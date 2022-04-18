قوات الدفاع الذاتي Gaitanistas تعلن عن خطة بندقية في بارانكابيرميخا

Bogotá, marzo 18 de 2015.- Con un fuerte rechazo, el Centro Democrático en Norte de Santander, lamentó el atentado contra el candidato al Concejo de Cúcuta, por esa colectividad, Diego Villamizar Salinas, registrado el 11 de marzo a las 10:00 de la noche. (Colprensa)

في 18 أبريل، ندد الزعيم الاجتماعي أوسكار سامبايو على حسابه على تويتر بتهديد جديد من القوات شبه العسكرية ضد العديد من مواطني بارانكابيرميخا، سانتاندر. أظهر عالم السياسة الكتيب الذي يتم تداوله بالفعل في شوارع المنطقة وأعلن عن خطة لنشر الإرهاب.

وفقا لكتيب التهديد، تعلن قوات الدفاع الذاتي Gaitanista في كولومبيا عن خطة مسدس ضد تجار المخدرات و «اللصوص الفنزويليين» والأشخاص الذين يُزعم أنهم متعاونون مع عصابات إجرامية أخرى.

يحتوي النص على قائمة طويلة من الأشخاص الذين تهددهم الجماعة شبه العسكرية والإرهابية بالموت وتتهمهم بارتكاب أعمال عنف في بارانكابيرميخا.

Amenazas Barrancabermeja

ولكن ليس فقط أنها تهدد المجرمين الآخرين، ولكن AGC أعلنت الحرب على الشرطة، وخدم سيجين وCTI. وبسبب خطورة الادعاءات، بدأت شرطة ماجدالينا ميديو البحث عن الأشخاص الذين نشروا البيان، وفقًا لراديو RCN.

وفي هذا الكتيب، تمنح القوات شبه العسكرية 48 ساعة لأولئك الذين هددوا بمغادرة بارانكابيرميخا، لأنهم اعتبروا هدفا عسكريا.

وفي بيان، رفضت لجنة المشاركة والتشاور الاجتماعية والبيئية في ماجدالينا وأدانت أعمال العنف التي وقعت في بارانكابيرميخا.

وتقول المنظمات الموقعة إن هناك قلقًا بشأن زيادة جرائم القتل في بلديات ماغدالينا ميديو المختلفة.

كما أدانوا الادعاءات الموجهة ضد أفراد الشرطة و SIJIN، من المهم أن تستجيب المؤسسة لهذه الاتهامات».

«وندعو سلطات ومؤسسات الدولة الكولومبية إلى تحمل التزامها ومسؤوليتها لحماية الحياة وحقوق الإنسان. لا نريد المزيد من الحرب في Magdalena Medio و Barrancabermeja, لا مزيد من جرائم القتل, الاختطاف, النزوح والمنفيين, قالت المنظمات الاجتماعية.

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