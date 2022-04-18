عرض واقعي يعد الناس لوقت الموت؟ الطاووس سيجعل ذلك يحدث

العديد من برامج الواقع تحول حياة الناس، ولكن الفن اللطيف لتنظيف الموت السويدي خاص تمامًا، ويستند إلى كتاب المؤلف السويدي مارغريتا ماغنوسون الأكثر مبيعًا بعنوان نفس الاسم، من عام 2017. ومع ذلك، في الوقت الحاضر، قام الطاووس من NBC Universal بتكليف سلسلة غير مكتوبة من نفس الشيء.

وفقًا لـ Peacock: «المسلسل سيلعب دور البطولة في» منظف سويدي «، سيساعد الناس على تنظيم منازلهم وحياتهم وعلاقاتهم وإزالة الغموض عنها؛ مما يسمح لهم بالاستعداد للموت أثناء الاستمتاع بالحياة».

Peacock es un servicio de video bajo demanda estadounidense por Internet. (NBC Universal)

وصفت صحيفة نيويورك تايمز الكتاب بأنه «دليل حول كيفية تقليل متعلقاتك قبل أن تموت، حتى لا تثقل كاهل عائلتك».

قال رود عيسى، نائب الرئيس التنفيذي للمحتوى غير المكتوب في NBC Universal Television & Streaming: «في هذه السلسلة، سيذهب المشاهدون في رحلة صادقة وعاطفية وهم يشاهدون الناس العاديين يغزون أسوأ مخاوفهم ويكتشفون من هم حقًا في الداخل». وقال «نأمل ان تثير سلسلتنا الرحيمة والديناميكية المحادثة فى كل منزل وتكسر وصمة العار حول الوفيات والواقع القاسى المتمثل فى ترك الامور تسير».

Margareta Magnusson, autora del best seller “The Gentle Art of Swedish Death Cleaning". (Foto: suministrada)

وأضاف بوهلر، الذي سيروي أيضًا كل حلقة: «يذكرنا الفن اللطيف لتنظيف الموت السويدي بالتركيز على ما هو مهم حقًا، ولم نتمكن من العثور على فريق أفضل للقيام بهذه الرحلة من الطاووس».

منظف الموت السويدي - الذي لم يتم انتخابه بعد - «سيقلب كل منزل رأسًا على عقب عندما يكتشفون ويتراجع عن عقود من التجميع. مع حساسيتهم السويدية الواضحة، يحررون كل شخص من اضطراب حياته ويسمحون له بنقل أغلى ذكرياتهم إلى أقاربهم أو أصدقائهم أو جيرانهم. على طول الطريق، سيذهب المتفرجون في رحلة مع كل فرد لأنهم يتذكرون من كانوا من قبل، ويكتشفون من يجب أن يكونوا ويتنقلون كيف يريدون أن يتذكروا»؛ اختتم المنتج.

"El arte sueco de ordenar antes de morir", es un libro través del cual se aprende a dejar los asuntos en orden antes de la muerte. (Amazon)

المسلسل من إنتاج مشترك من قبل يونيفرسال تيفيزيون البديل ستوديو. سيكون بوهلر وكيت أريند منتجين تنفيذيين إلى جانب كولينز ومايكل ويليامز وروب إريك وريناتا لومباردو. كما سيكون ماغنوسون منتجًا تنفيذيًا إلى جانب جين ماغنوسون وستيفن إم موريسون وفاي ستابلتون وسوزانا ليا.

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