يجب على المواطن السويدي دفع غرامة للمشي عاريا في شوارع أريحا، أنتيوكيا

كما هو الحال في أفلام هوليوود الرومانسية, من الشائع أن يركض الأزواج تحت المطر, ويفضل أن يكون ذلك في حركة بطيئة; ومع ذلك, ما حدث في بلدية أنتيوكيا في أريحا, بعيدًا عن كونه فعل حب, حدث في وسط هطول الأمطار.

من خلال الشبكات الاجتماعية، كانت اللحظة التي سار فيها رجل عارياً في منتصف الفيضان عبر شوارع البلدية معروفة. تضمنت جولة الموضوع جزءًا من الحديقة البلدية وأمام الكنيسة. وبالنظر إلى ذلك، أبلغ العديد من المواطنين الذين كانوا قريبين من تلك الأماكن السلطات بما يتجاوز الضحك الذي يمكن أن يولده الحادث، وبعد ذلك أدركت الشرطة والمواطنين المجتمعين هناك أنه مواطن من أصل سويدي.

واقتيد الأجنبي إلى مركز شرطة المدينة، وذكر هناك أنه لا ينوي الإخلال بالنظام العام أو هدوء سكانها، معتبرا أن الحادث وقع في عيد الفصح. على العكس من ذلك، ذكر أن مثل هذا العمل من «الاستثارة» هو عادة في بلده: الركض عارية عندما يبدأ المطر.

ومع ذلك، على الرغم من هذا التبرير، أصدرت السلطة شكوى، على وجه التحديد، للاستعارة، ويجب إلغاء الغرامة قبل مغادرته البلاد. من ناحية أخرى، لم يتم الكشف عن هوية المواطن، ولم يكن عمره.

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في الشبكات، لم تكن ردود الفعل طويلة في المستقبل، وبينما اتفق البعض على طرد السويدي من البلاد، يقول آخرون إن أفعاله لم تكن خطيرة مقارنة بالمشاكل الأخرى التي تحدث في البلاد.

«من المؤسف أنه لم يفرك في الكنيسة، كان من الممكن أن يكون أكثر قيمة الغرامة»؛ «رجل عاري يزرع والمذابح وانتهاكات حقوق الإنسان لا!! ما النفاق»؛ «طرده أو وضعه في السجن. بالتاكيد, في بلد جاد, حيث تحترم المراقبة بلادهم, سيفعلون ذلك بهذه الطريقة «و» آمل أن يشحنوا ذلك, ليس أنهم يقبلون قدميك لأنك أجنبي «كانت بعض ردود الفعل التي تم الكشف عنها على Twitter.

حصل مواطن سويدي على غرامة بسبب الاستثارة فيديو: عبر تويتر 0 (@45segundosCO)

ولكن يجب أن نتذكر أن هذه لم تكن الحالة الوحيدة من الاستثارة. حدث حدث مماثل في يناير، ولكن على شواطئ سانتا مارتا.

كان في منتجع صحي قرية تاجانجا، في سانتا مارتا؛ هناك، مشت امرأة عارية تماما. حدث كل ذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية. لم تولد الحقيقة الضحك والنظرات الأكثر فضولًا فحسب، بل ولدت أيضًا إهانات وعلامات الرفض. وكان أفراد الشرطة الوطنية والدفاع المدني يرتدون الزي الرسمي حاضرين في الموقع لإخراجها من المنطقة، التي كانت مليئة أيضا بالسياح والسكان المحليين.

في دفاعها، ووفقًا لنسخة السائح المقدمة لصحيفة El Universal، فهي جزء من الحركة الرائيلية الدولية التي تدافع، ضمن فلسفتها، عن حقوق الإنسان والظروف المتساوية للجميع. تروج تلك المنظمة لعمل يسمى «يوم GoTobless»، أو «عاريات الصدر»، والذي يدعو النساء إلى عيش أجسادهن بحرية.

«سنجادل بأن المادتين 13 و 43 من الدستور الكولومبي تخبرنا بأننا نتمتع بحقوق متساوية بين الرجال والنساء، ولكن عندما نقوم بهذا الإجراء، اتضح أن هناك مدونة تتجاوز الدستور الكولومبي وحقوق الإنسان، ولا يمكننا نحن النساء ممارسة هذا الحق في أن نكون كذلك. في القمة «، قالت المرأة في خضم هذا الجدل.

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