الاحتياطيات العسكرية والشرطة تعلن عن دعم فيديريكو غوتيريز

يستمر اليمين المتطرف في إغلاق صفوفه حول المرشح فيديريكو جوتيريز. في 17 أبريل، أعلن ضباط الجيش من الاحتياطي النشط للقوات العسكرية، الجنرال المتقاعد خورخي مورا رانجيل، دعمهم للمرشح الرئاسي.

كان رانجيل أحد المفاوضين خلال عملية السلام بين الدولة ومخادعي فارك، لكنه قرر هذا الأحد مرافقة مرشح الفريق لكولومبيا وأعلن ذلك في بيان.

تم توقيع الوثيقة أيضًا من قبل جنرال الاحتياطي النشط، فرناندو غونزاليس، الذي أكد أن الجيش المتقاعد سيشارك بنشاط في جعل جوتيريز رئيسًا.

في الإشعار، أكد الجيش اليميني أن المرشح الرئاسي لديه الحلول لمشاكل كولومبيا واغتنم الفرصة لمهاجمة غوستافو بترو دون ذكر ذلك.

هذا الثلاثاء، 29 مارس، أعلنت الرابطة الكولومبية لسائقي الشاحنات (ACC) التزامها بحملة عمدة ميديلين السابق والمرشح الرئاسي لفريق كولومبيا، فيديريكو غوتيريز، بعد شهرين من عقد الجولة الرئاسية الأولى.

وفي رسالة، ذكرت لجنة التنسيق الإدارية أن أكثر من 370 ألف سائق شاحنة كانوا جزءا من هذه الجمعية يستفيدون من المشروع القطري الذي اقترحه مرشح الائتلاف اليميني، الذي يقف كمنافس في استطلاعات الرأي لزعيم المعارضة والمرشح الرئاسي للميثاق التاريخي، غوستافو بترو، الذي يقود استطلاعات الرأي نية التصويت في البلاد.

«انضممنا إلى حملة فيديريكو غوتيريز للرئاسة، حيث يوجد نوعان من البلدان للاختيار من بينها: البلد الذي لديه الحقيقة والديمقراطية، أو الأكاذيب، سيحكمنا. وقال الرئيس الوطني لاتحاد سائقي الشاحنات، ألفونسو ميدرانو، الذي أطلق pujas ضد زعيم المعارضة، نقل البضائع هو حليف للديمقراطية والشرعية للمضي قدما».

صدر هذا الإعلان في نهاية الاجتماع بين أعضاء مجلس الإدارة الوطني للجنة التنسيق الإدارية ومرشح فريق كولومبيا الذي تجاوز مليوني صوت في المشاورة الداخلية التي عززت له كمرشح للائتلاف اليميني، مشيرا إلى أنه كان واثق من قدرته «ليس فقط على الاتحاد، ولكن لمواجهة تحديات مثل ضمان الأمن والاقتصاد والاستقرار الاجتماعي» في البلاد.

في منتصف الاجتماع، الذي شاركت فيه الأقسام الثمانية عشر من الإقليم الوطني، أعربوا عن مخاوفهم الرئيسية فيما يتعلق بالمواقف التي يواجهها الاتحاد المرتبطة، خاصة، بالسلامة على الطرق في البلاد والرسوم، وبعض الأسئلة التاريخية لسائقي الشاحنات، وهو قطاع يولد المزيد من مليون و أربعمائة ألف و ظيفة و تمثل 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

«سأعمل دائمًا من الفطرة السليمة، قطاعي هو كولومبيا، أن البلاد تعمل بشكل جيد. سنقوم بتعزيز القطاعات القانونية، وأنا إلى جانب العاملين في البلاد. شكرا لك على الثقة»، وقال «فيكو» غوتيريز من جانبه بعد أن علم عن دعم الجمعية.

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