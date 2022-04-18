«إنهم يستحقون أن يصلبوا»: انتقد نائب PT معارضة إصلاح الكهرباء

خلال النقاش حول إصلاح الكهرباء، طلبت مارغريتا غارسيا غارسيا، نائبة حزب العمل (PT)، الكلمة للإدلاء ببيان يتناسب مع الأسبوع المقدس، طالبا «صلبا» المشرعين في كتلة المعارضة لكونهم ضد الاقتراح الذي روج له الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (PT).

في مرحلة ما خلال الجلسة، طلبت المعتومة الكلمة لمهاجمة منافسيها السياسيين، الذين اتهمتهم بعدم احترام رئيس مجلس النواب الذي كان في ذلك الوقت، عضوًا في حركة التجديد الوطني (مورينا).

«هناك يظهرون تعليمهم القليل، وبما أنه كان سكرتيرًا لبينيا نييتو، فإنه يتألم هناك لأنهم لم يعودوا يملأون حقائبه بالمال. أنت رجل شنيع، كاره للنساء، أنت لا تحترم زميلتنا الرئيسة. وهناك إذا لم يبكي نواب من PAN و PRD وحركة المواطنين و PRI».

في وقت لاحق، للإشارة إلى الخيانة التي كانوا يقومون بها ضد البلاد لمعارضتها هذا التعديل التشريعي، أكد أنهم «يستحقون أن يصلبوا»، وهي العبارة التي تسببت في ضحك زملائه المشرعين الذين كانوا قريبين منه.

«مرة أخرى ثبت أنهم منافقون، خونة، يهوذا، يبيعون أوطانهم وسوء السلوك. وقالت غارسيا غارسيا: «إنهم يستحقون أن يصلبوا».

(Foto: Twitter)

بعد إصدار هذا الجزء من المناقشة على الشبكات الاجتماعية، بدأ العديد من المستخدمين، بما في ذلك شخصيات المعارضة، في الانتقاد؛ ومع ذلك، استخدمت بيتيستا حسابها على تويتر للإدلاء بشهادتها حول هذا الموضوع.

قالت مارغريتا غارسيا إن حركة التحول الرابع (Q4) وحلفائها لن يتم وصفهم أبدًا بأنهم «بيع أوطان»، لأنهم لن يتخذوا خطوة إلى الوراء من علامات واستراتيجيات Va X Mexico.

«سيكونون قادرين على قول ما يريدون عن حركتنا، لكنهم لن يتمكنوا أبدًا من الاتصال بنا أو استجوابنا لأن الخونة يبيعون أوطانهم. مع المتهكمين والكذابين ليس خطوة إلى الوراء!» ، كتب.

بدأ التصويت على الإصلاح الكهربائي في الساعة 10:00 صباحًا يوم الأحد 17 أبريل، ولكن تم تمديد المشاركات لأكثر من 12 ساعة. في حوالي الساعة 22:00، انتهت الكتلة الأولى المكونة من 12 نائبًا (ستة مقابل وستة ضد)، واستخدموا المسرح لجعل موقفهم معروفًا.

AMLO envió Reforma a la Ley Minera para su pronta aprobación (Foto: Twitter)

كان من الممكن أن تكون الجلسة أكثر مرونة، لكن الكتلة الحاكمة (Morena-PT-PVEM) طرحت على كل متحدث عدة أسئلة، إلى جانب تدخلات أخرى، «لتأخير» لحظة القمة. الآن، من حوالي الساعة 22:30، بدأت مشاركة 12 متحدثًا آخر في هذا الاقتراح الرئاسي.

ومن غير المعروف كم من الوقت يمكن أن يستغرق لإكمال هذه المناقشة، ولكن الرئيس قد قدم بالفعل نتيجة سلبية محتملة ضد إصلاحه في مسائل الكهرباء، وهذا هو السبب في أنه ذهب على الشبكات الاجتماعية ل لتحذير خطوتهم التالية في حالة حدوث هذا السيناريو السلبي.

«لقد قلتها بالفعل في تقريري يوم الثلاثاء: بغض النظر عما يحدث، فنحن محميون بالفعل ضد الخيانة. غدا سأشرح ذلك مرة أخرى»، وكتب على شبكاته الاجتماعية.

بعد ساعة، أعلن منسق مورينا في مجلس النواب، إغناسيو ماير، أن المبادرة الرئاسية لتعديل قانون التعدين وصلت إلى القصر التشريعي في سان لازارو لمناقشتها والموافقة عليها، على الأرجح، يوم الاثنين.

لهذا السبب، ومن أجل تحقيق استراتيجية لوبيز أوبرادور، وافق مجلس التنسيق السياسي (Jucopo) على الجلسة العامة حتى لا يكون هناك الكثير من العقبات أمام هذا المشروع الجديد والذهاب مباشرة إلى الجلسة العامة.

استمر في القراءة

«كن على هذا النحو، فقد فازت المكسيك بالفعل»: لا يتوقع سيتلالي هيرنانديز هزيمة الربع الرابع في حالة عدم إصلاح الكهرباء تمرير



