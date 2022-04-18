أشاد ميغيل هيريرا بفريق Tigres: «أكبر ما اضطررت إلى توجيهه على الإطلاق»

Nicolás López (d) y el entrenador Miguel Herrera de Tigres celebran un gol ante Juárez, hoy, durante un partido correspondiente a la jornada 17 del Torneo Apertura 2021 disputado en el Estadio Universitario, en Monterrey (México). EFE/Miguel Sierra

قبل ثلاثة أيام من نهاية الجولة العادية من 2022 Liga MX Clausura، حصل فريق Tigres على الصدارة في الترتيب العام وسيقترب من التأهل التلقائي لدوري البطولة. كان عمل ميغيل هيريرا في الاتجاه الفني للنادي كما هو متوقع وقبل ذلك، اعترف بيوجو هيريرا بالفريق بأكمله.

في مؤتمر صحفي، أكد هيريرا أن تايجريس أصبح نادي أحلامه وأشاد بجودة التشكيلة التي يمتلكها حاليًا، حيث أكد أنها «الأكبر» التي أدارها على الإطلاق طوال مسيرته كمدرب كرة قدم.

وأوضح أنه منذ بداية مسيرته كمدرب سعى إلى أن يكون قائد الأندية الكبيرة ومع وصوله إلى فريق نويفو ليون سيحقق هذا الهدف، لذلك شارك الفخر الذي ولده ما حققه حتى الآن مع المناطق الإقليمية، كما أوضح بالتفصيل:

(Foto: EFE/Miguel Sierra) EFE

«لكي أحلم بمثل هذه التشكيلة الواسعة، أي أنني سأضطر إلى قيادة أكبر الفرق. كان علي أن أقود أهم الفرق، أمريكا، مونتيري، اليوم Tigres؛ أنا فخور جدا لوجودي هنا مع فريق كبير جدا، أكبر فرقة كان علي أن أقودها دون أدنى شك».

من ناحية أخرى، لخص هيريرا الأهداف التي حددها لنفسه قبل أن يصبح مدربًا مكسيكيًا مشهورًا لأنه في أيامه الأولى سعى إلى تحقيق هدف جعل النادي وصل إليه مع مؤشراته وأنها انعكست في منطقة اللعب.

«عندما بدأت كمدرب، حلمت بأن يستمع الفريق لي ويلتقط ما أقوم به في الملعب. أردت أن أرى فريقًا من شأنه أن يفعل كل ما أردت رؤيته في ملعب في الجزء الهجومي، وفي النهاية الدفاعية، والدورات، ولعبة الكرة، والكرة المحددة، وكل الأشياء التي لديك في رأسك ومحاولة التقاطها يومًا بعد يوم مع العمل الأسبوعي».





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