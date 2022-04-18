أظهر أفراد الأسرة ولاعبي كرة القدم والنوادي والبطولات في جميع أنحاء العالم دعمهم لكريستيانو رونالدو لوفاة أحد التوائم التي كان يتوقعها مع جورجينا رودريغيز

FOTO DE ARCHIVO: Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez posan en una alfombra roja a su llegada a los MTV Europe Music Awards 2019 en el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES en Sevilla, España. 3 de noviembre de 2019. REUTERS/Jon Nazca

هذا الاثنين، أصدر كريستيانو رونالدو وشريكته جورجينا رودريغيز الخبر المحزن لوفاة أحد التوائم التي كانوا ينتظرونها. وقال الزوجان في بيان مشترك تمت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي: «إنه بحزن عميق علينا أن نعلن أن ابننا الصغير قد توفي». «إنه أكبر ألم يمكن أن يشعر به أي والد».

وكان نجم كرة القدم البرتغالى وشريكه الاسبانى المولد الارجنتينى قد اعلنا فى اكتوبر من العام الماضى انهما يتوقعان توأمين. «فقط ولادة فتاتنا تعطينا القوة لنعيش هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة... عزيزتي، أنت ملاكنا سنحبك دائمًا».

El anuncio de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sobre el fallecimiento de uno de sus gemelos

في المقابل، طلب كريستيانو وجورجينا الخصوصية في هذا الوقت الصعب، ولكن ليس قبل شكر الأطباء والممرضات على رعايتهم ودعمهم. الفائز بخمسة أضعاف الكرة الذهبية، 37 عامًا، هو أب لأربعة أطفال، ثلاثة منهم ولدوا عن طريق تأجير الأرحام قبل مقابلة شريكهم الحالي.

عاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد العام الماضي بعد فوزه بالعديد من الجوائز مع ريال مدريد ويوفنتوس. بالطبع، تمت مشاهدة مئات رسائل دعم الأسرة على وسائل التواصل الاجتماعي. أرسل الأصدقاء ولاعبي كرة القدم وزملاؤه ونوادي كرة القدم والبطولات الكبرى في العالم، من بين آخرين، تعازيهم للزوجين.

ريال مدريد، على سبيل المثال، فريق التمثيل الإسباني حيث أشرق البرتغاليون شاركوا بيانًا رسميًا على موقعه الرسمي على الإنترنت ينص على ما يلي:

El ex club de Cristiano Ronaldo, Real Madrid, compartió un comunicado por la triste noticia

«يعرب ريال مدريد سي إف ورئيسه ومجلس إدارته عن أسفه العميق لوفاة أحد الأطفال الذين كانوا ينتظرون حبيبنا كريستيانو رونالدو وشريكته جورجينا رودريغيز.

ينضم ريال مدريد إلى آلام جميع أفراد الأسرة ويريد أن يظهر لهم كل حبنا وعاطفتنا».

رسائل التعازي لكريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز لوفاة أحد التوائم التي كان يتوقعها الزوجان:

El mensaje de la cuenta oficial del Manchester United, elenco inglés donde milita Cristiano Ronaldo

La Premier League, donde Cristiano Ronaldo brilla, le envió un sentido mensaje a Cristiano y su familia

El sitio oficial del Manchester United en Español envió fuerza a toda la familia

La Liga de España también le envió mensajes de condolencias a la pareja

El mensaje del Spartak de Moscú

Marcus Rashford, compañero de Cristiano Ronaldo en el Manchester United, dejó un sentido mensaje en Twitter

El mensaje del club Cadiz de España

El futbolista ghanés Sadat Karim mostró su desazón al conocer la triste noticia

En Instagram, decenas de futbolistas mostraron su apoyo a la pareja

El club portugués, la futbolista brasileña Marta Silva y el ex atleta Usain Bolt reaccionaron de diferente manera ante la triste noticia

El futbolista del Real Madrid Lucas Vázquez y la cuenta de Portugal también estuvieron presentes con mensajes enel Instagram del delantero

استمر في القراءة: