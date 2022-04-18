جونيور من بارانكويلا دعم له «تيبوروناس» لحلقة من الرجولة خلال مباراة الدوري الإسباني فيمينينا

بعد الحادث الذي تم عرضه في مباراة لعبت في دوري BetPlay للسيدات حيث نددت اللاعبات الناشئين بالمواقف الرجولية ضدهن, أصدرت المؤسسة بيانًا جديدًا تدعم فيه أرقامها في مواجهة سوء المعاملة والمضايقات الظاهرة التي تعرضت لها خلال ذلك الاجتماع.

كما ذكرت EL HERALDO, أصدر نادي بارانكويليرو بيانًا أولًا لن يقول فيه أي شيء آخر عن «هذا الموضوع غير المريح» - في إشارة إلى المباراة يوم الثلاثاء الماضي - لكنه تلقى انتقادات شديدة من المعجبين, أوضحت المؤسسة أنها تدعم عنصر المرأة في بالإضافة إلى إرسال رسالة احتجاج رسمية إلى ديمايور.

«يعرب جونيور لعامة الناس ووسائل الإعلام عن دعمه دائمًا لاعبيه وأعضاء طاقم التدريب في الفريق النسائي المشارك في الدوري. لذلك، في أعقاب الأحداث المؤسفة للمباراة الأخيرة في نيفا، تم بالفعل تقديم احتجاج رسمي لديمايور، رافضًا سلوك المسؤول الرابع تجاه مديرنا الفني ومساعد الفريق واللاعبين «، كما جاء في البيان الجديد الصادر عن جونيور دي بارانكويلا يوم الأحد الماضي.

تختلف هذه المصطلحات عما تم نشره قبل 48 ساعة، عندما اختار النادي قناة دبلوماسية لم ترضي متابعيها على الشبكات الاجتماعية وكذلك أولئك الذين يدعمون عمل اللاعبين في الملعب:

«يُسمح لنادي جونيور بإبلاغ الجمهور العام ووسائل الإعلام أنه فيما يتعلق بسلوك المسؤول الرابع تجاه لاعبينا وأعضاء طاقم التدريب خلال المباراة بين أتلتيكو هويلا وجونيور، ما ذكره المساعد الفني جيمينا بورجا واللاعب. Estefanía Cartagena في المؤتمر الصحفي، ستكون المظاهرة العامة الوحيدة حول هذا الموضوع غير المريح».

في مواجهة تغيير الموقف، أضافت مؤسسة «Tiburona» ما يلي:

واختتم قائلاً: «سيضمن جونيور دائمًا اللعب النظيف والمنافسة الصحية واستخدام القنوات العادية، مع احترام مؤسسية كرة القدم الاحترافية لدينا».

وتجدر الإشارة إلى أن الأحداث المشار إليها وقعت في مباراة لعبت يوم الثلاثاء الماضي، حيث فاز أتلتيكو هويلا فيمينينو على «تيبوروناس» بفارق 0-2.

بعد نهاية المباراة، في المؤتمر الصحفي، ندد لاعبو جونيور بعمل رجولي من قبل المسؤول الرابع إدينسون كالديرون. الشخص المسؤول عن تقديم الشكوى هو Estefania Cartagena، الذي كان برفقة مساعد المدير الفني.

«نريد تقديم شكوى عامة حول معاملة النساء. المسؤول الرابع إدينسون كالديرون، كيف يمكن التحدث إليه بلطف أنه يتعاون مع القاضي المركزي، وكيف يمكن أن يفعل ذلك كرجل ويقول لفنينا: «لا المسمار، توقف عن المسمار» ويصفعه، ومساعدنا يقف في المقدمة. من يتعامل مع ذلك؟ نحن متعبون»، قال لاعب جونيور.

ثم أضاف لاعب كرة القدم جونيور: «هذا لأنها امرأة. دعونا نأخذ البطاقات، وهذا لا يمكن أن يستمر في الحدوث، لماذا يساوي امرأة وليس الرجل؟ ، كان مدرب هويلا صامتًا. هذا هو المكان الذي يمكنك أن ترى فيه الرجولة. لن نضع رؤوسنا إلى أسفل، نحن نصنع استنكارًا علنيًا».

من ناحية أخرى، تحدثت المديرة الفنية للجونيور، يناريس غارسيا، أيضًا برسالة عبر حسابها على تويتر، تقبل فيها الهزيمة، لكنها ذكرت أنها لن تقبل عدم الاحترام أو التعبيرات المسيئة من المسؤول الرابع.

«نحن نقبل المسؤولية الكاملة عن الهزيمة، كانت أسوأ مباراة لنا ولكننا سننهض ونمضي قدمًا. ما لن نقبله هو عدم الاحترام، والتعبيرات الهجومية للمسؤول الرابع حيث يستخدم استفزازاته وجرائمه مفتولة العضلات للتلاعب في وقت لاحق بقرار المركزي (طردني في نهاية اللعبة). لقد حسنت الأندية استثماراتها، ونمت مستوى الدوري ولكن هذا بالتأكيد جانب يجب أن ينمو ويتحسن أيضًا «، يمكن قراءته في رشة المدرب.





استمر في القراءة:











