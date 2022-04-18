احتفلت المعارضة بالنكسة لإصلاح AMLO مع النشيد الوطني في أعلى رئتيهم: «الهزيمة من أجل الشعوبية»

CIUDAD DE MÉXICO, 17ABRIL2022.- Da inicio la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados donde los legisladores discutirán el dictamen de la Reforma Eléctrica enviada por el ejecutivo. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

اجتمعت أحزاب المعارضة، PAN، PRI PRD وحتى Movimiento Ciudadano لإزالة الأغلبية المؤهلة لمورينا خلال تصويت إصلاح الكهرباء. من خلال جمع 223 صوتًا مقابل 275 صوتًا، تم رفض مبادرة أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، رئيس المكسيك.

كانت ردود الفعل الأولى للنواب داخل كونغرس الاتحاد نفسه، حيث احتفلوا على إيقاع تجمع منسق بصوتهم: «المكسيك والمكسيك والمكسيك». ثم، معًا، غنوا النشيد الوطني وبعضهم، بقبضتهم، انتهى بـ «Viva México».

«النشيد الوطني للاحتفال بهزيمة الشعوبية»، نشر غابرييل كوادري، على سبيل المثال، على شبكاته الاجتماعية جنبا إلى جنب مع فيديو اللحظة.

اجتاح تصويت المعارضة النقاط الحمراء على شاشة مجلس النواب، أي ضده. بالإضافة إلى ذلك، انضم جامينو غارسيا روسيو أليكسيس، وبينتوس كاباليرو أندريس من حزب عالم البيئة الخضراء في المكسيك (PVEM).

وكما وعد على شبكاته الاجتماعية، صوت كارلوس ميغيل أيسا داماس من الحزب الثوري المؤسسي (PRI) لصالح الإصلاح الكهربائي، على عكس مقعده بأكمله، بقيادة الرئيس الوطني للحزب أيضًا، أليخاندرو مورينو كارديناس، أليتو.

La oposición festejó con el himno nacional la derrota de AMLO FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM Daniel Augusto | Daniel Augusto

لكن الاحتفالات استمرت من خلال الشبكات الاجتماعية، حيث لم ينشروا اللحظات بعد معرفة النتيجة فحسب، بل سجلوا أيضًا انتصارات مختلفة شخصية وجماعية.

«تمكنا من إيقاف الإصلاح المضاد الكهربائي الشاذ لوبيز (...) انها لحظة تاريخية، وهزيمة تاريخية للشعوبية، للرئيس، ونقطة تحول في سوء حكمه»، نشر العبير غابرييل كوادري.

نشرت ماريانا غوميز ديل كامبو، من نفس كتلة المعارضة، صورة من الغرفة حيث يمكن رؤيته وهو يحمل العلم المكسيكي مع رفع قبضته وأكدت أن قانون بارتليت مات.

«هذه الصورة تقول كل شيء وأهم شيء هو أن المعارضة الموحدة لن تهزم أبدًا. لمواصلة القتال من أجل المكسيك. لأول مرة نوقف إصلاحًا دستوريًا ضارًا أرسله رئيس الجمهورية...»، كتب على تويتر الرسمي.

A pesar de los 275 votos a favor, al no obtener mayoría calificada, la reforma de AMLO fue desechada FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM Daniel Augusto | Daniel Augusto

انضم فيكتور بيريز دياز إلى الاحتفالات، الذي نشر فيديو جديدًا عبر شبكاته الاجتماعية. في ذلك، يمكنك أن ترى أن النواب من مقاعد البدلاء PAN تجمعوا لأداء بفرح كبير نشيد حزبهم، بينما كانوا يعانقون ويستقبلون ويبتسمون لبعضهم البعض.

فعل أليخاندرو مورينو، نائب والرئيس الوطني لـ PRI، الشيء نفسه من خلال شبكاته الاجتماعية، حيث هنأ جميع أعضاء مقاعد البدلاء على النتيجة المقترحة والمحققة أثناء التصويت على المقالات غير المحجوزة.

«إنني أدرك ولاء وشجاعة نواب المعارضة، وخاصة الـ 70 من نواب الحزب الديمقراطي الشعبي، لأنهم احتفظوا بكلمتهم بشرف. سيتم وضع علامة الليلة في التاريخ، وتقدم دائمًا إلى جانب المواطنين. المكسيك تأتي أولاً!» ، كتب.

Movimiento Ciudadano se unió a la coalición PAN-PRI-PRD durante la votación FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM Daniel Augusto | Daniel Augusto

كما انضم نواب حزب الثورة الديمقراطية (PRD) إلى منشور جماعي من خلال الشبكات الرسمية لPerredists في الكونغرس:

«فاز #México، فازت الطاقة النظيفة، فاز الشباب، فازت عائلتك، فازت قضاياك، فزت. شكرا لك اليوم أصبحنا وطنًا، وتجاهلنا #LeyBartlett، وأسباب #PRD هي أسباب الناس»، كتبوا على حسابهم على تويتر.

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