omnipresente entre los ancianos (Ed JONES / AFP) ED JONES | AFP

ويبدو أن المعاناة الجسدية والعقلية موجودة في كل مكان بين كبار السن الذين التقت بهم وكالة فرانس برس في ملجأ دنيبرو، وهو مستشفى للولادة أعيد افتتاحه في آذار/مارس لإيواء المشردين داخليا على أساس مؤقت.

Un hombre entrega comida a un pariente internado en el centro de Dnipro (Ed JONES / AFP) ED JONES | AFP

«نسيت»

وصلت سيارة فان للتو من الجبهة الشرقية. يحاول المتطوعون إخراج كبار السن من السيارة لوضعهم على الكراسي المتحركة، لكن بعضهم يتألم.

يبدو أن البعض الآخر ضائع. رجل يركض للاستيلاء على بعض السجائر بمجرد أن يخطو على الأرض. بعد ذلك مباشرة، يلتقط أغراضه على عجل، كما لو كان عليه أن يغادر بسرعة، عندما وصل للتو إلى مكان آمن بعد أسابيع من الجحيم.

Según Handicap International, que cita cifras de las autoridades ucranianas, unas 13.000 personas ancianas o discapacitadas se instalaron en la región de Dnipró desde el inicio de la invasión rusa y más de medio millón pasaron por ahí. (Ed JONES / AFP) ED JONES | AFP

توضح أولغا فولكوفا، مديرة المركز، حيث وصل 84 متقاعدًا: «الأصعب هم أولئك الذين أمضوا الكثير من الوقت في الطوابق السفلية». «لقد ترك العديد منهم بمفردهم تمامًا. قبل الحرب، ساعدناهم، ولكن الآن، تم التخلي عنهم لمصيرهم».

غالبًا ما يكون كبار السن «منسيين، ضعفاء للغاية»، أثناء النزاعات، يؤكد فيديريكو ديسي، مدير أوكرانيا في منظمة Handicap International غير الحكومية، التي توفر المعدات والمساعدة المالية لمركز دنيبرو.

Los ancianos muchas veces “son olvidados, muy vulnerables”, durante los conflictos, según dijo el director para Ucrania de la ONG Handicap International, que ofrece equipos y ayuda financiera al centro de Dnipró. (Ed JONES / AFP) ED JONES | AFP

ويؤكد أن «معزولين عن بقية أسرهم» و «غير قادرين على استخدام الهاتف أو الاتصال»، فإنهم «عاجزون» بشكل خاص بسبب عدم اليقين في الحرب.

Zoia Taran, 85, originaria de Sloviansk, llora mientras cuenta su historia (Ed JONES / AFP) ED JONES | AFP

ألكساندرا فاسيلتشينكو، وهي روسية تبلغ من العمر 80 عامًا من أوكرانيا، أكثر حظًا من المتوسط. جاء حفيدها يبحث عنها بمجرد وصولها إلى المنزل في دنيبرو.

"Me encarcelaron en mi casa”, dijo Aleksandra Vassilchenko, deseando “la muerte” de “Vladimir Vladimirovich” Putin “y sus hijos”. Su nieto vino a buscarla apenas llegó al hogar en Dnipró, algo que fue un evidente consuelo para ella. (Ed JONES / AFP) ED JONES | AFP

راحة واضحة للمرأة، بعد قضاء أسابيع «وحدها في [لها] شقة من ثلاث غرف» في كراماتورسك [الشرق]، حيث قتل هجوم روسي على محطة القطار مؤخرا ما لا يقل عن 57 شخصا.

كان الثمانيني، خوفا ً مما قد يحدث، قد قام بتخزين بعض الطعام. لكن «لطالما اختبأت في الحمام (...) كان يبكي باستمرار. لقد سجن في منزلي»، متمنيا «وفاة» «فلاديمير فلاديميروفيتش» بوتين «وأطفاله».

Generalmente aislados del resto de su familia e incapaces de usar un teléfono o de comunicar, los ancianos están particularmente desamparados por las incertidumbres de la guerra. (Ed JONES / AFP) ED JONES | AFP

«ثلاث حروب»

ووفقا لمنظمة هانديكاب الدولية، التي تستشهد بأرقام من السلطات الأوكرانية، فإن نحو 13،000 من كبار السن أو المعوقين استقروا في منطقة دنيبرو منذ بداية الغزو الروسي وأكثر من نصف مليون شخص مر هناك.

“Si se crean diez nuevos establecimientos como el nuestro, se llenarán enseguida”, dijo Konstantin Gorchkov, que dirige el centro con su esposa Natalia. (Photo by Ed JONES / AFP) ED JONES | AFP

«بيت الرحمة», مستوصف سابق تم تحويله إلى ملجأ للمحتاجين, رحب منذ ذلك الحين بالذين تم إجلاؤهم من ماريوبول, المدينة المحاصرة لأكثر من شهر من قبل الروس في الجنوب, ولكن أيضًا سكان الشرق.

Los voluntarios tratan se sacar a los ancianos del vehículos para colocarlos en sillas de rueda, pero algunos de ellos gimen del dolor. (Ed JONES / AFP) ED JONES | AFP

يقول كونستانتين غورشكوف، الذي يدير المركز مع زوجته ناتاليا: «إذا تم إنشاء عشر مؤسسات جديدة مثل مؤسساتنا، فسوف تمتلئ على الفور».

Natashsa Sitnik (derecha) de Mariupol realiza una manicura en Olga Kulaga. (Ed JONES / AFP) ED JONES | AFP

انضم ثلاثون مقيمًا جديدًا إلى المائة الذين عاشوا هناك بالفعل. إحداها هي يوليا بانفيوروفا البالغة من العمر 83 عامًا، والتي وصلت من ليسيشانسك، إلى منطقة لوغانسك في الشرق.

Yulia Panfiorova, de 83 años, de Lysychansk, en su habitación del refugio Mercy House para personas necesitadas en Dnipro. "Esta es mi tercera guerra", dijo (Ed JONES / AFP) ED JONES | AFP

تقول معلمة الاقتصاد السابقة هذه أن ثلاثة صواريخ سقطت بالقرب منها وكسرت نوافذها.

«إنها حربي الثالثة»، يتذكر، في إشارة إلى الحرب العالمية الثانية (1939-1945) والصراع الذي بدأ في عام 2014 في دونباس، والتي لوهانسك ودونيتسك جزء منها.

Esta ex profesora de economía contó que tres misiles cayeron cerca de ella y rompieron sus ventanas. (Ed JONES / AFP) ED JONES | AFP

(صور دي دي جونس/وكالة فرانس برس)

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