«El Antiguo» من CJNG حكم بالسجن 34 عاما لتكديس الأسلحة

AGUILILLA, MICHOACÁN. 23ABRIL2021. Son cientos de personas que han salido de la comunidad del Aguaje, municipio de Aguililla, por la guerra entre dos grupos armados – Cártel Jalisco Nueva Generación y Carteles Unidos el apoderarse del territorio ha conllevado a que la localidad hoy sea considerada como “pueblo fantasma”. Si bien por parte del Gobierno de Michoacán se han realizado diversos operativos, ninguno ha sido exitoso debido a que los grupos delincuenciales desafían a las autoridades tumbando las acciones que realizan. Durante muchos meses, el Estado y la Federación han dejado en el olvido gran parte de Tierra Caliente, principalmente, Aguililla. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO.COM

حكم على خوليو سيزار «N» أو El Antiguo أو Antoni، وهو عضو في كارتل الجيل الجديد من خاليسكو (CJNG) بالسجن لمدة 34 عامًا بتهمة تخزين الأسلحة، لذلك سيستمر احتجازه في سيريسو #4 «شمال شرق» ومقره في تيبيك، ناياريت.

وقدم مكتب المدعي العام للجمهورية، عن طريق بيان، تقريرا عن الحكم الصادر للمرة الثانية، حيث أن محكمة وحدوية ألغت الإدانة وأمرت بالتالي بإعادة الإجراء.

«حصل مكتب المدعي العام للجمهورية (FGR)، من خلال مكتب المدعي العام المتخصص للجريمة المنظمة (FEMDO)، بالتنسيق مع مكتب المدعي العام المتخصص للرقابة الإقليمية (FECOR)، على حكم بالسجن لمدة 34 عاما ضد شخص بسبب جريمة جمع الأسلحة النارية»، ذكرت التبعية.

ووفقاً للمعلومات التي قدمتها FGR، ألقي القبض على خوليو سيزار «N» في عام 2014 عندما كان يقود سيارته على متن سيارة بدون لوحات ترخيص على الطريق السريع تيباتيتلان-ياهواليكا في غونزاليس غالو، حيث تم تأمينه 18 مسدساً وستة بنادق طويلة وست قنابل يدوية و379 3 خراطيش مفيدة.

(Foto: Cuartoscuro) Margarito Pérez

كما تم تأمينه من 392 4 غراما من هيدروكلوريد الميثامفيتامين، و 2،572 غراما من هيدروكلوريد الكوكايين والنقد، والتي كانت بمثابة دليل في العملية التي نفذت ضد عضو CJNG.

في مايو 2020، حكم قاضي المقاطعة الرابعة في النيابات الجنائية الفيدرالية في خاليسكو بالسجن لمدة 34 عامًا بتهمة تخزين الأسلحة النارية، وحيازة خراطيش للاستخدام الحصري للجيش والقوات المسلحة، وكذلك حمل سلاح ناري بدون ترخيص.

وحُكم عليه أيضاً بجرائم ضد الصحة في شكل حيازة لأغراض التجارة، حيث خلص القاضي إلى أنه يعتزم تسويق المخدرات المؤمن عليها.

ألغت المحكمة الموحدة هذه الأحكام في نوفمبر 2020، مما تسبب في تولي قاض جديد المحاكمة الجديدة ضد يوليوس قيصر، مما أدى إلى نفس الحكم ضد المدعى عليه.

(Foto: Reuters) REUTERS

«وبعد ذلك، وبعد الامتثال لهذه الإعادة إلى منصبه، أصدر القاضي في القضية مرة أخرى إدانة ضد خوليو «C»، لمسؤوليته الجنائية الكاملة عن ارتكاب الجريمة المذكورة أعلاه، وفرض عقوبة بالسجن لمدة 34 عاما، وثمانية أشهر في السجن، فضلا عن ألفي 550 يوما غرامة . تم القبض عليه في المركز الاتحادي لإعادة التأهيل الاجتماعي رقم 4 «شمال غرب»، ومقره في تيبيك، ناياريت»، ذكرت FGR

وأبلغ الاتحاد أيضاً عن إعادة الحكم الصادر على موضوع يعرف باسم ماركو «ن»، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 53 عاماً لارتكابه جرائم الاختطاف وحمل سلاح ناري للاستخدام الحصري للقوات المسلحة.

يُنسب إلى ماركو «ن» مشاركته في حرمان شخص ما من حريته بشكل غير قانوني في أيلول/سبتمبر 2013 في تيبوتزوتلان بولاية المكسيك، حيث تم إنقاذ الضحية.

كما أفاد مكتب المدعي العام، تلقى الموضوع إدانة في مايو 2020، لكن محكمة وحدوية ألغت الولاية ضد الموضوع، وكذلك إعادة العملية.

«بمجرد امتثال FGR لهذا الأمر، أصدر القاضي في القضية مرة أخرى إدانة ضد ماركو «ن»، لمسؤوليته الجنائية الكاملة في ارتكاب الجرائم المشار إليها أعلاه، وفرض 53 عاما في السجن وغرامة قدرها 050 4 يوما.»، وفقا لما ذكرته FGR.

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