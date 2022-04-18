«السير. مرسيدس سوسا»: هذا خاص عن واحد من أكثر الأصوات شهرة في أمريكا اللاتينية متاح الآن على Star+

يستعرض بشكل خاص العمل والالتزام الاجتماعي للمغني وكاتب الأغاني الأرجنتيني العظيم. (ستار بلس)

في 15 أبريل، وصلت حلقة جديدة من Bios حصريًا على Star+. حياة تميزت بك، مكرسة لمرسيدس سوسا. في حال لم تكن تعرف ذلك، فإن Bios هي رحلة رائعة عبر حياة وعمل أصنام أمريكا اللاتينية، من خلال العيون الغريبة للمؤرخين الشباب، مع إمكانية الوصول إلى المواد الحصرية.

بيوس. تعيش التي تميزت بك، تقدم هذا الفصل المخصص للمرأة التي مثلت بموسيقاها المثل العليا لحرية أمريكا اللاتينية، مع الحكايات عن عائلتها وزملائها وأقرب أصدقائها. رحلة كاشفة نحو العلاقة الحميمة، وإعادة اكتشاف المغني الأرجنتيني في أوقات الديكتاتورية والنفي والرقابة.

مرسيدس سوسا هي واحدة من أهم المطربين في الفولكلور الأرجنتيني . منذ البداية كان من الواضح لي أن موسيقاه كانت للشعب. كان جزءًا من حركة تسمى نويفو كانسيونرو، وهو لقاء موسيقي وأدبي كان مفتاحًا في تاريخ الموسيقى في الستينيات والسبعينيات في الأرجنتين.

يعيد هذا الفصل من Bios بناء قصة La negra و La mama grande و La voz de la tierra mecha ؛ كما أخبروا بمودة Haydee Mercedes Sosa أو ببساطة مرسيدس سوسا. تقترح الحلقة التي تستغرق ساعتين رحلة كاشفة نحو العلاقة الحميمة وإعادة اكتشاف المغني وكاتب الأغاني، من خلال شهادات أولئك الذين عرفوها ورافقوها، سواء في لحظاتها الأكثر شهرة، وكذلك في أحلكها وأكثرها إيلامًا؛ لجعل نظرتها للعالم ملموسة، موسيقاها إرث وأفكارها حول السياسة والحب والموسيقى والحياة.

مدير هذه القصة هو المغني وكاتب الأغاني الأرجنتيني أبيل بينتوس. بدأت حياته المهنية منذ الطفولة، مستوحاة من موسيقى مرسيدس بين المطربين الآخرين، لكنها كانت كاسيت لها، مما أبهره في سن الخامسة.

السلسلة الوثائقية التي تنتجها شركة ناشيونال جيوغرافيك أوريجينال برودكشنز، تعيد بناء تاريخ أبرز الشخصيات في الثقافة الشعبية في أمريكا اللاتينية. ينضم هذا الفصل إلى السير من شارلي غارسيا، لويس ألبرتو سبينيتا، أليكس لورا، أندريس كالامارو، غوستافو سيراتي، مقهى تافبا وأترسيوبيلادوس.

استمر في القراءة: