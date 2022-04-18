المساعدة الفاخرة لخوان فرناندو كوينتيرو التي أعطت ريفر بلايت الفوز في الدوري الأرجنتيني

يواصل River Plate أداءه الجيد بعد الجولة العاشرة من دوري المحترفين الأرجنتيني. فاز الفريق بقيادة مارسيلو غالاردو 2-1 هذا الأحد ضد بانفيلد في ملعب فلورنسيو سولا بمشاركة ممتازة من الكولومبي خوان فرناندو كوينتيرو.

كان على فريق «Millionario» العمل على جلب النقاط الثلاث له خلال زيارتهم إلى «المثقاب»، منذ اللحظة الأولى، أصبحت المباراة احتكاكًا، مما منع ريفر من توليد عمل جماعي. كان لدى «الفرقة الصليبية» بعض الأساليب الخطيرة، ومع ذلك، لم تستطع جعلها ملموسة.

جاء الاحتفال الأول بالمباراة في الدقيقة 23، بعد خطأ من قبل حارس المرمى فرانكو أرماني. ذهب بحثا عن صليب لكنه أسقط الكرة، والتي استغلها مهاجم بانفيلد، عاموس جيريمياس بيراليس، وسجل هدفه الأول كمحترف. في بقية النصف الأول، واجه ريفر صعوبة في العثور على المساواة وأصبح المحلي قويًا من النظام في الدفاع.

جاءت نتيجة التعادل (54 ') بعد ركلة جزاء مثيرة للجدل. ظهر فرانكو كوينتروس، من بانفيلد، قفز وغاب عن رأس، ومع ذلك، عندما سقط، ضربته كرة القدم في ذراعه. جادل السكان المحليون بأن الطرف كان في وضع طبيعي، لكن القاضي المركزي التفت إلى VAR وانتهى به الأمر بمعاقبة العقوبة القصوى. كانت عجلة القيادة الأرجنتينية، إنزو فرنانديز، مسؤولة عن المجموعة ووضع المساواة على لوحة النتائج.

دخلت نشرة فريق كولومبيا الدقيقة 59 ولم تستغرق وقتا طويلا لإظهار صفاته. في 66'، تعاون كوينتيرو مع فرنانديز، وبعد التعبئة مع الكرة إلى هلال المنطقة الكبيرة، سرب تمريرة لماتياس سواريز، الذي ركض في ذروة بقعة الجزاء. بعد أن اكتسب بعض المساحة، حدد مهاجم ريفر بلايت بقوة بدلة اليد اليمنى لحارس المرمى إنريكي بولونيا.

أعطت وسائل الإعلام المحلية علامات جيدة لعمل عجلة القيادة Antioquia حتى يتمكن الفريق من استعادة تداول الكرة وتوليد مساحات في ملعب بانفيلد. لم يتمكن «تالادرو» من العودة إلى المسار الصحيح، وحتى مع 10 دقائق قبل نهاية المباراة، تم طرد المدافع لوتشيانو لولو.

بعد الخطوبة، سُئل المدرب مارسيلو غالاردو عن سبب عدم كون كوينتيرو بداية، أفهم أنه في عدة مناسبات، كان الحل القادم من البنك البديل. فيما يتعلق بهذه المسألة، قال المدرب إنه يطلب منه مجهودًا أكثر من اللاعبين الآخرين بسبب الظروف الفنية التي يعاني منها:

«» Juanfer «هو بالنسبة لنا لاعب الامتياز لأدوار محددة. في مباراة احتكاكية، حتى مع وجود رجل إضافي لم نتمكن من السيطرة على الحزب... الآن العبقري الذي فعله في هدف سواريز يشير لك ما هو عليه. لكنني أطالب بالمزيد من خوانفر لأنه لاعبنا المختلف والمختلف».

«إذا أظهر لي أنه يستطيع أن يفعل ما يفعله بمزيد من الاستمرارية، فسيكون لاعبًا يضع نفسه وحيدًا للعب لفترة أطول. وفي بعض الأحيان سأحتاجك للعب لفترة أطول. عندما يفهم أنه سيكون مهمًا بشكل متزايد ويفترض استمرارية اللعبة كمسؤولية كبيرة، لا أستبعد على الإطلاق أنه يمكنه الدخول إلى الفريق واللعب لفترة أطول «، اختتم غالاردو في مؤتمر صحفي.

بعد الفوز، لا يزال ريفر بلايت في المرتبة الثانية في دوري المحترفين الأرجنتيني برصيد 22 نقطة، أي أقل من زعيم راسينغ دي أفيلانيدا. بالإضافة إلى ذلك، تراكم فوزه الثالث على التوالي بعد السقوط ضد بوكا جونيورز في 20 مارس. في التاريخ التالي، ستواجه مجموعة «Millionario» تاليريس دي قرطبة كزائر (الأربعاء، 20 أبريل).

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