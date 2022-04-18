الأحذية المناسبة ضرورية للاستمتاع بالمشي لمسافات طويلة.

يعد اختيار الأحذية المناسبة أمرًا ضروريًا للمشي لمسافات طويلة.

يشرح خبراء المجلة المتخصصة «Outdoor-Magazin» أهم النقاط التي يجب مراعاتها عند تجربة الأحذية لهذا النشاط في الهواء الطلق.

يجب ألا يضغط إصبع القدم، لا لأعلى ولا على الجانبين. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا تصطدم أصابع القدم بالجبهة. ينطبق هذا أيضًا إذا كان المشي في القدم يضرب شيئًا ما.

وفقًا للنشر، يجب أن يجلس الكعب جيدًا على الجزء الخلفي من الحذاء، مما يمنع القدم من الانزلاق إلى الجانبين أو لأعلى، وإلا فقد يؤثر ذلك على السلامة في الخطوة.

نصيحة بسيطة: يمكن التحقق من ملاءمة الكعب بسهولة عن طريق تسلق السلالم أو أيضًا عن طريق وضع إصبع القدم على درجة من السلم.

يجب أن يكون مشط القدم ولسان الحذاء ناعماً ولا ينبغي الشعور به عند المشي. لا ينبغي أن يكون واسعًا جدًا أيضًا، خاصة بالنسبة للمتنزهين ذوي الأرجل الرفيعة.

عندما يكون الرباط ضيقًا، يجب ألا يضغط اللسان على مشط القدم. لا ينبغي بأي حال من الأحوال الشعور بالأربطة من خلال حشوة اللسان.

لاختيار الأحذية المناسبة، عليك أن تأخذ بعض الوقت. المثالي هو المشي بين خمس وعشر دقائق، حيث تتغير الوتيرة، وأحيانًا أبطأ، وأحيانًا أسرع، أو الجري والفرامل بشكل حاد.

من خلال ضرب غطاء إصبع القدم على الأرض، يمكنك التحقق من أن أصابع القدم لا تصطدم بالجزء الأمامي من الحذاء.

أفضل وقت في اليوم لتجربة الأحذية هو فترة ما بعد الظهر. يوضح فرانك واكر خبير المعدات في مجلة Outdoor-Magazin: «إنه عندما تكون القدمين منتفخة قليلاً بالفعل من جهد اليوم، لأنها ستكون بعد المشي».

وفقًا للنشر، يجب أيضًا مراعاة هذه الجوانب:

هل تصبح الأحذية ناعمة بعد الاستخدام؟ هل هناك نماذج أضيق أو أوسع؟ هل يمكن تغيير النعل؟ هل هناك قوالب لدعم أفضل؟

من ناحية أخرى، عند شراء أحذية المشي لمسافات طويلة، عليك أيضًا معرفة الأشرطة التي تناسب الأحذية.

dpa