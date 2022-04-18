عناصر الشرطة تحرس شركة النقل حيث شوهد ديبانهي إسكوبار آخر مرة

هذا الاثنين 18 مارس، بعد تسعة أيام من اختفاء ديبانهي إسكوبار، قام ضباط شرطة من نويفو ليون بحراسة خارج شركة نقل البضائع حيث كان شوهد آخر مرة.

هذه هي شركة Alcosa، التي تقع على الطريق إلى لاريدو في ذروة حي نويفا كاستيلا، حيث دخل ديبانهي على قدمه، ولكن لم يتم القبض عليه وهو يغادر.

في الساعة الخامسة من صباح يوم 9 أبريل، التقطت الكاميرات الأمنية لفندق يقع على الطريق السريع مونتيري-لاريدو اللحظة التي خرجت فيها الشابة من سيارة الأجرة بسبب طلب يُزعم أنه أخذها إلى المنزل.

بعد نزولها في منتصف الطريق، شوهدت ديبانهي وهي تعبر إلى الجانب الآخر من الطريق، حيث سافرت 20 مترا إلى شركة النقل.

Debanhi Escobar (Instagram / @debanhi.escobar)



