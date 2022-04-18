أظهر أفراد الأسرة ولاعبي كرة القدم والنوادي والبطولات في جميع أنحاء العالم دعمهم لكريستيانو رونالدو لوفاة أحد التوائم التي كان يتوقعها مع جورجينا رودريغيز

هذا الاثنين، أصدر كريستيانو رونالدو وشريكته جورجينا رودريغيز الخبر المحزن لوفاة أحد التوائم التي كانوا ينتظرونها. وقال الزوجان في بيان مشترك تمت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي: «إنه بحزن عميق علينا أن نعلن أن ابننا الصغير قد توفي». «إنه أكبر ألم يمكن أن يشعر به أي والد».
وكان نجم كرة القدم البرتغالى وشريكه الاسبانى المولد الارجنتينى قد اعلنا فى اكتوبر من العام الماضى انهما يتوقعان توأمين. «فقط ولادة فتاتنا تعطينا القوة لنعيش هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة... عزيزتي، أنت ملاكنا سنحبك دائمًا».
في المقابل، طلب كريستيانو وجورجينا الخصوصية في هذا الوقت الصعب، ولكن ليس قبل شكر الأطباء والممرضات على رعايتهم ودعمهم. الفائز بخمسة أضعاف الكرة الذهبية، 37 عامًا، هو أب لأربعة أطفال، ثلاثة منهم ولدوا عن طريق تأجير الأرحام قبل مقابلة شريكهم الحالي.
عاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد العام الماضي بعد فوزه بالعديد من الجوائز مع ريال مدريد ويوفنتوس. بالطبع، تمت مشاهدة مئات رسائل دعم الأسرة على وسائل التواصل الاجتماعي. أرسل الأصدقاء ولاعبي كرة القدم وزملاؤه ونوادي كرة القدم والبطولات الكبرى في العالم، من بين آخرين، تعازيهم للزوجين.
ريال مدريد، على سبيل المثال، فريق التمثيل الإسباني حيث أشرق البرتغاليون شاركوا بيانًا رسميًا على موقعه الرسمي على الإنترنت ينص على ما يلي:
«يعرب ريال مدريد سي إف ورئيسه ومجلس إدارته عن أسفه العميق لوفاة أحد الأطفال الذين كانوا ينتظرون حبيبنا كريستيانو رونالدو وشريكته جورجينا رودريغيز.
ينضم ريال مدريد إلى آلام جميع أفراد الأسرة ويريد أن يظهر لهم كل حبنا وعاطفتنا».
رسائل التعازي لكريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز لوفاة أحد التوائم التي كان يتوقعها الزوجان:
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