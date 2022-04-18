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الاثنين 18 أبريل 2022
عربي

عناصر الشرطة تحرس شركة النقل حيث شوهد ديبانهي إسكوبار آخر مرة

هذه هي شركة ألكوسا، التي تقع على الطريق المؤدي إلى لاريدو في ذروة حي نويفا كاستيلا، حيث دخل ديبانهي على قدمه، ولكن لم يتم القبض عليه وهو يغادر

Newsroom Infobae

18 أبريل 2022

هذا الاثنين 18 مارس، بعد تسعة أيام من اختفاء ديبانهي إسكوبار، قام ضباط شرطة من نويفو ليون بحراسة خارج شركة نقل البضائع حيث كان شوهد آخر مرة.

هذه هي شركة Alcosa، التي تقع على الطريق إلى لاريدو في ذروة حي نويفا كاستيلا، حيث دخل ديبانهي على قدمه، ولكن لم يتم القبض عليه وهو يغادر.

في الساعة الخامسة من صباح يوم 9 أبريل، التقطت الكاميرات الأمنية لفندق يقع على الطريق السريع مونتيري-لاريدو اللحظة التي خرجت فيها الشابة من سيارة الأجرة بسبب طلب يُزعم أنه أخذها إلى المنزل.

بعد نزولها في منتصف الطريق، شوهدت ديبانهي وهي تعبر إلى الجانب الآخر من الطريق، حيث سافرت 20 مترا إلى شركة النقل.

Debanhi Escobar (Instagram / @debanhi.escobar)
Debanhi Escobar (Instagram / @debanhi.escobar)