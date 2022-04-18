دعا جون ميلتون رودريغيز غوستافو بترو «المنافق» وطلب منه الاستقالة من ترشيحه

Colombian right-wing presidential candidate John Milton Rodriguez, of the Colombia Justa Libres (Free Fair Colombia) party, speaks during a presidential debate at the Externado University in Bogota, Colombia March 29, 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez





طلب المرشح الرئاسى لحزب جوستا ليبريس الكولومبى جون ميلتون رودريجيز من زميله رئيس الدولة الطموح جوستافو بترو التخلي عن ادعاء حكومته بسبب الفضائح التى تورط فيها فى الايام الاخيرة. تم استجوابه ليس فقط بسبب اقتراحه «المغفرة الاجتماعية» وزيارة شقيقه خوان فرناندو إلى سجن لا بيكوتا، ولكن أيضًا لأنه قبل سياسيين مثل بيداد قرطبة وروي باريراس وأرماندو بينيديتي في حملته الانتخابية.

«الفوز على أي حال يشوه أي شخص السيد غوستافو بترو، لقد بدأت هذا السباق المجنون للفوز على أي حال من خلال دعوة إلى مجموعتك الممارسين المشهورين للاختلاط السياسي في كولومبيا مثل السيد روي باريراس، والسيد أرماندو بينيديتي، والسيدة بيداد كوردوبا، من بين آخرين، قال رودريغيز الذي، بعد هذه الاتهامات، أشار إلى بترو على أنه منافق.

وأضاف رودريغيز وسط ادعاءاته لرئيس بلدية بوغوتا السابق أيضًا: «في الختام، انتهى بك الأمر إلى أن تكون منافقًا مع أتباعك، وبالتالي، فإن ترشيحك غير مستدام، لأن الشعب الكولومبي يحظى باحترام، ويستقيل على الفور». لم يكن رودريغيز هو الوحيد الذي انتقد غوستافو بترو، بل على العكس من ذلك، انضم إليه إنريكي غوميز، من حركة الإنقاذ الوطني. يعتقد السياسي، مثل نظيره، أن بترو يجب أن يغادر السباق للرئاسة الكولومبية.

«هذا ليس خطأ، إنه شيء مع سبق الإصرار وهو جزء من الفساد. إذا حدث هذا معي أو مع مرشح آخر، فسوف نحترق في بلازا دي بوليفار. دعونا نتذكر الحلقة بالفضة في أكياس، لقد قبلها وهذا أمر خطير للغاية»، قال، من جانبه. «ما حدث في لا بيكوتا مع مورينو (إيفان وصموئيل) لا ينبغي أن يكون له مغفرة اجتماعية من أي نوع. يجب أن يكون عازفو الحيوانات قادرين على إدراك أن الحملة التي يقوم بها رب بولساس لا تفي بالحد الأدنى من الروح المعنوية للمنصب الذي يترشح إليه»، أضاف إنريكي غوميز على حسابه على تويتر.

«Petro هو سباق فاسد، لا يمكنك أن تنسى: شاحنات القمامة، أسس الأشباح، آلة tapahuecos، المشاة من السباق السابع. ماذا ستكون خزانة هذا الرجل؟ ماذا سيقدمون إلى مورينوس؟ إنه كهف علي بابا (...) لا يمكننا أن نسمح لبترو بأن يهز الأمر: فقد أمسكوا به متلبسًا، وشتروا أصواتًا من الرؤساء المدانين بالفساد. وقال انريكي غوميز «انه يريد السلطة بأي ثمن».

في صباح يوم الاثنين 18 أبريل، بالنسبة لراديو دبليو، أوضح فرانكلين جيرمان تشابارو، العمدة السابق لفيلافيسينسيو، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 39 عامًا بتهمة قتل سلفه عمر لوبيز روبايو، أنه «خطأ من كل الباطل» أن شقيق غوستافو بترو ذهب إلى سجن لا بيكوتا لتقديم عقوبة تخفيضات أو إصلاحات. على العكس من ذلك، يقول المعتقل، خوان فرناندو بترو ذهب إلى ذلك السجن كضيف للحديث عن القانون الإنساني وأنه على الرغم من وجود حديث {أو عن السلام والمصالحة، لم يكن هناك حديث عن ما يتم استنكاره.

«لقد سمعوا ذلك بالفعل في السجون وسألوني عن مفهوم المغفرة الاجتماعية. كان ذلك جزءًا من المحادثة والتركيز المركزي لمحادثة حقوق الإنسان. وبالطبع، هذا موضوع يهمهم، لأن الكلمتين يعلنان على فرصة ثانية، للمصالحة السلمية بين جميع الكولومبيين. هذا ما يدور حوله الموضوع، سيتحدث غوستافو عنه على نطاق أوسع»، قال خوان فرناندو بترو في مقابلة مع مجلة سيمانا.





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