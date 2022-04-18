دافع ألبرتو جاميرو عن نفسه بعد هزيمة ميلوناريوس أمام بيريرا: «يجب على المشجعين أن يشعروا بالرضا»

CALI - COLOMBIA, 24-04-2021: Alberto Gamero técnico de Millonarios gesticula durante partido por los cuartos de final ida como parte de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2021 entre América de Cali y Millonarios F.C. jugado en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. / Alberto Gamero coach of Millonarios gestures during match between America de Cali and Millonarios F.C. for the quarterfinal first leg as part of Liga BetPlay DIMAYOR I 2021 played at Pascual Guerrero stadium in Cali city. Photo: VizzorImage / Gabriel Aponte / Staff

تراكم ميلوناريوس هزيمته الرابعة في دوري BetPlay 2022-I هذا الأحد بعد سقوطه ضد ديبورتيفو بيريرا في ملعب هيرنان راميريز فيليغاس في الموعد الخامس عشر. نتيجة وحيدة من سانتياغو مونتويا، لاعب كرة القدم السابق في فريق «ألبيازول»، قرر انتصارًا جديدًا لـ «غراندي ماتيكانيا».

على الرغم من حقيقة أن «السفراء» لا يزالون في المركز الثالث (32 نقطة) وهم مؤهلون بالفعل إلى الدور قبل النهائي، أعرب المشجعون عن انزعاجهم من النتيجة من خلال الشبكات الاجتماعية. كانت إحدى النقاط التي ركزوا عليها أكبر أداء الفريق في الالتزامات الأخيرة، مع الأخذ في الاعتبار أن Millonarios أضاف هزيمته الثالثة على التوالي كزائر.

في مؤتمر صحفي، قال المدرب ألبرتو غاميرو، على عكس الانتقادات، إنه راض عن العمل المنجز خلال المباراة: «أشكر الناس في جميع أنحاء كولومبيا على المشجعين الذين لديهم ميلوناريوس، لكنني لا أوافق على أن لدينا سلسلة من المباريات السيئة. لقد خسرنا مباراة ضد أمريكا واليوم. نحن ثاني أفضل زائر لكرة القدم الكولومبية».

بالإضافة إلى ذلك، على المنصات الرقمية كانت هناك أيضًا ملاحظات مستمرة لتناوب الفريق، بحجة أن المدرب لم يؤتي ثماره في الماضي. «الفكرة هي إعطاء بعض الدقائق، لكن أولئك الذين يأتون للعب لن يتوقفوا. في يومي الخميس والأحد، سيكون لدينا مباراتين مهمتين وسنحاول الحصول على أكبر عدد من اللاعبين الذين يلعبون للعب «، أجاب الخبير الاستراتيجي ساماريو.

«في كرة القدم، لا يتعلق الأمر بالفوز والفوز فقط. على الرغم من حقيقة أن الفريق خسر، إلا أن المشجعين اليوم يجب أن يشعروا بالرضا عما اقترحه Millionarios هنا، لأن المبادرة كانت كلها متروك لنا. ولا بد من النظر إلى هذا السياق. يسعدني أن أرى دائمًا أشخاصًا في المدرج لأصحاب الملايين، ويسعدني أن أرى أن الناس يرافقوننا. هذه المجموعة تقوم بأشياء جيدة وتحاول اللعب وجها لوجه في الملاعب حيث يذهبون».

أخيرًا، فيما يتعلق بالعجز الرئيسي لـ Millonarios، ذكر Gamero عدم الفعالية في وقت التعريف: «لم يكن الخطأ هو التجسيد لأننا جئنا للبحث عن الحزب، والقيام بضغط مرتفع، ومهاجمة بيريرا وكان لدينا ذلك، لكننا لم نتحقق. يتم الفوز بالمباريات بالأهداف، ونحن نسعى إليها ولا نحصل عليها. ليس الأمر أن الكرة لم ترغب في الدخول، لم نضعها، إنها مختلفة».

Deportivo Pereira volvió a ganar en la Liga BetPlay luego de cuatro partidos. Foto: cortesía Dimayor

كانت النتيجة مكونًا خاصًا، وهو أن مونتويا، مؤلف الهدف الفائز، لم يكن لديه خطوة جيدة لميلوناريوس. تم أداء النشرة الكولومبية في مجموعة «Embajador» بين عامي 2018 و 2020، حيث تم في وقت واحد نقل قياسي للمؤسسة. ومع ذلك، فإن الإصابات المستمرة منعتها من الحصول على استمرارية أكبر وانتهى بها الأمر إلى الخروج ببعض الانتقادات من المعجبين.

في الدقيقة 80، عندما بدا أن هدف ميلوناريوس لم يكن في خطر، تلقى مونتويا كرة على حافة المنطقة الكبيرة، وهدد كما لو كان سينتهي ثم، وتشكيل ساقه اليسرى، حدد بقوة اليد اليسرى لحارس المرمى ألفارو مونتيرو. هزت كرة القدم صافي المرمى وتمكن لاعب خط الوسط الأنطاكي من الحصول على أول نتيجة له مع «غراندي ماتيكانيا».

سيواجه ميلوناريوس جاغوار دي قرطبة يوم الخميس المقبل، في ملعب إل كابين، في المحطة الأولى من الجولة 16 من كأس كولومبيا. وفي الوقت نفسه، سيزور ديبورتيفو بيريرا ديبورتيس توليما في ملعب مانويل موريلو تورو، وأيضا لجولة 16 في الكأس (الأربعاء).

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