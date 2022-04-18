بدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناورات عسكرية في وقت من التوتر الخاص في شبه الجزيرة

Estados Unidos y Corea del Sur han alcanzado un principio de acuerdo sobre el reparto de los costes asociados a la presencia de tropas estadounidenses en el país asiático. EFE/Jeon Heon-Kyun/Archivo

تبدأ الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناورتهما العسكرية المشتركة اليوم في وقت يشهد توترًا خاصًا في شبه الجزيرة يتميز بتصعيد الأسلحة في كوريا الشمالية والتجارب الصاروخية المتكررة، والتي يبدو أنها تستعد أيضًا لتجربة نووية.

«قررت جمهورية كوريا (الاسم الرسمي لكوريا الجنوبية) والولايات المتحدة إجراء تدريب مركز القيادة المشترك (CCPT) للنصف الأول من عام 2022 لمدة 9 أيام تبدأ في 18 أبريل»، وأوضح رؤساء الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية (JCS) في بيان.

يبدأ التدريب، الذي يعتمد على المحاكاة الحاسوبية، بعد يوم واحد فقط من إعلان بيونيانغ أنها اختبرت قذيفة جديدة مصممة لتجهيز الأسلحة النووية التكتيكية.

بالإضافة إلى هذا الاختبار، هناك 12 اختبارًا آخر تم إجراؤه هذا العام (رقم قياسي)، بما في ذلك اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات (ICBM)، وهو الأول من نوعه منذ عام 2017.

واستجابة واضحة لهذا الاختبار، قررت واشنطن للمرة الأولى منذ خمس سنوات إرسال إحدى حاملات طائراتها لإجراء مناورات بالقرب من شبه الجزيرة.

ومن المتوقع أن يحيي النظام بدوره ذكرى تأسيس جيشه في 25 نيسان/أبريل من خلال عرض عسكري يمكنه فيه الكشف عن قدرات جديدة، بينما تواصل الأقمار الصناعية اكتشاف النشاط الذي يشير إلى أن بيونيانغ تستعد لأول تجربة نووية لها منذ ما يزيد قليلاً عن أربع سنوات.

El dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, junto a un grupo de militares 朝鮮通信社 | AP

وبالنظر إلى هذا السيناريو، اعتبر بعض المحللين أن CCPT ابتداء من اليوم يمكن أن تنطوي أيضا على نشر الأصول على الأرض من أجل إظهار العضلات العسكرية.

لكن JCS حددت أن CCPT «هو تمرين مركز قيادة دفاعي يستخدم محاكاة الكمبيوتر ولن يتضمن مناورات تدريب فعلية مع الجنود».

وقد أدانت بيونغ يانغ عادة هذه المناورات، التي تسعى إلى تنفيذ الإجراءات التشغيلية في حالة الحرب (بما في ذلك صد الغزو والهجوم المضاد)، مدعية أنها اختبار لغزو أراضيها.

في مواجهة سيناريو يذكرنا بشكل متزايد بقمم التوتر التي تم التوصل إليها في عام 2017، عندما هددت بيونغ يانغ وواشنطن بعضهما البعض بهجمات مسلحة، وصل المبعوث الأمريكي للمفاوضات النووية، سونغ كيم، اليوم إلى سيول في رحلة تستغرق خمسة أيام.

سيجتمع كيم مع السلطات الكورية الجنوبية لمناقشة الوضع في وقت تظل فيه كوريا الشمالية معزولة تمامًا عن الخارج بسبب الوباء ولا تظهر أي استعداد لاستئناف الحوار المحظور منذ عام 2019.

(مع معلومات من EFE)

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