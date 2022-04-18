خدعة هاتف محمول يعمل بنظام Android ليقول اسم الشخص الذي يتصل

مع تطبيق Google Phone، لم يعد يتعين على المستخدمين إلقاء نظرة على الشاشة لمعرفة من يتصل. منذ وقت طويل، قام عملاق التكنولوجيا بتمكين ميزة جديدة تسمح للأشخاص بسماع اسم أو رقم الشخص الذي يتصل.

هذه الميزة الجديدة مفيدة جدًا إذا كنت ترتدي سماعات الرأس عادةً، لأنها ستوفر عليك الحاجة إلى إخراج هاتفك الخلوي من جيبك لمعرفة من يتصل. إذا كان هاتفك المحمول يأتي بشكل قياسي مع تطبيق Google Caller الرسمي، فسوف يشرح Infobae في هذه المقالة كيفية تمكين إشعارات معرف المتصل الجديدة.

خطوة بخطوة لهاتف Android الخلوي ليقول اسم المتصل

ترك الهاتف في السرير، في غرفة المعيشة، في الحمام أو أماكن أخرى أمر طبيعي تمامًا. أخيرًا، هناك أوقات يتم فيها تركها بعيدًا عن متناول واحدة. لذلك إذا اتصل شخص ما، فلن تعرف من هو، خاصة إذا كانت مكالمة مهمة، لذلك سيتعين عليك التوقف ومعرفة ما إذا كنت مهتمًا بجهة الاتصال التي تريد الوصول إليها.

حسنًا، مع خدعة Android هذه قد انتهت، لأن نظام التشغيل هذا لديه وظيفة مثيرة للاهتمام للغاية تقول اسم الشخص أو الشركة التي تتصل.

بفضل تطبيق الهاتف، يوجد الآن خيار يسمى «إعلان معرف الاتصال» في إعدادات التطبيق.

بشكل افتراضي، يتم تعطيله، ولكن عند النقر فوق «إعلان معرف المتصل»، يمكنك اختيار قول معرف المتصل الوارد بصوت عالٍ دائمًا أو فقط عندما تكون سماعة الرأس قيد الاستخدام.

Hacer que un celular Android mencione el nombre de la persona que está llamando. (foto: MuyComputer)

بمجرد تنشيط الإعلان عن معرف المتصل، عند تلقي مكالمة واردة، سيقول توليف صوت Google من خلال مكبر صوت الهاتف المحمول أو سماعات الرأس عبارة «مكالمة صوتية واردة من (جهة اتصال/رقم)» بجوار نغمة الرنين الخاصة بنا. سيكرر العبارة حتى يتوقف الهاتف المحمول عن الرنين.

حقيقة مهمة يجب ذكرها هي أنه في حالة وجود علامات «غريبة»، لن تتمكن من ترجمتها كما هو متوقع، على سبيل المثال، إذا كان لديك صديق اسمه «J (o) se»، سيقول الهاتف المحمول «جاك، الأقواس، O، الأقواس، حد ذاته». لأخذ هذا في الاعتبار.

كيفية تنشيط مصباح الصفير على Android

شيء بسيط مثل المصباح على جهاز محمول يعمل بنظام Android يحمل أسرارًا أكثر مما يمكن لأي شخص أن يتخيله. بينما يجب أن تكون حذرًا مع تطبيقات المصباح التي تقوم بتثبيتها، بمجرد العثور على التطبيق الذي يعمل بشكل أفضل، يمكنك تحسين التجربة من خلال تعيينها لتنشيطها بسرعة عن طريق إصدار صوت هسهسة.

في البداية، قد تكون لديك شكوك حول سبب رغبة شخص ما في تنشيط المصباح عن طريق الصفير، ولكن الحقيقة هي أنها وظيفة أكثر ملاءمة في مواقف معينة، مثل عندما لا يمكنك العثور على هاتفك الخلوي ويمكن أن يساعد المصباح في التعرف عليك في البيئات المظلمة أو في الليل.

Flashlight by whistle. (foto: Google Play Store/Jose Arana)

في هذه الحالة، التطبيق المطلوب هو مصباح يدوي بواسطة صافرة. مع ذلك، كل ما عليك فعله هو الصافرة بالقرب من الجهاز المحمول وسيتم تنشيط المصباح حتى عند إيقاف تشغيل الشاشة.

استخدامه بسيط للغاية، على النحو التالي:

1. قم بتثبيت التطبيق وأدخله.

2. قم بتنشيط المعلمات المحددة. قد تحتاج بعض الأذونات إلى منح.

3. حاول أن تصفر على الهاتف الخلوي. يجب تشغيل المصباح أو إيقاف تشغيله.

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