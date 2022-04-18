سيتعين على الشركة دفع 450 ألف دولار أمريكي لموظف سابق لحفلة عيد ميلاد مفاجئة

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هل تفكر في إقامة حفلة مفاجئة لزميل في العمل؟ فكر مرة أخرى، لأنه كما يقول المثل، «لا يوجد عمل جيد يذهب دون عقابه». هذه هي الطريقة التي يجب أن يشعر بها أرباب العمل السابقون لرجل في كنتاكي (الولايات المتحدة) عندما تلقوا دعوى قضائية من الرجل الذي ادعى أنه عانى من نوبة ذعر خلال حزبه المفاجئ.

كان كيفن بيرلينغ، 29 عامًا، يعمل كفني مختبر في تشخيص الجاذبية في كوفينغتون، كنتاكي عندما قرر زملاؤه الاحتفال بعيد ميلادهم في وقت الغداء في يوم من الأيام في أغسطس 2019.

قال بيرلينغ أنه بعد الاحتفال عانى من نوبة ذعر بسبب الاهتمام غير المرغوب فيه وفي اليوم التالي، بعد حلقة متوترة، تم طرده من Gravity Diagnostics. رفع في وقت لاحق دعوى قضائية للحصول على تعويض ضد الشركة، وفقا لوثائق قانونية اطلعت عليها صحيفة نيويورك بوست.

وقال محامي بيرلينغ تونى بوشر لقناة WKRC الاخبارية التليفزيونية المحلية «ان المديرين بدأوا يعطونه وقتا عصيبا بسبب رده على احتفالات عيد الميلاد». «في الواقع، اتهموه بسرقة فرحة زملائه في العمل».

وزُعم أن بيرلينغ طلب من مدير المكتب عدم إقامة حفلة عيد ميلاد له عندما انضم لأول مرة إلى الشركة في عام 2018.

ومع ذلك، فإن المدير «نسي» طلبه واستمرت احتفالات المكتب، مما أدى إلى نوبة ذعر في بيرلينغ. ويقول الرجل إنه أجبر على الفرار إلى سيارته، حيث أمضى ساعة في محاولة للتعافي.

Kevin Berling había pedido a sus compañeros y jefes que no le festejaran su cumpleaños cuando entró en la empresa

في اليوم التالي، عقد رؤساء الشركة اجتماعًا مع بيرلينغ لسؤاله عن سلوكه. تسبب هذا الحادث في نوبة ذعر ثانية.

تم طرد بيرلينغ من تشخيص الجاذبية بعد أقل من أسبوع، وأخبره الرؤساء أنهم «قلقون من أن يغضب وربما يصبح عنيفًا».

بعد ذلك, غاب فني المختبر عن كونه جزءًا من النمو السريع لـ Gravity Diagnostics, التي حدثت خلال جائحة COVID. في ذلك الوقت، تلقى بعض الموظفين زيادات بنسبة 300٪، وفقًا لصحيفة الإندبندنت.

بعد ذلك، رفع العامل المطرود دعوى قضائية في مقاطعة كينتون، للحصول على تعويضات وتعويض عن الدخل المفقود.

وقال بوشر لـ WKRC أنه لا توجد فرصة أن يصبح موكله عنيفا، قائلا إنه كان ببساطة «يستخدم تقنيات التأقلم للتهدئة» خلال نوبتين من الذعر.

يوم الجمعة الماضي، وافقت هيئة محلفين مكونة من 12 شخصًا بالإجماع على بيرلينغ وبهذه الطريقة، يجب على الشركة منحه 450،000 دولار أمريكي.

يشمل المبلغ 120،000 دولار من الأجور والمزايا المفقودة، و 30،000 دولار في الأجور المستقبلية، و 300،000 دولار عن «الألم والمعاناة العقلية الماضية والحاضر والمستقبلية، والكرب العقلي، والعار، والإذلال، والإهانة، وفقدان احترام الذات»، وفقا للمحكمة. الحكم لصالح بيرلينغ.

وأوضح مالي أن الشركة، التي تنفي أي تمييز وتقول إنها لم يتم إبلاغها بقضايا قلق الموظف، ستقدم استئنافًا.

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