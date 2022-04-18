«هذه هي حربي الثالثة»: كبار السن، المنسيين العظماء للغزو الروسي لأوكرانيا

«في 21 مارس، غادرت منزلي للتدخين. سقطت قذيفة. لقد فقدت ذراعي». يجسد فلاديمير لينوف، 71 عامًا، المصير المأساوي للشيوخ الأوكرانيين، الضحايا غير المرئيين للحرب التي تدمر بلدهم.
يمشي الرجل، وهو سائق قطار سابق، ببطء في ممر مركز استقبال في دنيبرو، وهي مدينة في وسط أوكرانيا أصبحت واحدة من المراكز الإنسانية الرئيسية في البلاد.
الأكمام اليسرى من سترتها الرمادية مطوية في ذروة الإبط. لديه صعوبة في شرح ما حدث له. إنه لا يعرف أي حرب هو ضحية لها، ولا من أطلق القذيفة في أفدييفكا، وهي مركز صناعي في منطقة دونيتسك جعلت موسكو إحدى أولوياتها.
«أنا لا أفهم ما يجري. في غضون أسبوع أحتاج إلى تغيير ضمادي في المستشفى في ميرنوهراد [في وسط منطقة الصراع، حيث تم بتره]. لكنهم أخبروني أنه يجب علي المغادرة في غضون ثلاثة أيام»، يكرر مرة بعد مرة.
«ربما من الأفضل الذهاب إلى المقبرة. لا أريد أن أعيش بعد الآن, "تتنهد, كرجل عجوز يعرج ويرتدي قبعة مخططة باللونين الأزرق والأحمر يمر بجانبها.
ويبدو أن المعاناة الجسدية والعقلية موجودة في كل مكان بين كبار السن الذين التقت بهم وكالة فرانس برس في ملجأ دنيبرو، وهو مستشفى للولادة أعيد افتتاحه في آذار/مارس لإيواء المشردين داخليا على أساس مؤقت.
«نسيت»
وصلت سيارة فان للتو من الجبهة الشرقية. يحاول المتطوعون إخراج كبار السن من السيارة لوضعهم على الكراسي المتحركة، لكن بعضهم يتألم.
يبدو أن البعض الآخر ضائع. رجل يركض للاستيلاء على بعض السجائر بمجرد أن يخطو على الأرض. بعد ذلك مباشرة، يلتقط أغراضه على عجل، كما لو كان عليه أن يغادر بسرعة، عندما وصل للتو إلى مكان آمن بعد أسابيع من الجحيم.
توضح أولغا فولكوفا، مديرة المركز، حيث وصل 84 متقاعدًا: «الأصعب هم أولئك الذين أمضوا الكثير من الوقت في الطوابق السفلية». «لقد ترك العديد منهم بمفردهم تمامًا. قبل الحرب، ساعدناهم، ولكن الآن، تم التخلي عنهم لمصيرهم».
غالبًا ما يكون كبار السن «منسيين، ضعفاء للغاية»، أثناء النزاعات، يؤكد فيديريكو ديسي، مدير أوكرانيا في منظمة Handicap International غير الحكومية، التي توفر المعدات والمساعدة المالية لمركز دنيبرو.
ويؤكد أن «معزولين عن بقية أسرهم» و «غير قادرين على استخدام الهاتف أو الاتصال»، فإنهم «عاجزون» بشكل خاص بسبب عدم اليقين في الحرب.
ألكساندرا فاسيلتشينكو، وهي روسية تبلغ من العمر 80 عامًا من أوكرانيا، أكثر حظًا من المتوسط. جاء حفيدها يبحث عنها بمجرد وصولها إلى المنزل في دنيبرو.
راحة واضحة للمرأة، بعد قضاء أسابيع «وحدها في [لها] شقة من ثلاث غرف» في كراماتورسك [الشرق]، حيث قتل هجوم روسي على محطة القطار مؤخرا ما لا يقل عن 57 شخصا.
كان الثمانيني، خوفا ً مما قد يحدث، قد قام بتخزين بعض الطعام. لكن «لطالما اختبأت في الحمام (...) كان يبكي باستمرار. لقد سجن في منزلي»، متمنيا «وفاة» «فلاديمير فلاديميروفيتش» بوتين «وأطفاله».
«ثلاث حروب»
ووفقا لمنظمة هانديكاب الدولية، التي تستشهد بأرقام من السلطات الأوكرانية، فإن نحو 13،000 من كبار السن أو المعوقين استقروا في منطقة دنيبرو منذ بداية الغزو الروسي وأكثر من نصف مليون شخص مر هناك.
«بيت الرحمة», مستوصف سابق تم تحويله إلى ملجأ للمحتاجين, رحب منذ ذلك الحين بالذين تم إجلاؤهم من ماريوبول, المدينة المحاصرة لأكثر من شهر من قبل الروس في الجنوب, ولكن أيضًا سكان الشرق.
يقول كونستانتين غورشكوف، الذي يدير المركز مع زوجته ناتاليا: «إذا تم إنشاء عشر مؤسسات جديدة مثل مؤسساتنا، فسوف تمتلئ على الفور».
انضم ثلاثون مقيمًا جديدًا إلى المائة الذين عاشوا هناك بالفعل. إحداها هي يوليا بانفيوروفا البالغة من العمر 83 عامًا، والتي وصلت من ليسيشانسك، إلى منطقة لوغانسك في الشرق.
تقول معلمة الاقتصاد السابقة هذه أن ثلاثة صواريخ سقطت بالقرب منها وكسرت نوافذها.
«إنها حربي الثالثة»، يتذكر، في إشارة إلى الحرب العالمية الثانية (1939-1945) والصراع الذي بدأ في عام 2014 في دونباس، والتي لوهانسك ودونيتسك جزء منها.
(صور دي دي جونس/وكالة فرانس برس)
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