عثرت الشرطة الإكوادورية على 2.4 طن من الكوكايين في حاوية موز متجهة إلى بلجيكا

أعلنت وزارة الداخلية أن الشرطة الإكوادورية ضبطت 2.4 طن من الكوكايين كانت مخبأة في حاوية من الموز المعالج الذي كان من المقرر إرساله إلى بلجيكا. ستقدر قيمة القلويد بـ 5 ملايين دولار محليًا و 92 مليون دولار في الخارج، وفقًا لمصادر الشرطة.

أثناء إجراءات المراقبة، قام موظفو مكافحة المخدرات بفصل البضائع للتفتيش وعند فحصها بمساعدة كلب مدرب، وجدوا 31 كيسًا يحمل شعار حيوان محشو مخبأ في أكياس بلاستيكية. في هذه العبوات، تم الاحتفاظ بـ 2,461 عبوة من الكوكايين. وقالت المؤسسة على حسابها على تويتر إن كلبها إيرو شم الشحنة التي سمحت بضبط 2.4 طن من الكوكايين، يوم الأحد الماضي.

حدث الاكتشاف أثناء تفتيش شحنة من الموز المعالج الذي كان يجري إعداده للتصدير من ميناء في غواياكيل, جنوب غرب كيتو, مع إمكانية الوصول إلى المحيط الهادئ. تم القبض على شخص واحد بعد العملية. وهو الممثل القانوني لشركة تصنيع الشيفل (قلي مصنوع من الموز ويقدم كمقبلات أو كوجبة خفيفة في الإكوادور). تم إخفاء عبوات الكوكايين في أكياس chifle. يقع مقر شركة chifles في غواياكيل.

تم تعبئة الدواء في 2,461 غلاف، مخبأة في علب من الموز، والتي تعد واحدة من أهم منتجات التصدير الزراعي في الإكوادور. تم منع ما مجموعه 24 مليون جرعة من الوصول إلى وجهاتها في الأسواق الدولية بعد هبوطها في أنتويرب في بلجيكا، وفقا للشرطة الوطنية الإكوادورية.

حتى الآن في عام 2022، تم ضبط 34 طنًا من القلويدات، بينما في نفس الفترة من عام 2021 تم عزل 18 طنًا، وهو ما يمثل نصفها تقريبًا. عن طريق البحر وحده، تم ضبط 25 طنا، ضعف 12 سجلت في نفس الوقت من العام الماضي.

كما اكتشفت الشرطة الوطنية مستودع لتخزين المخدرات في منطقة سانتا مارثا 1 جنوب غواياكيل. تم العثور على 150 عبوة من الكوكايين، بالإضافة إلى طائرة بدون طيار، مسدسين، ثلاثة مثبطات إشارة، ذخيرة، مسدسات ومقاييس. تم القبض على مواطن إكوادوري.

تقع الإكوادور جغرافيًا بين كولومبيا وبيرو. اليوم، ومع ذلك، فإن الإنتاج في كولومبيا وبيرو متبقي في المنطقة، وفقًا للاتحاد الدولي لسياسة المخدرات (IDPC). زاد الإنتاج في المكسيك وغواتيمالا في السنوات الأخيرة ويتصدر الأرقام الإقليمية.

تواجه الإكوادور الاتجار الهائل بالمخدرات والعنف المرتبط بالمخدرات. أغلقت البلاد العام الماضي مع عدد القتلى 14 لكل 100،000 نسمة، وهو ما يقرب من ضعف مقارنة بعام 2020.

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