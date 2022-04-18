اقترح صندوق النقد الدولي رفع الضرائب مؤقتًا على الشركات ذات الأرباح المفرطة.

Imagen de archivo. El logo del Fondo Monetario Internacional (FMI) es visto dentro de sus oficinas principales en Washington, EEUU. 9 de octubre de 2016. REUTERS/Yuri Gripas/File Photo/File Photo

يلتزم صندوق النقد الدولي بمواصلة مساعدة الشركات المتضررة من الوباء ولكن ذلك قابل للتطبيق في المستقبل، وتفريغ شيء يقترح الجهد العام رفع الضرائب مؤقتًا على الشركات التي لديها أرباح «مفرطة».

في إحدى الأوراق التي قدمت خلال اليوم الأول من اجتماعه الربيعي حول الديون والتحديات التي تواجه القطاع الخاص، يوصي صندوق النقد الدولي أيضًا بأن «تقيس وتيرة ضبط الأوضاع المالية».

وبالتالي، فهو يدرك أن الاقتصادات الأكثر انتعاشا قد تبدأ في خفض المساعدات «بشكل أسرع»، لكنه يحذر من أن أولئك الذين ليسوا في تلك المرحلة قد لا يزالون يعانون من اضطرابات ومشاكل طويلة الأجل.

في هذا التقرير، يحدد الصندوق طرقًا مختلفة يمكن للحكومات من خلالها مساعدة الشركات المتضررة من الوباء.

وبالتالي، يعتقد أن هذا الدعم يجب أن يقتصر على الظروف التي حدث فيها «فشل في السوق» ولكنه يحذر أيضًا من أنه في القطاعات الأكثر تضررًا من الوباء، والذي قد يجر بقية الاقتصاد، من الأفضل تشجيع إعادة الهيكلة أو التحويل.

En este informe el Fondo expone diversas formas en las que los Gobiernos pueden ayudar a las empresas afectadas por la pandemia (EFE/Yahya Arhab) EFE

واعترافا بأن تحديد الشركات التي من المرجح أن تكون قادرة على المساعدة أمر معقد، يوصي الصندوق الحكومات «بتخفيف عبء» المساعدات العامة بالنظر في رفع الضرائب مؤقتًا على الشركات ذات الأرباح «المفرطة».

وتضيف الوثيقة أن «هذا من شأنه أن يساعد على استعادة بعض عمليات النقل» التي أعطيت للتوقيعات التي «لم تكن بحاجة إليها».

على أي حال، يشير التقرير إلى أن تأثير الوباء على الوضع المالي للأسر والشركات كان غير متساوٍ في العالم، كما أنه يعتمد كثيرًا على التكوين الاقتصادي حسب قطاع كل بلد.

تراجعت الخدمات وجهاً لوجه بينما تحسن إنتاج وتصدير السلع والخدمات التي تحل محل المنتجات وجهاً لوجه.

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال سوق العمل في مجال السياحة والضيافة لا يتعافى بعد عامين من الوباء، بينما من ناحية أخرى، شهدت الخدمات اللوجستية والبناء تحسن ظروف عملهم، وخاصة الأجور.

علاوة على ذلك، أثرت الحرب في أوكرانيا على سلاسل التوريد وأسعار الطاقة والمواد الغذائية إلى حد كبير، وسيؤثر سعرها أيضًا على قدرة الأسرة.

(مع معلومات من EFE)

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