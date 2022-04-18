انتقدت الولايات المتحدة النظام الصيني لعدم إدانته الغزو الروسي «الوحشي» لأوكرانيا

FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin shakes hands with Chinese President Xi Jinping during their meeting on the sidelines of a BRICS summit, in Brasilia, Brazil, November 13, 2019. Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY/File Photo

انتقدت الولايات المتحدة الاثنين أن النظام الصيني لم يدين حتى الآن الغزو الروسي «الوحشي» لأوكرانيا، و شكك في أن بعض التهم الصينية العالية تكرر «الدعاية الصادرة عن الكرملين».

جاء ذلك في مؤتمر صحفي من قبل المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، متحدثا عن موقف بكين، حليف موسكو.

وقال برايس «ليس فقط اننا لم نر الصين تدين، كما يجب على كل دولة، الوحشية التى تستخدمها القوات الروسية فى اوكرانيا ضد الشعب الاوكرانى».

وقال «في الواقع، سمعنا بعض كبار المسؤولين في الصين الببغاء بعض اخطر الدعاية التي انبثقت من الكرملين».

حذرت الولايات المتحدة الصين مرارًا وتكرارًا من عواقب تقديمها الدعم العسكري أو الاقتصادي لروسيا وحثت العملاق الآسيوي على لعب دور أكثر نشاطًا في كبح الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا لمدة شهرين..

وشدد المتحدث الأمريكي على أنه «حان الوقت» عندما يكون على «كل دولة مسؤولة» «التزام لتوضيح المكان الذي تضع فيه نفسها في القضايا التي لا تناسب الفروق الدقيقة»، مثل «مذبحة المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان غير المبررة» التي ترتكبها القوات الروسية في أوكرانيا.

Ned Price, portavoz del Departamento de Estado norteamericano (Andrew Harnik/REUTERS) REUTERS

في الأسبوع الماضي، أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيرسل حزمة مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 800 مليون دولار، بأسلحة أكثر فتكًا، للتعامل مع روسيا في المرحلة الجديدة من الغزو أكثر تركيزا على دونباس في شرق أوكرانيا.

من جانبها، حذرت الولايات المتحدة يوم الأربعاء الماضي من أنها لن تبقى «غير مبالية» بالدول التي تقوض العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا بغزوها لأوكرانيا وتعتبر من الخطأ أن هناك من يريد التخلص من الوضع. ووفقا لوزيرة الخزانة جانيت يلين، فإن النظام الصيني يتباهى منذ فترة طويلة باحترام المبادئ «المقدسة» للسيادة وسلامة الأراضي، ولكن مع رضاه عن النفس مع روسيا فإنه يخاطر المجتمع الدولي لم يعد يحترم مناشداته لهذه المبادئ في المستقبل.

وقال «مهما كانت الاستراتيجيات والاهداف الجيوسياسية للصين، فاننا لا نرى اى تفسير حميد محتمل للغزو الروسى او عواقبه على النظام الدولى».

ووفقا لأحدث البيانات التي جمعتها الأمم المتحدة، تم بالفعل تأكيد مقتل 2072 مدنيا في الحرب في أوكرانيا، منهم 169 طفلا؛ في حين هرب أكثر من 4.2 مليون شخص للبحث عن ملجأ في الدول المجاورة.

قبل أسابيع، طلب وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا من نظيره الصيني وانغ يي أن تلعب الدولة الآسيوية دورا هاما في تحقيق وقف إطلاق النار مع روسيا, و ذكرت أن أوكرانيا تأمل في تحقيق السلام وأن تصبح «بوابة إلى أوروبا».

Un grupo de personas pasa por delante de un edificio residencial destruido por las tropas rusas en la ciudad portuaria de Mariupol (REUTERS/Alexander Ermochenko) REUTERS

وقد جرى الحوار بين الاثنين بعد ثلاثة ايام فقط من عقد الصين والاتحاد الاوروبى قمة عن بعد طلبت فيها بروكسل من بكين التخلي عن «المسافة المتساوية» للحرب فى اوكرانيا واستخدام نفوذها على روسيا لوقف العدوان. وذكرت وكالة انباء شينخوا الرسمية ان "كل ما تريده الصين هو السلام فى اوكرانيا».

ومنذ بداية الصراع، حافظت الصين على موقف غامض دعت فيه إلى احترام السلامة الإقليمية لجميع البلدان، وتجنبت فيه استخدام كلمة «غزو» للإشارة إلى الهجوم الروسي، مع التأكيد على معارضتها للعقوبات المفروضة. موسكو.

وذكرت وكالة انباء الصين الجديدة/شينخوا/ان وزير الخارجية الاوكرانى ابلغ وانغ بالوضع وقال ان بلاده تريد الحفاظ على الاتصالات مع الصين وتأمل فى ان يواصل لعب دور هام فى تحقيق وقف اطلاق النار.

وقال كوليبا الذى اعرب ايضا عن شكره للمساعدات الانسانية التى ارسلتها بكين واصر على ان كييف تريد ايجاد حل دائم من خلال الحوار مع روسيا و "مستعدة لتصبح بوابة الى اوروبا».

(مع معلومات من EFE)

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