روسيا وازدراء المجندين في أوكرانيا: كم غرق في موسكفا ولماذا لا تبلغ العائلات

Crew members from the sunken missile cruiser Moskva line up for a meeting with the head of the Russian navy, Admiral Nikolai Yevmenov, in Sevastopol, Crimea, in this still image taken from a video released on April 16, 2022. Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT

«نحن بحاجة إلى إجابات. كان عمره 19 سنة فقط، وكان مجندًا. لم يخبروني بأي شيء آخر, أي معلومات أو متى ستكون الجنازة. أنا متأكد من أنه ليس الوحيد». ينبثق الألم اليائس من فم يوليا تسيفوفا، والدة أندريه، أحد البحارة الذين غرقوا بعد غرق موسكفا, الطراد الروسي أمام ساحل البحر الأسود في أوديسا وأنه أصيب في 13 أبريل بصاروخين أوكرانيين, يفترض من نوع نبتون.

كانت موسكو سريعة في إعطاء معلومات خاطئة حول ما حدث . واحدة من العديد من الأخبار المزيفة التي تنشرها خلال الغزو الدموي للبلد المجاور. وأشار إلى أنه كان حريقًا في غرفة الذخيرة، وأن الإخلاء كان معقدًا بسبب الأمواج والعواصف التي جعلت من الصعب إنقاذ وإطفاء الحريق. ثم نفى أنها قد غرقت.

بعد بضعة أيام قام بتصحيح المعلومات: الرائد لأسطول فلاديمير بوتين يكمن في قاع البحر، غير قابل للاستخدام. مع العشرات - أو المئات هرعوا إلى قاع البحر؟ - البحارة الذين فشلوا في الهروب أو قتلوا بسبب الانفجار. لا يوجد حتى الآن رقم رسمي عن عدد الوفيات والإصابات والظروف التي حدث فيها إجلاء فوضوي محتمل .

تلقت يوليا المكالمة من سلطات البحرية يوم الاثنين، وفقًا لصحيفة الغارديان. بعد خمسة أيام من انتشار الأخبار المذهلة في جميع أنحاء العالم. خلال ذلك الوقت، اتصلت المرأة - اليائسة مثل كل أم - مرات لا تحصى بعدد الأشخاص الذين اقتربوا منها من وزارة الدفاع لمحاولة معرفة ما حدث لابنها، الذي استدعاه «لا مادري باتريا» بتهمة «مهمة عسكرية خاصة» مزعومة أدى إلى غزو وحرب.

El Moskva severamente dañado y en proceso de hundirse en el Mar Negro, tras ser impactado presumiblemente por dos misiles Neptuno disparados por Ucrania. Rusia aún no informó la cantidad de muertos que se produjeron por el hundimiento y los familiares están desesperados.

كيف أجبر أندريه، عشرات الآلاف من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 19 عامًا، على دخول هذا الجحيم دون مشاركة أسباب المهمة . حتى الآن، اعترفت روسيا بوفاة 21 ألف جندي في أوكرانيا. ومع ذلك، لا توجد حتى الآن معلومات رسمية حول عدد القتلى في غرق موسكفا. ما لا يقل عن 510 عائلات تنتظر إجابات لمعرفة مصير أطفالها بعد التأثير الدموي لنبتون.

هذا الرقم - إذلال لروسيا - لا يزال السر المطلق. حتى الآن فقط تم تأكيد وفاة أندريه ومجند آخر من قبل السلطات في ذلك الهجوم المضاد الأوكراني. يبدو أن الكرملين غير مهتم بمبارزة جنوده.

«لم يكن هذا النظام أبدًا شفافًا للغاية بشأن الخسائر البشرية. وقال الكسندر غابويف من مركز كارنيجي في موسكو للصحيفة الإنجليزية إن الكثير من هذا له سوابق وليس شيئًا جديدًا جدًا أو مفاجئًا للغاية». وأشارت إلى العمليات العسكرية في أوكرانيا وسوريا أو «التحقيقات» في الهجمات التي وقعت في بيسلان ومسرح دوبروفكا.

ARCHIVO: El crucero de misiles guiados de la Armada rusa Moskva navega de regreso a un puerto después de rastrear buques de guerra de la OTAN en el Mar Negro, en el puerto de Sebastopol, Crimea, 16 de noviembre de 2021 (Reuters) REUTERS

ديمتري Shkrebets لديه ابن ضائع في العمل. كان طباخا في موسكفا. قيل له أن ابنه «ضاع في العمل». «كيف يمكن أن يكون؟ «، يتساءل. «قالوا إن الطاقم بأكمله تم إجلاؤه. إنها كذبة! كذبة قاسية وساخرية! ».

«نحن نبحث عن جميع الأطفال المحروقين»، قالت إيرينا - زوجة Shkrebets - لوسائل الإعلام الروسية Insider، واحدة من عدد قليل من المستقلين الباقين على قيد الحياة. رأى صورة لما لا يقل عن 200 جريح لمعرفة ما إذا كان بإمكانه العثور على ابنه. «لا أستطيع أن أقول لكم كم كان صعبا، ولكن لم أتمكن من العثور على الألغام. كان هناك 200 شخص فقط، وكان هناك أكثر من 500 على متن السفينة السياحية. أين كان الآخرون؟ بحثنا في كراسنودار، وفي كل مكان، اتصلنا بجميع الأماكن، لكننا لم نتمكن من العثور عليها».

شهادات مخيفة

كشف نوفايا غازيتا، المنفذ الإعلامي الرائد في روسيا، الذي يعمل الآن من خارج البلاد بعد تكميمه من قبل بوتين، بيان بحار المجند الذي شهد الهجوم على موسكفا.

وقال الناجي المجهول لأمه في البكاء أن ما لا يقل عن 40 من أفراد الطاقم لقوا حتفهم في الهجوم، مع «العديد من المفقودين» وتشويه أطرافهم المفقودة. وقالت الأم: «كانت المرة الأولى التي سمعت فيها منه في 15 أبريل، أي بعد يومين من الحادث».

واضاف «ان ابني قال ان السفينة السياحية اصيبت من البر من الجانب الاوكراني لان الحريق على متنها لم يكن ليبدأ بدون سبب». وقال «هناك اشخاص قتلوا وجرحى ومفقودين». «اتصل بي ابني بمجرد أن أعطوا الجميع هواتف [بعد أن تم إنقاذهم]. كانت وثائقهم وهواتفهم على متن السفينة السياحية [الغارقة]».

«اتصل بي وبكى بسبب ما رآه. لقد كان فظيعًا. من الواضح أنه لم ينج الجميع».

وقالت المرأة: «معظم المصابين لديهم أطراف ممزقة، بسبب انفجارات الصواريخ والذخيرة المتفجرة. قال: «ماموشكا، لم أعتقد أبدا أنني سوف ندخل في مثل هذه الفوضى خلال الأوقات السلمية المفترضة. لن أخبرك حتى بتفاصيل ما رأيته، لقد كان مروعًا جدًا».

وأضافت المرأة اليائسة: «لا أريد أن أشارك اسمه لأنني أخشى إيذاء ابني». «لقد وقعوا اتفاقيات السرية قبل الصعود على متن الرحلة البحرية. من فضلك تفهمني، أنا مرعوب. أنا متحجر ولا أعرف كيف سأنتظر عودة ابني».

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