ليبيا تغلق حقل نفط أكبر، وتحذر من المزيد من الإغلاق

(بلومبرغ) انخفض إنتاج النفط الليبي بأكثر من نصف مليون برميل يومياً مع موجة من المظاهرات السياسية التي تحاصر صناعة الطاقة في الدول الأعضاء في أوبك.

تم إغلاق معسكر شرارة في غرب البلاد، والذي يمكنه ضخ 300 ألف برميل يوميًا، بعد تجمع المتظاهرين في الموقع مطالبين باستقالة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبي، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. جاء ذلك بعد أن أصيبت وديعة El Feel القريبة، بسعة يومية تبلغ 65,000 برميل، بالشلل لنفس السبب.

كما تم إغلاق محطات تصدير Brega يوم الاثنين, وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم لم يحصلوا على إذن بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

وقال أحد الناس إن إنتاج البلاد انخفض بمقدار 535 ألف برميل في اليوم، ومن المتوقع أن ينخفض أكثر من ذلك. اعتبارًا من يوم الأحد، بلغ الإنتاج اليومي 1.1 مليون برميل، وفقًا لشخص آخر.

كما اوقفت شركة النفط الوطنية المملوكة للدولة رسميا البضائع من ميناء زويتينا الشرقى يوم الاثنين وقالت انها «بداية لموجة مؤلمة من الاغلاق».

كما أعلنت الشركة عن قوة قاهرة, بند في العقود يسمح بوقف الصادرات, على عمليات التسليم من مليتة, ميناء غربي مدعوم من El Feel, وكذلك من شرارة, بحسب الناس. يهدد المتظاهرون بوقف العمليات في محطتي إيس سيدر ورأس لانوف.

وقالت

الشركة في بيان ان العاملين في شركات النفط الليبية في زويتينا ومليتة وسرير واغوكو اضطروا اليوم الاحد الى «اغلاق الانتاج بشكل كامل وتدريجي». «لقد أكدت الشركة دائما على أهمية تحييد قطاع النفط وتجنب الصراعات السياسية في البلاد».

عمليات الإغلاق هي الأحدث في سلسلة من الاضطرابات التي أثرت على قطاع الطاقة في ليبيا وسط الأزمة السياسية المتفاقمة. ارتفعت أسعار النفط في وقت مبكر من يوم الاثنين ويرجع ذلك جزئيا إلى الاضطرابات.

إنها تأتي في وقت حساس لأسواق السلع العالمية. انخفضت إمدادات النفط منذ غزو روسيا لأوكرانيا وارتفع برنت فوق 110 دولارات للبرميل.

تواجه ليبيا، التي غارقة في الصراع منذ سقوط الديكتاتور معمر القذافي في عام 2011، صراعًا بين السياسيين المتنافسين. ويقاوم دبيبي دعوات بعض المشرعين للاستقالة بعد أن أعلنوا وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيساً للوزراء في فبراير/شباط.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، استقال ممثلو القائد الشرقي خليفة حفتر من لجنة عسكرية وطنية تهدف إلى ضمان الحفاظ على وقف إطلاق النار. كما قالوا إن حفتر يجب أن يمنع صادرات النفط.

خططت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا لإجراء انتخابات رئاسية في ديسمبر. لكنها تأخرت قبل بضعة أيام فقط، مما وجه ضربة خطيرة لجهود السلام.

الملاحظة الأصلية:

ليبيا تغلق أكبر حقل نفط وتحذر من المزيد من عمليات الإغلاق (4)

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