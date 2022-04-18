سقط أتالانتا مع زاتابا ومورييل أمام هيلاس فيرونا والتزموا بمؤهلاتهم للبطولات الأوروبية.

Soccer Football - Europa League - Quarter Final - Second Leg - Atalanta v RB Leipzig - Stadio Atleti Azzurri, Bergamo, Italy - April 14, 2022 Atalanta's Duvan Zapata REUTERS/Daniele Mascolo

بعد الإقصاء ضد RB Leizipg في ربع نهائي الدوري الأوروبي، أراد أتالانتا العودة على طريق الفوز في Seria A ضد هيلاس فيرونا ليوم المباراة 33.

أولئك الذين يقودهم جيان بييرو جاسبيريني لم يفزوا بالدوري الإيطالي منذ 20 مارس، عندما هزموا بولونيا بأدنى فرق ليوم المباراة 30 مع النتيجة مصطفى سيسي.

منذ تلك اللحظة، تنازل فريق بيرغامو للدوري الإيطالي هزيمتين متتاليتين ضد نابولي على أرضه 3-1 و 2-1 ضد ساسوولو كزائر.

بالإضافة إلى ذلك، كان أتالانتا، الذي كان لديه دوفان زاباتا منذ البداية بينما بدأ لويس فرناندو موريل على مقاعد البدلاء، بحاجة إلى إضافة ما يصل حتى لا تفقد مسار المواقف الأوروبية.

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في الدقائق الأولى كان كلا الفريقين نشطين للغاية وأكثر من خمسة سيأتي أول فرصة بعد تمريرة من قبل دوفان زاباتا لرسلان مالينوفسكي، الذي أطلق النار على اليسار، ولكن لورينزو مونتيبو كان حريصا على تجنب سقوط رواق له.

بعد دقيقة اقترب دوفان زاباتا بعد صليب من الجانب الأيسر من خوسيه لويس بالومينو، الذي ربطه الكولومبي رأسه أولاً، لكن كرة القدم انطلقت.

على مدى 24 دقيقة من اللعب، كان لدى هيلاس فيرونا خيار واضح للهدف بعد أن تحطم ماركوس فاروني الكرة على العصا بعد صليب من داركو لازوفيتش.

في 26 دقيقة، كانت هيلاس قريبة من أول مباراة بعد ركلة حرة من قبل جيانلوكا كابرياري مع اليمين الذي تحطمت في الأفقي. الزائر 10 سيكون بطل الرواية مرة أخرى بعد تمريرة لجيو سيميوني، الذي ضربه اليسار على مستوى الأرض، ولكن خوان موسو أنقذ أتالانتا.

ومع ذلك، قبل الذهاب إلى غرفة خلع الملابس، سيفتح هيلاس الحساب من خلال فيديريكو سيتشيريني، الذي توجه بعد صليب من جيو سيميوني. كان يجب مراجعة الهدف من قبل VAR، لتحليل موقف المدافع المركزي.

في وقت التجديد، كان لدى دوفان زاباتا خيار بعد تسديدة يمينية حرفت حارس المرمى عن هيلاس لكن القاضي لم يعط زاوية.

الهدف الثاني لهيلاس فيرونا سيأتي في 54 دقيقة بعد هدف خاص من قبل تون كوبمينرز بعد تسديدة إيفان إيليتش، ضربت كرة القدم بطن الهولندي للوصول إلى المرمى.

مع هبوط هدفين للمباراة, أرسل جاسبيريني لويس فرناندو موريل إلى الملعب, الذي لم يستطع فعل القليل في الدقائق المتبقية, حيث كانت هيلاس فيرونا أقرب إلى المركز الثالث من أتالانتا إلى الخصم.

ومع ذلك، بعد 82 دقيقة قاد جورجيو سكالفيني 2-1 بعد الصليب إلى منطقة دافيد زاباكوستا لإعادة أتالانتا إلى المباراة.

مع هذه الهزيمة، أتالانتا هو الثامن في دوري الدرجة الأولى مع 51 نقطة خمس وراء لاتسيو، الذي يحتل المرتبة السادسة في دوري المؤتمرات الأوروبي الموسم المقبل.

يوم السبت المقبل، سيلعب فريق دوفان زاباتا ولويس موريل ضد فينيسيا في الموعد الرابع والثلاثين من دوري الدرجة الاولى الايطالي، حيث سيتعين عليهم الفوز لإنهاء الخط السيئ.

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