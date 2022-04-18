تريد الولايات المتحدة وحلفاؤها زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا

FOTO DE ARCHIVO: Gente pasando por delante de la sede del Banco Central en Moscú, Rusia, 11 de febrero de 2019. REUTERS/Maxim Shemetov

ستقاطع وزيرة الخزانة الامريكية جانيت يلين التى تمثل الولايات المتحدة هذا الاسبوع فى اجتماع وزراء المالية لمجموعة العشرين بعض الاجتماعات اذا شاركت روسيا فيها، وفقا لما ذكره مسؤول كبير فى حقيبتها اليوم الاثنين.

ومع ذلك، تخطط يلين للمشاركة في الاجتماع الافتتاحي لفريق العشرين المخصص للاقتصاد العالمي.

وسيجمع الاجتماع فعليًا، يوم الأربعاء، وزراء المالية والمصرفيين المركزيين في هذه البلدان، والتي تشكل روسيا جزءًا منها.

وقال المسؤول ان الولايات المتحدة لا تريد ان يعيق وجود مسؤولين روس فى مجموعة العشرين عمل المجموعة، مؤكدا ان هذا الاجتماع لا يمكن ان يكون اجتماعا مثل الاخرين لروسيا.

واضاف ان وزير المالية الروسى سيحضر تقريبا بعض الجلسات.

ذكرت وزارة الاقتصاد يوم الجمعة أن العديد من دول مجموعة السبعة قد تغادر اجتماع مجموعة العشرين عندما تتحدث روسيا فرنسا.

بالإضافة إلى ذلك، حذرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان من أن الولايات المتحدة وحلفائها «سيواصلون جهودهم» لزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا. وقال مسؤول في الوزارة إنهم سيستهدفون أولئك الذين يحاولون التهرب من العقوبات ضد موسكو.

Foto de archivo de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen Mar 11, 2022. Jason Connolly/Pool via REUTERS/ REUTERS

وسيجتمع وزير الخزانة الأمريكي مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، ولكن لم يتم الإعلان عن موعد.

كما ستقدم جانيت يلين مؤتمرا صحفيا يوم الخميس الساعة 11:00 (15:00 بتوقيت جرينتش).

وقالت وزارة الخزانة في بيانها إن وزير الخزانة «سيعزز التزام أمريكا بالتعددية ويعزز الأولويات السياسية الأمريكية من أجل الانتعاش الاقتصادي الشامل».

تشمل الموضوعات الرئيسية لواشنطن أيضًا الضرائب الرقمية العالمية، ومكافحة الاحتباس الحراري، و «أزمة الأمن الغذائي العالمية المتنامية الناتجة عن الحرب الوحشية وغير القانونية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا».

ستعقد مجموعة العشرين المالية يوم الأربعاء، في غضون أسبوع من اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي من المتوقع أن تعقد وفود صغيرة من الدول في واشنطن في حين أن المؤتمرات الصحفية ستكون افتراضية فقط.

سيعقد المؤتمر الصحفي لـ G20 يوم الأربعاء في الساعة 15:30 (19h30 بتوقيت جرينتش).

تريد الدول الغربية استبعاد روسيا من مجموعة العشرين. لكن إندونيسيا، التي ترأس المجموعة هذا العام، تريد أن تظل «محايدة».

تتكون مجموعة العشرين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وروسيا واليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا وكندا والبرازيل والمكسيك والأرجنتين والهند وأستراليا والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وجنوب إفريقيا وتركيا.

(مع معلومات من وكالة فرانس برس)

استمر في القراءة: