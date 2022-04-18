الطيار الآلي تسلا يطلق الإنذار في الولايات المتحدة بعد الكوارث

(بلومبرغ) - كان ديريك مونيه وزوجته جينا يقودان السيارة على طريق إنديانا السريع في عام 2019 عندما اصطدمت سيارة تسلا موديل 3 سيدان، التي كانت تعمل على الطيار الآلي، بمحرك إطفاء متوقفة. ديريك، ثم 25، عانى من كسور في العمود الفقري والرقبة والكتفين والأضلاع والساقين. توفيت جينا، 23 عاما، في المستشفى.

كان الحادث واحدًا من كل اثني عشر في السنوات الأربع الماضية حيث اصطدم تسلا باستخدام نظام مساعدة السائق هذا بمركبات الإسعافات الأولية، مما أثار الشكوك حول سلامة التكنولوجيا التي تعتبرها شركة السيارات الأكثر قيمة في العالم واحدة من جواهر التاج.

الآن، يطبق المنظمون في الولايات المتحدة مستوى أكبر من التدقيق على الطيار الآلي. فتحت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA)، التي لديها سلطة فرض عمليات السحب، تحقيقين رسميين في العيوب يمكن أن يؤدي في النهاية إلى قيام شركة Tesla Inc. بتكييف السيارات وتقييد استخدام الطيار الآلي في الحالات التي لا تكون فيها آمنة بعد.

يمكن أن تؤدي حملة القمع على الطيار الآلي إلى تشويه سمعة تسلا بين المستهلكين وتخويف المستثمرين الذين ساعد إيمانهم بحسن نية الشركة في جعل الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم. يمكن أن يؤثر ذلك على الثقة في التكنولوجيا التي تستثمر فيها شركات السيارات والبرمجيات الأخرى المليارات لتطويرها على أمل عكس اتجاه مقلق لارتفاع الوفيات المرورية في الولايات المتحدة.

كما يمكن أن يزيد من حدة التوترات الطويلة الأمد بين واشنطن وتسلا. لقد سخر المسك الأيقوني بالفعل من NHTSA باعتباره «شرطي حزب pooper» وكان غاضبًا من عدم رغبة الرئيس جو بايدن في الثناء على الشركة الرائدة. إنه لا يخجل من انتقاد المشرعين والمنظمين على تويتر، منصة التواصل الاجتماعي التي عرض شراؤها مقابل 43 مليار دولار.

تسلا، التي تنشر نتائجها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لديها في الآونة الأخيرة هالة من لا تقهر. نظرًا لأن المنافسين الأكبر تضرروا بسبب نقص الرقائق العالمي والاضطرابات الأخرى الناتجة عن الوباء، تمكنت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية من زيادة الإنتاج بشكل كبير. وكالة حكومية ممولة بشكل متواضع وبطيء الأداء هي واحدة من العقبات القليلة التي تهدد بتحويل مسارها.

لم يستجب Musk و Tesla لطلبات التعليق. كتب روهان باتيل، المدير الأول للسياسة العامة وتطوير الأعمال في تسلا، في رسالة في مارس إلى أعضاء الكونغرس: «إن جعل سياراتنا أكثر أمانًا أمر بالغ الأهمية لثقافة شركتنا والطريقة التي نبتكر بها باستخدام التقنيات الجديدة».

ستتبع حملة القمع من قبل NHTSA طلبات متكررة من المجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB)، الوكالة المستقلة للتحقيق في الحوادث، لتعزيز الرقابة على المركبات الآلية. اقترح NTSB، الذي ليس لديه القدرة على إجبار شركات صناعة السيارات على اتباع توصياته، أن تتبنى تسلا إجراءات سلامة نظام القيادة الآلية التي اعتمدتها شركة جنرال موتورز وشركة فورد موتور لأنظمتها. لم تستجب تسلا لإرشادات NTSB وبدلاً من ذلك واصلت نهجها الأكثر خطورة.

وقالت جينيفر هوميندي، رئيسة مجلس الأمن الوطني، في مقابلة: «في الأساس، لدينا الغرب القديم على طرقنا الآن». وتصف نشر وظائف تسلا التي يتم تسويقها على أنها الطيار الآلي والقيادة الذاتية الكاملة كتجارب ذكاء اصطناعي باستخدام مشغلين غير مدربين. «إنها كارثة ستحدث في أي لحظة.»

ملاحظة أصلية:

تسلا الطيار الآلي يثير إنذار الولايات المتحدة باسم «كارثة تنتظر الحدوث»

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