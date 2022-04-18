إصلاح السلطة: نواب PRI يرفضون المبادرة لانتهاكات الاتفاقيات الدولية

Alejandro Moreno of the opposition party PRI speaks as members of the opposition stand ad hold placards during the legislative session to vote on the constitutional reform of the electricity sector defended by Mexico's President Andres Manuel Lopez Obrador, who wants to strengthen state control of the electricity market at the expense of private operators, at the Mexican Congress, in Mexico City, Mexico April 17, 2022. REUTERS/Luis Cortes

بعد أن كان جزءًا من الوفد الذي صعد إلى منصة مجلس النواب بينما ألقى أليخاندرو مورينو رسالة نيابة عن هيئة PRI، دافع ماركو مندوزا، عضو المجموعة البرلمانية، عن اقتراح الحزب الذي ينتمي إليه.

في مقابلة مع Infobae Mexico، نائب متعدد الأعضاء في حزب الثورة المؤسسية، قال ماركو مندوزا إن مبادرة الإصلاح الكهربائي التي قدمها الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور تنتهك اللوائح الدولية المختلفة، أحد الأسباب التي تجعل برلمانه ترفض المجموعة التصويت لصالح التعديل الدستوري.

واحدة من المعاهدات الدولية الرئيسية التي حددها المشرع هي اتفاقية باريس، الموقعة في ديسمبر 2015، والتي التزم فيها أعضاء اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ باتخاذ إجراءات لمحاولة عكس تغير المناخ الذي يسببه الإنسان نشاط.

وأكد المشرع أنه إذا تمت الموافقة على التعديل الدستوري، سيتم اتخاذ خطوة إلى الوراء في المسائل البيئية، لأن الإصلاح يتوخى إنتاج الطاقة من خلال عمليات شديدة التلوث، خلافا لتلك التي قدمها المشرعون في الائتلاف الذهاب إلى المكسيك.

El diputado señaló errores en la propuesta de Reforma Eléctrica (Foto: Marco Mendoza)

قدم ماركو مندوزا مبادرته الخاصة للإصلاح الكهربائي في مارس الماضي، والتي لوحظت لتشابهها المزعوم مع الرئيس، والتي تسببت في تبدد المجموعة البرلمانية للحزب الثوري المؤسسي نفسها عن الاقتراح.

«المجموعة البرلمانية للحزب الثوري المؤسسي (GPPRI) تنص على أن المبادرة التي تصلح وتضيف المواد 25 و 27 و 28 من الدستور السياسي للولايات المكسيكية المتحدة، بشأن مسائل الكهرباء، وقعها النائب الاتحادي ماركو مندوزا ونشرت في الجريدة الرسمية مجلس النواب اليوم، كان بصفته الشخصية ولا يمثل موقف هذا المجلس أو القيادة الوطنية لهذا المعهد السياسي»، قال مجلس النواب، من خلال موقعه الرسمي، إن البيان صدر بتعليمات من أليخاندرو مورينو ، رئيس PRI.

ونفى المشرع وجود أعمال انتقامية داخل الحزب لمن يعبرون عن أيديولوجية أخرى غير تلك التي قدمها قادة وقادة الحزب الجمهوري، لكنه أشار إلى أنه، كونه جزءًا من منظمة سياسية، يخضع للقوانين التي أمر به.

(Foto: Cuartoscuro) Daniel Augusto | Daniel Augusto

لهذا السبب، نفى النائب أن يدلي المشرعون في PRI بأصواتهم بناءً على العقوبات التي قد يتلقونها داخل الحزب، مثل التصريحات المختلفة ضد كارلوس أيسا، الذي تحدث لصالح إصلاح الكهرباء وتم استبعاده لاحقًا من قبل كبار المديرين التنفيذيين في PRI.

ومن ناحية أخرى، تم استجواب النائب ماركو ميندوزا بشأن مزاعم تضارب المصالح ضد نائبين من الأحزاب المتحالفة معه، إدنا دياز من حزب الشعب الديمقراطي، ومارغريتا زافالا، من حزب الشعب الجمهوري.

وأكد المشرع أن المزاعم الموجهة ضد النائبات ليست سوى استراتيجية لتأخير المناقشة والتصويت اللاحق على الإصلاح الكهربائي، وهو أمر لا يهتم به أعضاء هيئته، حيث يتم تنصيبهم بالقرب من مجلس النواب.

وصل ماركو مندوزا بصحبة مقعد PRI إلى مقر القصر التشريعي قبل يوم واحد من التصويت، حيث أكد الحزب أنه سيتم تركيبها مع البطانيات والوسائد للنوم في مكانها، وبالتالي تجنب الموافقة المبكرة على الاقتراح الرئاسي.

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