الإرشاد الصحي في المدارس: يشرح المهنيون من ثلاث مقاطعات كيفية تنفيذها والنتائج التي حصلوا عليها

«ما هو السائل المنوي؟».

- «ما هو الحيض؟».

— «كيف لا أحمل؟»

أولئك الذين يثيرون هذه الشكوك بالعار ويهمستقريبًا هم طلاب المدارس الثانوية. أولئك الذين يستمعون إليهم، بعد أن اكتسبوا الثقة لطرح هذه الأسئلة، هم محترفون يشكلون المشورة الصحية الشاملة في تلك المدارس.

مع مرور الوقت، عندما تتعزز العلاقة مع المستشار، «يتم تشجيع المراهقين على التحدث عن مشاكل الصحة العقلية التي يعانون منها أو حالات العنف أو العنف المنزلي»، كما تقول لارا ألفاريز، عالمة النفس التي تعمل في ثلاث مدارس في بلدية شاراتا، في مقاطعة تشاكو.

تم تصميم الإرشاد الصحي الشامل في المدارس الثانوية (ASIE) في عام 2015 من قبل وزارة الصحة الوطنية، كاستجابة لعدم استشارة الأولاد والبنات حول صحتهم. كانت المدارس هي المكان المناسب للذهاب والبحث عنها وتضمن لهم الوصول إلى حقوقهم.

Las asesoras chaqueñas enseñan cómo los y las adolescentes pueden cuidar su salud a través de juegos. (Imagen: gentileza Fiorella Mocca)

ثم، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في الأمة، بدأ اقتراح التنفيذ في مختلف المقاطعات والمدارس. لمدة ثلاث سنوات، كان الاقتراح جزءًا من الخطة الوطنية للوقاية من الحمل غير المتعمد في مرحلة المراهقة، والمعروفة باختصارها ENIA، والتي تعمل في 36 مقاطعة في 12 مقاطعة. في هذا الإطار, تم تنفيذ المشورة في بعض المدارس في Chaco و Jujuy, على الرغم من أنها تعالج العديد من القضايا الأخرى إلى جانب منع الحمل غير المقصود.

وفي الوقت نفسه، قام Neuquén، التي ليست جزءًا من الخطة لأنها ليست من بين الولايات القضائية التي لديها أعلى معدلات حمل المراهقات، وهي تلك التي لديها خطة ENIA، بتطوير مجالس صحة المراهقين الشاملة. بدأت منذ حوالي 20 عامًا ليس كما هي معروفة الآن ولكن كمساحة في المستشفى، مثل العديد من العيادات الصحية للمراهقين الأخرى في البلاد؛ ثم تم نقلها نحو المساحة التي يمكن للمرء أن يذهب إليها بحثًا عن المراهقين: المدارس. اليوم هناك 54 مدرسة ثانوية مع المشورة.

بالمختصر, ما وراء الاسم والإطار الذي يتم تنفيذه فيه, خدمات الاستشارة أو الاستشارة هي مساحات داخل المدارس الثانوية مصممة للطلاب للتشاور حول أي إزعاج جسدي أو عاطفي يشعرون به أو طرح أسئلة قد تكون لديهم فيما يتعلق بصحتهم العامة. مع المهنيين المستعدين لإرشادهم - وإذا لزم الأمر - إحالتهم إلى أخصائي يستمع إليهم ويزودهم بالمعلومات.

في هذه المساحات «يتم تناول الصحة على نطاق واسع، ليس فقط من الأمراض الجسدية أو الكرب، ولكن أيضًا من أجل ضمان الاستخدام الكامل والتمتع بتعليمهم الثانوي»، توضح دورا نيدزفيتسكي. وهي معلمة وطبيبة نفسية ودرجة الماجستير وطبيبة في العلوم الاجتماعية، ونشرت - جنبا إلى جنب مع كاميلا ريوس فرنانديز - كتاب محتويات ESI في العمل (مكان النشر).

المستشارون هم مهنيون صحيون أو محترفون في العمل الاجتماعي مدربون لتقديم الاستماع والدعم متعدد التخصصات.

إن تأثير هذه المساحات على حياة الأولاد والبنات أمر ساحق. في عام 2018، عندما بدأ تنفيذ الاستشارة في Charata، «في كل من المدارس الثانوية التي عملت فيها كان هناك 4 أو 5 طلاب حوامل. اليوم، لا يوجد سوى مدرسة واحدة من المدارس الثلاث، «يقول ألفاريز. وهي مستشارة في المدرسة الثانوية رقم 23 ورقم 19 الخاص التي تعمل في المدينة، وفي المدرسة الثانوية رقم 171 التي تقع في المنطقة الريفية في تريس إستاكاس، على بعد 60 كيلومترا من شاراتا.

Estudiantes de la secundaria rural N.° 2 de La Almona, Jujuy, participan de una actividad de la asesoría de salud integral. (Imagen: gentileza Mariela Ríos)

في حالة خوخوي، «منذ تنفيذ الاستشارة في عام 2019، زادت حالات حمل المراهقات من 19٪ إلى 8٪ في المقاطعة»، كما تقول مارييلا ريوس، المستشارة الصحية في المدرسة الثانوية الريفية رقم 2، في لا ألمونا، وهي بلدة صغيرة بالقرب من عاصمة المقاطعة.

كما وجدت آثار الوباء على الفتيان والفتيات قناة في هذه المساحات. «هذا العام، في اليوم الأول ذهبت إلى المدرسة، من بين ستة طلاب جاءوا للتحدث معي، أراد أحدهم أن يعرف عن الحيض والمعلومات الأساسية عن عمل الجسد الأنثوي، وأثار خمسة مشاعر الكرب والمعاناة، مشاكل مع آبائهم وأمهاتهم وأخواتهم المتعلقة بالعيش في الحبس في سياق الوباء «، تقول بولا جيرودو، مستشارة المركز الإقليمي للتعليم الثانوي 55، في مدينة نيوكوين بلوتييه. وهي أخصائية اجتماعية وهي مسؤولة مؤقتًا عن مديرية المراهقين بوزارة الصحة في نيوكين.

كيف تعمل مدرسة في خوخوي

كل 15 يومًا، تخصص Rios ساعتين للوصول إلى المدرسة التي يحضرها 12 طالبًا. تستقل حافلتين وتمشي لمسافة كيلومتر ونصف على طول مسار يتم قطعه عادةً عندما يفيض التيار الذي يعبرها. «عليك التخطيط وارتداء الملابس والأحذية للتغيير إذا كنت تعلم أنها ستمطر. نحن نذكر الأطفال دائمًا، لأنهم يأتون للمشي أيضًا»، كما يقول ريوس.

عندما تصل، في الساعة الواحدة مساءً، ينهي الأولاد والبنات الغداء. يقول المستشار: «دائمًا ما آخذ قطعة من الفاكهة لمشاركة ذلك الوقت معهم وبالتالي الانخراط في محادثات غير رسمية تولد روابط ثقة، تسمح لي برؤية كيف يفعلون».

يقوم ريوس أيضًا بإبلاغهم بالأيام التي سيزور فيها الطبيب العام وأخصائي التغذية المدرسة ويتحدثمع مع العامل الصحي - الممرضة المسؤولة عن غرفة الصحة على أساس دائم - الذي يمكنهم اللجوء إليه لمنع الحمل أو الأدوية الأخرى أو لحالات الطوارئ.

«عندما يكون لدى الأطفال مخاوف أو يريدون معلومات أو يحتاجون إلى وسائل منع الحمل، فإنهم عادة ما يطلبون الإذن بالذهاب إلى الحمام خلال وقت الفصل، عندما لا يراها الآخرون، ويذهبون للحصول علي. في بعض الأحيان، يقترحون علي كمجموعة للعب لعبة للعمل بها مع وسائل منع الحمل أو الأمراض المنقولة جنسياً»، يقول ريوس.

En una escuela de Jujuy, la asesora de salud Mariela Ríos explica a sus estudiantes cómo hacer un campo de látex con el que protegerse de las enfermedades de transmisión sexual. (Imagen: gentileza Mariela Ríos)

لم يذهب العديد من الطلاب إلى المستشفى أبدًا وعندما يحتاجون إلى القيام بذلك، غالبًا ما يطلبون منك مرافقتهم. تحاول حملهم على العثور على شخص بالغ آخر هو مرجعهم، حتى يكتسبوا الاستقلال الذاتي، ولكن إذا لم يكن هناك أحد، فإنها ترافق.

كما أن العين الساهرة تجعل من الممكن اكتشاف الأمراض. يقول ريوس: «عندما يسألهم الطبيب، فإنهم لا يؤذون أي شيء. لكنهم عادة ما يخبرونني، لأنهم يثقون بي. لذا، أنبه الطبيب عندما تزورنا: «قبل بضعة أيام سقطت وتؤذي ركبتها»، «إنه لا ينام جيدًا في الليل».

كما يسألها الطلاب الذين يقتربون من إنهاء المدرسة الثانوية عما يجب دراسته وكيف يمكنهم القيام بذلك. يسعى Rios للحصول على معلومات ويقدم التوجيه.

خلال الوباء، عمل افتراضيًا، مع العامل الصحي واستمع (قبل كل شيء). يتذكر: «في بعض الأحيان اتصلوا بي لتحية لي، ليسألوني عما كنت أفعله، بحثوا عني للحديث عن عواطفهم، علاقاتهم العائلية، وثقوا بي أنهم لا يستطيعون التواصل مع المدرسة. سألوني أيضًا عن كيفية إنشاء مكالمة فيديو أو كيف يمكنهم التواصل مع بعضهم البعض. نظرًا لعدم امتلاكهم للإنترنت، فقد طلبوا مني أحيانًا الاتصال بهم لتجنب إهدار البيانات».

الاستشارات في تشاكو

فانينا سيوتشي هي أخصائية اجتماعية، لارا ألفاريز هي طبيبة نفسية وفيوريلا موكا هي أخصائية تغذية. في المقابل، الثلاثة هم مستشارون صحيون ومنذ عام 2018 شكلوا فريقًا متعدد التخصصات في شاراتا يرافقون منه ثماني مدارس ثانوية حضرية وريفية.

«بدأنا من خلال الذهاب من خلال الدورات والتنسيق للطلاب للذهاب إلى المركز الصحي حيث يوجد طب الأسنان وطب الأطفال ومكافحة مرض السكري وخدمات التمريض. بعد ذلك، تحدثنا مع المستشفى حتى تتمكن الفتيات اللواتي يرغبن في الحصول على اللولب أو الزرع تحت الجلد من الوصول إليهن. وخلال التطعيم ضد COVID-19، نظمنا للحصول على التطعيم في المدارس»، يقول Ciucci.

Un equipo integrado por una nutricionista, una psicóloga y una trabajadora social asesora en salud integral a estudiantes de ocho escuelas rurales y urbanas de Charata, Chaco. (Imagen: gentileza Fiorella Mocca)

كما يؤكد المستشار على أهمية أن تكون قريبًا من الأولاد والبنات في الوقت المناسب: «العديد من المراهقين قادرون على الحصول على الزرع ومن المهم التصرف عندما يقررون، ليكونوا قريبين لضمان الوصول. إذا تركنا تلك اللحظة تمر، فإنهم يختارون عدم الاعتناء بأنفسهم. بشكل عام، تقع الرعاية على الفتيات، لذلك نحن نصر على الحماية المزدوجة: طريقة منع الحمل بالإضافة إلى الواقي الذكري للوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً».

من بين الصعوبات الرئيسية في تنفيذ الاستشارات، يسلط المحترفون الضوء على عدم وجود مساحة خاصة في بعض المؤسسات. في بعض الأحيان، لا يوجد سوى مساحة لوضع طاولة صغيرة في الردهة. يقول ألفاريز: «في المدارس الريفية، إذا لم يكن لدي غرفة أذهب إلى الفناء الخلفي».

في هذه الأماكن، يرغب الفتيان والفتيات في العمل على التربية الجنسية الشاملة (ESI) والبيئة والصحة العقلية لأن المعلمين لم يتم تشجيعهم بعد على التحدث عن هذه القضايا»، كما يقول موكا.

في المقابل، يتفق المحترفون على أن سياق الوباء فتح إمكانية الاتصال فعليًا وأن ذلك وسع وصول الاستشارات. يقول موكا: «يواصل العديد من الفتيان والفتيات الذين أنهوا الدراسة والعمل في الأنشطة الريفية الاتصال بنا افتراضيًا أو الاتصال بنا عبر الهاتف عندما يحتاجون إلى نوبات طبية أو الحصول على غرسة تحت الجلد أو لأنهم نسوا تناول حبوب منع الحمل».

تسمح Virtuality أيضًا للطلاب الذين لا يجرؤون على إخبار حالات العنف المنزلي أو الكرب شخصيًا بالبدء في القيام بذلك من خلال رسائل whatsapp.

مجالس نيوكين

يؤكد Giraudo أن الاستشارة الصحية الشاملة للمراهقين في نيوكوين تعمل وفقًا لمبادئ معينة (تتقاسمها إرشادات Chaco و Jujuy): «التشاور طوعي والسرية مضمونة. نقول دائمًا للأطفال أنه إذا سألنا آباؤهم أو مدرسوهم أو مدرسوهم عما نتحدث معهم، فلا يمكننا الإبلاغ عن أي شيء».

في بعض الأحيان يكون المعلمون «هم الذين يخلطون بين دور الاستشارة»، كما يقول جيراودو. ويوضح: «يطلبون منا التحدث إلى صبي لأنه مثلي الجنس، لأنه يرتدي وشاحًا أخضر، لأنه يصبغ شعره. أوضحنا لهم أن هذا الصبي ليس له علاقة في تقديم المشورة، وأنه إذا تعرض للمضايقة، فعليه أن يقوم بتدخلات جماعية ولهذا هناك ثلاثة مستشارين تربويين يعملون بشكل جيد للغاية».

También las consejerías de Neuquén se apoyan en juegos para asesorar sobre temas de salud a las y los adolescentes. (Imagen: gentileza Paula Giraudo)

وتتناول مكاتب تقديم المشورة المسائل التي يقترحها الشباب، المرتبطة بصحتهم العامة: مشروع الحياة، والحياة الجنسية والمودة، والغذاء والتغذية، والممارسة البدنية، والتبغ، وتعاطي الكحول والمخدرات، والوقاية من الإصابات الناجمة عن أسباب خارجية، والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، من بين أمور أخرى.

«بالنسبة للقطاعات الشعبية، المدرسة هي آخر مؤسسة عامة يخطون عليها»، يؤكد رئيس مديرية المراهقين في حكومة المقاطعة. هذا هو السبب في أن عمل هذه المجالس مهم للغاية: توفير المعلومات ذات الصلة في الوقت المناسب بعبارات بسيطة، والإشارة إلى الخدمات الصحية الموجودة في الإقليم كلما احتاج إليها الناس ودعمهم حتى يتمكنوا من التفكير في ممارساتهم. كما أنه يعزز اتخاذ القرار الذاتي والرعاية الذاتية، ويسهل تمكين المراهقين ليعيشوا حياة صحية وممارسة حقوقهم.

في هذا السياق، اضطرابات الأكل لدى الفتيان والفتيات «هي مشكلة تتطلب أطباء مدربين مفقودين في المقاطعة»، كما يقول جيراودو.

خدمات الاستشارة، التي تعمل شخصيًا مرة واحدة في الأسبوع لمدة أربع ساعات في كل مدرسة وتبقي القنوات الافتراضية مفتوحة لأولئك الذين يفضلونها، هي واحدة من الأرجل الثلاثة لمشروع Neuquén الذي يهدف إلى تحسين الصحة العامة للمراهقين. هناك أيضًا عيادات صحية شاملة متباينة تعمل في جميع أنحاء المقاطعة، ومنذ عام 2015، تدريب مروجي صحة المراهقين بحيث تكون الرسالة بين الأقران. يقول جيراودو: «إنهم هم الذين ينفذون ورش عمل أو يقومون بتدخلات في المدارس».

مع معرفة حقوقهم وتعلم ممارستها والمطالبة بها، يواصل المدير: «يصبح الأولاد حازمين للغاية في تدخلاتهم. على سبيل المثال، في بعض المدارس بدأوا يطلبون أن تقدم المقاصف طعامًا مناسبًا للطلاب المصابين بمرض الاضطرابات الهضمية أو لمرافقة أولئك الذين لا يتم تشجيعهم على التشاور معنا لإجراء عملية إجهاض أو الذين يعانون من مشاكل غذائية».

عندما بدأ ذلك يحدث، «جاء المعلمون والمعلمون إلينا للمساعدة لأنهم لم يعرفوا كيفية العمل «مع الأطفال الذين يعرفون حقوقهم». لقد عملنا معهم أيضًا على ما يمكنهم فعله عندما رأوا طفلاً يقطع نفسه، عندما كان يدخن أو يشرب قبل دخوله المدرسة مباشرة. لقد عملنا، على سبيل المثال، لجعلهم يرون أن هؤلاء الأطفال كانوا يطلبون المساعدة»، يصف جيراودو.

لا تزال العديد من المدارس الثانوية لا تملك استشارات صحية شاملة للمراهقين على الرغم من حقيقة أنها «وسيلة لضمان الوصول إلى الحقوق المحمية في دستورنا الوطني»، كما يقول نيدزفيتسكي.

لهذا السبب، يصر على: «عليك أن تعرف أنه في المدارس هناك جرثومة لتحقيق ذلك. ربما، في حارس المرمى الذي يولد من التعاطف مع المراهقين، لا غنى عن علاقة الثقة حتى يتمكنوا من معرفة ما يحدث لهم، وما يشعرون به، والتشاور حول شيء يقلقهم. وهذا يفتح إمكانية أن يرافق الكبار، ويرشدون دون الإشارة إلى ما يجب القيام به، واحترام قراراتهم بالمعلومات المعدلة إلى اليمين».

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هذه المذكرة هي جزء من منصة حلول أمريكا اللاتينية، وهي تحالف بين INFOBAE و RED/ACTION.