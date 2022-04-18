خلال ختام مهرجان المسرح الأيبيري الأمريكي، نددت الممثلة كوني كاميلو بالمخالفات في الحدث

«لقد استخدمونا»، مع تلك الرسالة بدأت الممثلة كوني كاميلو، على شبكاتها الاجتماعية، مقطع فيديو تندد فيه بالعديد من المخالفات حول الطبعة السابعة عشرة من مهرجان المسرح الأيبيري الأمريكي في بوغوتا -FITB- والذي، من بين أمور أخرى، كان ناجحًا من حيث شباك التذاكر و استقبال في الأعمال المقدمة في جميع أنحاء المدينة.

في ذلك التسجيل، أشارت الفنانة الشهيرة إلى أنها واجهت مشاكل في الوصول إلى العديد من أعمال المهرجان، على الرغم من أن لديها تصريح وصول كامل، حيث أنها أجرت تبادلاً مع المنظمين أعطوها فيه نوعًا من الاشتراك مقابل التأثير على متابعيها حتى يتمكنوا من ذلك حضور الأعمال. هذا، بعد الانتعاش الذي كان الحدث، كما روى أيضا خطواته الأولى من خلال FITB.

«طوال حياتي، منذ سنوات مراهقتي، منذ أن استطعت، ذهبت إلى مهرجان المسرح الأيبيري الأمريكي، تدربت في المهرجان، مع الآلاف وورشة عمل من جميع الشركات في العالم. حسنًا، اتضح أنني اشتريت تذكرة الموسم طوال حياتي؛ لطالما أنفقت أموالي عليها»، مضيفة أنها شاركت لاحقًا في الحدث كممثلة وكانت حاضرة في الأزمة المالية التي حدثت في طبعات قبل عام 2022.

ومع ذلك، مع الانتعاش الاقتصادي الذي شنته هذه الندوة الفنية، قالت الممثلة إنها اتصلت بها المنظمة لطلب خاص: «لقد كتبوا لي لأول مرة (...) وقالوا لي «كوني، أنت المؤثر في المسرح، أنت من ذاهب إلى المسرح، نريد يمنحك هذا - passport- كل الوصول حتى تتمكن من تغييره لسماد واختيار أعمالك».

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ثم ذكر أنه قبل «بسعادة» هذا الاقتراح، وقبل أسبوع، قام بعملية استرداد تذاكر الموسم، بما في ذلك اختيار الأعمال والجداول الزمنية. في الأيام القليلة الأولى لم يكن هناك الكثير من الاستقبال، ولكن بعد اليوم الثالث بدأت في رؤية الغرفة التي حضرت فيها بالكامل، وفي تلك اللحظة بدأت مشاكلها مع الخدمات اللوجستية للمهرجان.

«- قالوا لي - «لا، كوني، لا توجد أوراق اقتراع لك»، وأنا «ولكن لماذا لو كنت قد طلبت منهم قبل أسبوع؟ «وأخبروني أن كل شيء ممتلئ وأنه لم يكن هناك مكتب التذاكر. في اليوم التالي كان نفس الشيء» وقال إنه في الأيام الأخيرة من tablas لم يجيبوا حتى على هاتفه ليكون مناسبًا للبطاقات التي يحق له الحصول عليها، لذلك فوجئ بتنظيم المهرجان بسبب هذا الإهمال.

«أجد أنه من القبيح للغاية من جانب المهرجان أنهم يستخدموننا بهذه الطريقة؛ أننا قمنا بعملنا وبطريقة ما تبادلنا الضمني لدعوة الناس وأنهم كانوا متحمسين للذهاب إلى المسرح (...) أطلب من المهرجان احترام الممثلين المسرحيين، والفنانين، لأن هذا المهرجان كان لنا، والفنانين (...) الاحترام والعودة إلى الأخلاق»، قال بوغوتانا.

استجابة FITB

أوضح رجل الأعمال ريكاردو ليفا، أحد المسؤولين عن «إحياء» مهرجان المسرح، في حوار مع El Tiempo أن هناك بالفعل مشاكل في المنظمة على الرغم من فكرة أن تكون جديدًا في التعامل مع المؤثرين الفنيين.

وقال ليفا: «لقد اخترعنا شيئًا جديدًا هذا العام للأشخاص الذين ساعدونا في الترويج للمهرجان، والأشخاص من المسرح، والأشخاص ذوي النفوذ: لقد أنشأنا وصولاً كليًا حتى يتمكنوا من الوصول إلى المسرحيات التي كانوا يقومون ببرمجتها»، مضيفًا أنه في الأيام الأخيرة من الحدث واجهوا مشاكل لوجستية. حتى أنه ادعى أنه تحدث إلى كوني نفسه وقدم اعتذاره.

وردا على ذلك، ذكر الفنان البالغ من العمر 45 عاما لفتة رجل الأعمال: «لقد اعتذروا عن هذه الخدمات اللوجستية والنظام والقضية الإنسانية. إنهم أشخاص جدد يتعلمون أيضًا ويريدون أن يعيش المهرجان وينمو. كل المشاعر الجيدة»، وخلص إلى ذلك.

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